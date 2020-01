HIGHLIGHTS 2019 Q4: Natalia Sosa concluye su participación en CATS.

El 2019 sin duda sonrió muy bien para el montaje musical de CATS México, bajo la producción de Gerardo Quiroz (aunque no tanto para su compositor Andrew Lloyd Webber, cuya versión fílmica no resultó del total agrado del público, y menos de la crítica -aunque en el caso de BWW Mx debemos mencionar que si rescataríamos muchas cosas de Cats fílmico, pero eso será motivo de otro momento y artículo).

Regresando a México, no podemos negar que CATS, con música de Lloyd Webber, basado en los poemas de T.S. Eliot (Old Possum's Book of Practical Cats), sigue cosechando adeptos, y aunque es cierto que la presencia de sus estrellas invitadas como lo ha sido Yuri en el papel de Grizabella hacen lucir mucho el montaje, también es cierto que encontramos público que únicamente acude por ver a su artista favorito, y a lo mejor al final de la función surgen algunos suspiros y comentarios un tanto de desaire de "porqué habrá cantado tan poquito Yuri".

Sin duda quisieran que su artista favorita cantara más temas, pero Lloyd Webber dosificó mucho a su personaje estrella y le da pocas intervenciones, pero no podemos negar que le deja el tema más emblemático de la puesta en escena, misma que ha sido traducida a diversos idiomas, e interpretada por muchos y muy grandes artistas tales como Barbra Streisand o Barry Manilow, por citar algunos.

Pero no sólo Yuri ha lucido con este papel. Quiroz ha dado oportunidad de que el público disfrute interpretaciones tan variadas que desde una Filippa Giordano, Karina Luna, Lila Deneken, Karen Espriú y Natalia Sosa, por mencionar sólo algunas Grizabellas de las diversas versiones y temporadas de Quiroz, han dado vida, sentimiento y emotividad al inigualable tema de Memory.

CATS sigue luciendo al sur de la ciudad y en noviembre y diciembre pasados, debido al gran éxito logrado, tuvieron nuevas presentaciones en donde se aprovechó la oportunidad para agradecer y dar por concluida la participación como actriz invitada a Natalia Sosa.

Y todo pinta para que en 2020, CATS México continúe sus pisadas y siga dejando huella profunda y emotiva en el público de nuestro país. Lo único que le hace falta a esta versión es su disco o grabación digital del nuevo Elenco México, al fin que pedir no empobrece.

Seguiremos pendientes de CATS México, de Gerardo Quiroz.

Imagen: Cortesía de CATS Mx y Teatro Del Parque Interlomas.

Clemente Sánchez Uribe, es comentarista y promotor de cultural teatral desde hace más de 20 años, actualmente es académico de la Universidad Anáhuac México en la Facultad de Comunicación, así como productor y locutor del Programa radiofónico Tras Bambalinas...Donde el Teatro, Cobra Vida, en Radio Anáhuac 1670 de AM y por internet, todos los lunes de 5 a 7 pm. Desde 2011 es Editor Regional en Jefe para la sección México de BroadwayWorld.com





