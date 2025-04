Ex Teresa Arte Actual Presenta La Publicación Ex Teresa A 30 Años. De La Efervescencia Alternativa A La Escena Contemporánea

Get Access To Every Broadway Story



En 1993, impulsado por un grupo de artistas interesados en lenguajes artísticos no convencionales y bajo el cobijo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), nació X´ Teresa, nombre con el que se conoció durante sus primeros años este espacio de experimentación artística.

A tres décadas de ese momento fundacional, y tras una eclosión de propuestas y diálogos artísticos, este proyecto editorial revisita las experiencias y resonancias que han modelado la singular personalidad de este recinto clave en las prácticas artísticas contemporáneas basadas en el tiempo y espacio, como el videoarte, la instalación, el arte acción-performance y el arte sonoro.

A través de ensayos críticos e inéditos, testimonios de artistas, agentes culturales y curadores, así como de una nutrida memoria visual fotográfica apoyada en la investigación del acervo del Centro de Documentación de Ex Teresa y de otros archivos dedicados a la escena del arte contemporáneo, esta publicación rememora las historias y las huellas que Ex Teresa Arte Actual ha impreso a lo largo de su vida. Los textos reunidos en este libro son de Ana Garduño, Cuauhtémoc Medina, Irving Domínguez, Jorge Reynoso Pohlenz, Pilar Villela y Maribel Escobar; además de dos intervenciones gráficas realizadas por Víctor Sulser y Víctor Lerma, bajo el cuidado editorial de la artista Katnira Belllo, quien dedica un texto introductorio a la génesis y las circunstancias que rodearon a la fundación de Ex Teresa en 1993 y a los procesos artísticos en distintos momentos de este recinto.

La investigación documental, los textos inéditos, las entrevistas y la memoria visual fotográfica a color que acompañan esta publicación la convierten en un documento fundamental para la historia de Ex Teresa Arte Actual y del arte contemporáneo en México.

Ex Teresa a 30 años. De la efervescencia alternativa a la escena contemporánea se presentará el 9 de abril a las 19 horas en Ex Teresa Arte Actual. La entrada es libre con aforo limitado. El Ex Teresa Arte Actual se ubica en Lic. Verdad 8, Centro Histórico.

