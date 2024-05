Estudiantes Solistas Dan Concierto Con La Orquesta Sinfónica De La Escuela Superior De Música Y Danza De Monterrey

Enter Your Email to Unlock This Article



La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (Esmdm), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), invita al público al Concierto de Solistas, que realizarán siete estudiantes del área de música, acompañados por la Orquesta Sinfónica de la institución.

Bajo la batuta del maestro José Bartolomé Martínez, las y los estudiantes seleccionados se presentarán el 21 de mayo a las 18:00 h en la Sala Chopin de la escuela del Inbal.

Marlenne Santos cursa el 7º año de la Licenciatura en Música con Orientación en Instrumentista: flauta.

Kate Abundis es estudiante de 6º año de la Licenciatura en Música con Orientación en Instrumentista: percusiones (marimba).

Daniel Suárez se encuentra en el 4º año de la Licenciatura en Música con Orientación en Instrumentista: violonchelo.

Juan Daniel Rocha es estudiante de 5º año de la Licenciatura en Música con Orientación en Instrumentista: percusiones (vibráfono).

Raquel Safi, estudia el 8º año de la Licenciatura en Música con Orientación en Instrumentista: piano

Leónides Rendón cursa el 6º año de la Licenciatura en Música con Orientación en Instrumentista: percusiones (marimba).

Carlos Suárez se encuentra en el 8º año de la Licenciatura en Música con Orientación en Instrumentista: violín.

El programa incluye una selección de obras de compositores como Elgar, Sejourné y Shostakovich, entre otros. Boletos en las taquillas de la escuela.

