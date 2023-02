Estudiantes De Música Reflexionan Sobre Su Formación Académica Y Mercado Laboral

En el marco del Primer Foro Virtual de Educación Musical de las Escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), bajo el título La mirada de los estudiantes del Inbal, el estudiantado vertió inquietudes y perspectivas durante este ciclo escolar 2023.

La mayoría de los y las estudiantes coincidieron en proponer asignaturas complementarias dentro de su formación musical, como: gestión cultural, liderazgo, educación financiera, salud deportiva, salud mental, lectura y redacción para realizar currículums y reseñas artísticas, entre otras.

Participaron: Ivonne Domínguez Sigüenza, de la Escuela de Iniciación Artística núm. 3; Pablo Díaz Aguilar, del Cedart Diego Rivera; Israel Esparza, de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey; Diego Rosas, Héctor Rodríguez, Andrea Herrera, Mariemmy Ruiz Romero y David Montes, de la Escuela Superior de Música; Vanessa Estefanía Guerrero Labastida, Aram Ortiz García y Ariel Fernando Vásquez Chávez, quien moderó el Foro, pertenecientes al Conservatorio Nacional de Música.

En el encuentro virtual organizado por la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), Mariemmy Ruiz indicó que la formación de una cantante de ópera no se debe limitar únicamente a interpretar piezas del género, sino a estudiar las óperas completas para comprender toda su estructura e historia. "Es necesario conocer por completo la obra, lo cual debe incluirse en el plan de estudios operísticos".

En tanto, David Montes explicó que es importante dentro de la formación musical mantener la asignatura Piano complementario, ya que esta materia permite ver la diversificación en el propio alumno, el cual "no se debe cerrar a un solo campo, es decir, no quedarse en un solo instrumento, sino incentivar la investigación y la experimentación con otros instrumentos".

Para Vanessa Estefanía Guerrero la importancia de la lectura a primera vista de una obra musical es importante para saber cómo resolverla. Asimismo, proporcionar al estudiante que está a punto de terminar su carrera, las herramientas necesarias para saber cómo enfrentarse a la vida laboral, "porque no siempre seremos solistas o los principales, no podemos vivir de sueños o anhelos. Es importante saber qué más podemos hacer como músicos, autogestionarnos. Existen periodos en los que no cantamos o tocamos, debemos saber qué más hacer".

A su vez, Aram Ortiz García externó su inquietud sobre el hecho de no competir con los compañeros, sino con uno mismo, tratar de ser mejores cada vez. "Esa actitud ha dañado a la comunidad estudiantil. Decir: 'Yo soy mejor que tú' genera confrontación. Es mejor buscar un sentido de unidad porque en el ámbito laboral nos vamos a encontrar y es mejor pensar que lo que nos une es el amor a la música".

Para Vanessa Estefanía, al referirse a los estereotipos de la música de concierto, dijo: "Se piensa que el tipo de música que estudiamos es para gente culta, pero esto no funciona así, porque se podría ver como algo inalcanzable. Nosotros hacemos música para la gente común, para que venga a escucharnos, que el público pueda conectar con nosotros, aplaudir si así lo desea. Debemos ser abiertos, darle ese valor a la gente, replantear la idea que se tiene de la música académica y ser más sociables".

Por último, Andrea Herrera destacó el valor de seguir como comunidad, "ser los rock star y mantener ese feeling para aliviar una que otra necesidad cuando se escucha y se toca música, porque es algo especial y hay que cuidarlo".