Escuela Superior De Música Y Danza De Monterrey Celebra 48 Años De Excelencia En Educación Artística

La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (ESMDM), adscrita a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), conmemora 48 años de trayectoria como referente en la enseñanza profesional de la música y la danza en México y América Latina.

Desde su fundación, la ESMDM ha formado generaciones de intérpretes, compositores, coreógrafos y docentes que han enriquecido los escenarios nacionales e internacionales. Sus egresadas y egresados se han presentado en espacios como el Palacio de Bellas Artes, el Carnegie Hall y el Lincoln Center, además de obtener premios de gran prestigio como el Prix de Lausanne y el Youth America Grand Prix.

Actualmente, la institución cuenta con más de mil estudiantes y alrededor de 120 docentes, ofreciendo programas de licenciatura en Música (canto, composición e instrumentista) y en Danza (clásica, contemporánea, folklórica, enseñanza de la danza clásica y un plan especial para varones).

La ESMDM realiza más de 300 actividades artísticas cada año, entre conciertos, recitales y funciones de danza, consolidando su papel como plataforma para la difusión cultural y la creación artística. Asimismo, mantiene un fuerte vínculo con sus egresadas y egresados, quienes continúan compartiendo sus saberes y fortaleciendo el legado de la institución.

Con la mirada puesta en su 50 aniversario, en 2027, la escuela prepara una serie de proyectos conmemorativos que incluyen colaboraciones académicas y artísticas con instituciones aliadas y una presentación especial en el Palacio de Bellas Artes.

Enfrentando los retos de la innovación tecnológica y los cambios sociales, la ESMDM impulsa la interdisciplinariedad, la internacionalización y la vinculación comunitaria, asegurando que el arte siga siendo un motor de transformación social.

La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, orgullosamente parte del INBAL, reafirma su misión de formar a las y los artistas que continuarán llevando la cultura de México a nuevos horizontes.