 tracker
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register Games Grosses

Escuela Superior De Música Y Danza De Monterrey Celebra 48 Años De Excelencia En Educación Artística

Fundada en 1977, la institución del INBAL reafirma su compromiso con la formación de músicos y bailarines que impactan la vida cultural de México y el mundo

By: Sep. 19, 2025
Escuela Superior De Música Y Danza De Monterrey Celebra 48 Años De Excelencia En Educación Artística Image
Get Access To Every Broadway Story

Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.




Existing user? Just click login.

La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (ESMDM), adscrita a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), conmemora 48 años de trayectoria como referente en la enseñanza profesional de la música y la danza en México y América Latina.

Desde su fundación, la ESMDM ha formado generaciones de intérpretes, compositores, coreógrafos y docentes que han enriquecido los escenarios nacionales e internacionales. Sus egresadas y egresados se han presentado en espacios como el Palacio de Bellas Artes, el Carnegie Hall y el Lincoln Center, además de obtener premios de gran prestigio como el Prix de Lausanne y el Youth America Grand Prix.

Actualmente, la institución cuenta con más de mil estudiantes y alrededor de 120 docentes, ofreciendo programas de licenciatura en Música (canto, composición e instrumentista) y en Danza (clásica, contemporánea, folklórica, enseñanza de la danza clásica y un plan especial para varones).

La ESMDM realiza más de 300 actividades artísticas cada año, entre conciertos, recitales y funciones de danza, consolidando su papel como plataforma para la difusión cultural y la creación artística. Asimismo, mantiene un fuerte vínculo con sus egresadas y egresados, quienes continúan compartiendo sus saberes y fortaleciendo el legado de la institución.

Con la mirada puesta en su 50 aniversario, en 2027, la escuela prepara una serie de proyectos conmemorativos que incluyen colaboraciones académicas y artísticas con instituciones aliadas y una presentación especial en el Palacio de Bellas Artes.

Enfrentando los retos de la innovación tecnológica y los cambios sociales, la ESMDM impulsa la interdisciplinariedad, la internacionalización y la vinculación comunitaria, asegurando que el arte siga siendo un motor de transformación social.

La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, orgullosamente parte del INBAL, reafirma su misión de formar a las y los artistas que continuarán llevando la cultura de México a nuevos horizontes.


Don't Miss a Mexico News Story
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

RATE & REVIEW ON MY SHOWS

Hell's Kitchen
54 ratings

Hell's Kitchen
The Lion King
75 ratings

The Lion King
Chicago
62 ratings

Chicago
Wicked
135 ratings

Wicked

Activate Your MY SHOWS Profile


Videos