El Inbal Recordará Trayectoria Del Muralista Antonio González Orozco

En reconocimiento al legado literario del poeta, narrador, ensayista y periodista Roberto López Moreno se le rendirá homenaje el domingo 14 de agosto, a las 12:00 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en el marco de su 80 aniversario.

August 10, 2022

On the heels of the wildly successful launch of Songwriters in Paradise Healdsburg, an experience that featured 4 nights at some of Sonoma County's best wineries SIP is thrilled to reveal the musical lineup for the sixth annual SIP CABO, taking place November 30 - December 3, 2022 in Cabo San Lucas, Mexico.