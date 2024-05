El Cepromusic Presentará El Estreno Mundial De La Voz De Alicia, Del Compositor Mexicano Juan Carlos Cáceres

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic), presentan el concierto del ciclo Aliqua. Música de cámara contemporánea, el sábado 18 de mayo a las 19:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Este programa incluye el estreno mundial de La voz de Alicia (2020), del compositor mexicano Juan Carlos Cáceres, pieza que retrata la idea del eterno devenir, un canto que se transforma mientras se define a través de las cuerdas del violín y la electrónica. Actualmente, Cáceres es coordinador de nuevas tecnologías aplicadas a la creación musical en el Cepromusic.

Jarana (1998), de Guillermo Rifo, es una pieza para flauta y percusión que está dedicada al flautista chileno Hernán Jara; mientras que Brass trio, Op. 96 para trompeta, corno y trombón (2004), de Salvador Brotons, fue escrita a petición del Sedalia Trio (Solistas del Gran Teatre del Liceu, Barcelona).

Alusiones (1989), de la compositora mexicana Ana Lara, es una pieza en tres movimientos para contrabajo solo, dedicada al contrabajista Tadeusz Wielecki; y finalmente se interpretará String Quartet No. 4 - Amazing Grace (1973), de Ben Johnston, que está basada en el himno Amazing Grace, pero que sigue una serie de variaciones, cada una más rítmica y armónicamente compleja que la otra.

Aliqua, del latín algunos, es el ciclo que lleva hasta sus escuchas lo más representativo del repertorio de la música de cámara contemporánea compuesta en los siglos XX y XXI. “Estos conciertos para instrumento solo y pequeños ensambles resultan un desafío para los músicos del Cepromusic. Además, ofrecen al público una oportunidad para explorar la riqueza y diversidad de la escena musical de nuestros días”, puntualizó el director artístico José Luis Castillo.

Los boletos para el concierto Aliqua. Música de cámara contemporánea, el sábado 18 de mayo a las 19:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, tienen costo de $20 y se pueden adquirir en la taquilla del recinto o en Ticketmaster.

