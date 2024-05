El Artista Saúl Kaminer Invita A Crear Vivencias Espaciales En El Taller Del Plano Al Espacio, En El Munae

Enter Your Email to Unlock This Article



En el marco de la exposición Decir luz es decir sombra. Saúl Kaminer se llevará a cabo el taller experimental Del plano al espacio, impartido por el propio artista Saúl Kaminer, en el cual los participantes podrán desarrollar la creación, la interacción y el diálogo entre el grabado, la pintura y la escultura, tomando como referencia la exposición que se exhibe actualmente en el Museo Nacional de la Estampa (Munae).

La actividad se desarrollará los días 1, 8, 15 y 22 de junio de 11:00 a 14:00 h en el recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), dirigido a público de 17 años en adelante. Inscripciones en el correo: munae.serveducativos@inba.gob.mx.

El objetivo es que el público entre en contacto con su propia creatividad y tener una vivencia espacial al moldear diversos materiales, indicó Kaminer, de quien se exhibe casi un centenar de piezas realizadas en técnicas como grafito sobre papel, aguatinta, aguafuerte, punta seca, litografía, serigrafía, madera recortada, pintura al óleo, acrílico y cerámica de alta temperatura, entre otras.

El artista explicó que el título del taller, Del plano al espacio, hace referencia a la creatividad, porque “a partir de superficies vamos a tratar de convertir los espacios en volúmenes espaciales, donde la tarea será imprimir cosas, enrollar papel, poner huellas, pero sobre todo realizar dobleces para hacer volúmenes.

“Los asistentes podrán adquirir una visión de la vivencia espacial y entrar en contacto con su propia creatividad”. Detalló que los participantes podrán dibujar con los ojos cerrados y luego con los ojos abiertos, con el fin de que aprendan a trabajar no a partir de lo mental ni de lo racional, sino a partir de lo que sienten. Se usarán tres colores que no suelen utilizarse comúnmente y se procederá a hacer dobleces.

Mencionó que ha llevado a cabo diversos talleres donde su principal objetivo es que sean de carácter experimental, justamente para que la creación vaya más allá de un pensamiento racional y donde la subjetividad sea la principal herramienta.

A Kaminer le gusta integrar todos los sentidos e involucrar la corporalidad, porque en la creación “se pueden expresar sucesos o cosas que se nos van incrustando a lo largo del tiempo en el cuerpo y que a veces se quedan ahí. Lo que quiero es que aprendamos a sacar lo que está guardado en nuestra corporalidad y lo convirtamos en invención”.

El Museo Nacional de la Estampa se ubica en avenida Hidalgo No. 39, Plaza de la Santa Veracruz, Centro Histórico. Abierto de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h.

