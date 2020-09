Cinco Museos Del INBAL En El Centro Histórico Se Reencuentran Con Sus Públicos

Entusiasmados, dejando atrás la nostalgia por el confinamiento, decenas de visitantes nacionales y extranjeros comenzaron a reencontrarse con el Museo Nacional de Arquitectura (Munarq) y Área de Murales en el Palacio de Bellas Artes, así como con los Museos Nacionales de Arte (Munal) y de San Carlos, además de Mural Diego Rivera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

En medio de cuidadosos protocolos, las personas comenzaron a acercarse a estos cinco espacios museísticos pertenecientes a la Red de Museos del INBAL de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, quienes desde su llegada conocieron el esmero de custodios, mediadores y trabajadores para aplicar las medidas sanitarias.

La Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, acompañó esta reapertura de los museos localizados en el Centro Histórico con una visita junto con la directora general del INBAL, Lucina Jiménez, al Museo Nacional de Arte y Museo Nacional de San Carlos para verificar que el arduo trabajo de elaboración de protocolos y planeación de apertura para hacer de cada museo un espacio seguro para disfrutar el arte.

La jornada de apertura de museos de hoy se cerró con el reconocimiento que hizo la Dra. Lucina Jiménez, Directora General del INBAL, acompañada de Miguel Fernández, director del Museo del Palacio de Bellas Artes, al personal que colaboró en la reapertura de los recintos, así como a quienes trabajan en el montaje de la exposición El París de Modigliani y sus contemporáneos que abre el próximo 8 de septiembre.

Para la reapertura de los recintos se ha implementado una serie de medidas encaminadas a brindar un espacio seguro para el público, entre las que sobresalen: toma de temperatura -la persona que registre más de 37.4ºC deberá regresar a casa y reprogramar su visita-, cierre temporal del área de paquetería, uso obligatorio de cubreboca a lo largo del recorrido y la aplicación de gel antibacterial a su llegada, el ingreso en grupos no mayores a cuatro personas, sana distancia de 1.5 metros y un aforo de 30 por ciento de su capacidad.

Emotivo reencuentro con los públicos

La directora del Museo Nacional de San Carlos, Mireida Velázquez, afirmó que "Estamos preparados para recibir a nuestros visitantes, con los protocolos y todas las medidas sanitarias indispensables para que su recorrido sea cómodo y seguro".

Recordó que en estos meses estuvieron en contacto con las diferentes audiencias a través de las redes sociales para mantener una oferta cultural basada especialmente en la colección del museo.

"Ahora, la oportunidad de reencontrarnos con nuestros visitantes, de poder abrir nuevamente las puertas del museo y tener una experiencia vivencial, nos llena de mucho aliento y nos impulsa a seguir trabajando por hacer del arte una herramienta fundamental de cohesión, pero también de reflexión y de esperanza", agregó.

Miguel Fernández Félix, director del Museo del Palacio de Bellas Artes, aseveró: "Sabemos del inmenso compromiso con cada uno de nuestros visitantes, es por ello que, durante todo el confinamiento, además de atender el cuidado de la salud, se realizó un arduo trabajo para la producción de contenidos virtuales que ampliaron nuestros públicos a través de contenidos que ahora hacen más disfrutables los recorridos a este espacio, como lo es el Área de murales".

Por otra parte, la directora del Museo Mural Diego Rivera, María del Sol Argüelles, expresó el valor del patrimonio artístico que representa este espacio "y en donde esperamos reencontrarnos con nuestra comunidad, así como con quien verá por primera vez una de las obras más extraordinarias de Diego Rivera. En estos meses hemos trabajado en difundir su historia, en mantener viva su imagen a través de plataformas digitales; hemos escuchado en lenguas indígenas el relato que Rivera dibujó, hemos recordado los 30 años de historia de este espacio a través de sus exposiciones y, por fin, ha llegado el momento de recibir a nuestros visitantes. Después de trabajar en los protocolos que nos permitirán cuidar del público tanto como lo hemos hecho con el mural".

Expectación por conocer los museos mexicanos

Sorprendidos, doña Luz y don Alfredo Arrieta externaron su alegría al saber que eran los primeros en ingresar después de cinco meses de permanecer cerrado el Palacio de Bellas Artes.

Procedentes de Cartagena, Colombia, los visitantes acudieron al Museo Nacional de Arquitectura y al Área de murales, quienes compartieron que era un sueño ingresar al recinto, por lo que llegaron desde las 8:00 de la mañana y quedaron sorprendidos por el recibimiento que les dio el Director.

Fátima Diana Salazar y Claudia Gabriela Silva, procedentes de Durango, coincidieron que para ellas era imperdible visitar el Museo, querían conocer los murales y disfrutar de la oferta cultural de la Ciudad de México; acaloradas, pero deseosas de recorrer el recinto, seguían las instrucciones del personal de Mediación.

Los primeros en ingresar al Museo Nacional de Arte fueron los jóvenes Jassín y Lázaro, quienes programaron su visita previa reservación, siguiendo las recomendaciones que el recinto difundió en sus redes sociales.

Para Jassín, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, hubo una excelente correlación por parte del personal, en tanto que Lázaro Frutis, restaurador de inmuebles antiguos, destacó la aplicación de los protocolos sanitarios. "Tuvieron mucho cuidado con los tapetes sanitizantes, el uso de cubreboca, la toma de temperatura, el uso de gel, además de la recomendación de los custodios sobre guardar la sana distancia y seguir las líneas de seguridad".

Miguel Pérez y Diego López, estudiantes de Comunicación de la FES Aragón, se mostraron emocionados de regresar a los museos, pues consideraron que es algo necesario como sociedad y reaviva los temas de inclusión en el arte. "En estos momentos no hay mejor lugar como un museo para ver la actitud de la gente, revisar cómo se adapta a esta nueva normalidad", expresó Diego.

Gonzalo Sepúlveda, procedente de Nueva York, quien ha pasado la cuarentena en México, compartió que extrañaba los espacios artísticos. Para él fue una experiencia maravillosa reencontrarse con los paisajes de José María Velasco después de tantos meses de encierro.

Para Alonso Jesús Alamilla resultó gratificante regresar al recinto, ya que después de recorrer la muestra Pelegrín Clavé. Origen y sentido, el año pasado, "espere a que abrieran para ver las obras que conforman la exposición Colección del Museo Nacional de San Carlos".

Precedente de la Alcaldía Azcapotzalco, dijo estar de acuerdo que se tomen todas las medidas pertinentes para el ingreso a este espacio, por lo que recomienda, sin dudarlo, que el público visite este recinto del INBAL.

En tanto, Carlos Irai Serrano acompañó a su hermana para que conozca el museo, ya que "fue el último que visitó antes de la pandemia". Para él recorrer la Sala Gótica es divertido "por las diferentes representaciones que hacían de hombres, mujeres y niños durante esa época". Antes de retirarse dijo que aplaudía las medidas de seguridad que se toman para que ingrese la gente en forma segura.

A Hashiel Yamilé Ponce García le pareció interesante la exposición y refirió que visita por primera vez un museo. Tras recorrer el recinto notó la señalética e indicaciones sanitarias implementadas y dijo que le parecían buenas medidas de seguridad en el museo localizado en la colonia Tabacalera.

Mario, proveniente de España, afirmó sentirse seguro con las medidas sanitarias implementadas en el Museo Mural Diego Rivera. "Muy seguro, muy bien, lo que hay que tener, además vengo de Madrid y ahí tenemos lo mismo".

Otra visitante del día fue Diana, procedente del Estado de México, quien disfrutó de su estadía en el recinto, pues las medidas sanitarias fueron adecuadas: "Me parecen muy buenas, porque así nos sentimos más cómodos en el museo. Están muy bien implementadas".

Los visitantes no desaprovecharon ni un minuto, sabiendo que el museo había permanecido cerrado, por lo que encontraron doblemente especial estar frente al monumental fresco de Rivera, así como a las más de 80 obras y documentos de la exposición temporal conformada por obras de Rosendo Soto, Rafael Balderrama y María Izquierdo, de quien, además, el MMDR montó una exposición gráfica sobre su vida y trayectoria.

Brenda, del Estado de México comentó: "Me pareció interesante, porque no conocía este museo en particular. Tampoco sabía que el mural de Diego Rivera estaba aquí. Todo me gustó, hay pinturas que no conocía, que ahorita estuve observando, aparte del mural de Diego Rivera que tiene muchos personajes".

Exposiciones para todo público

En la colonia Tabacalera, otras de las exposiciones que se pueden apreciar es Colección del Museo Nacional de San Carlos, la cual podrá ser visitada hasta marzo de 2021. A lo largo del recorrido por seis siglos de historia del arte occidental, las y los visitantes se reencontrarán con obras de grandes artistas, como Lucas Cranach, Jacopo Carucci El Pontormo, Luis de Morales El Divino, Francisco de Zurbarán, Andrea Vaccaro y Alonso Cano.

La X Bienal Iberoamericana CIDI de Interiorismo, Diseño y Paisajismo 2019-2020 es la muestra con la cual el Museo Nacional de Arquitectura recibe a sus visitantes en esta reapertura. La muestra está conformada de proyectos de enorme creatividad que sorprenden y que a su vez buscan inspirar e impulsar a los despachos de arquitectura e interiorismo de las nuevas generaciones.

En el Munal se presentan las exposiciones temporales Originalmentefalso de Gabriel de la Mora y Vístome palabras entretejidas de Miriam Medrez, acompañaron a los grandes artistas virreinales, a los paisajes de Territorio ideal. José María Velasco, la Gliptoteca y los creadores modernos en la muestra permanente XX en el XXI.

En el Museo Mural Diego Rivera se han definido aforos para cada uno de los espacios en función de su tamaño. En el vestíbulo, donde se exhibe el mural, se permitirá el acceso máximo de 12 personas simultáneamente, en la sala de Archivo expuesto, será de cuatro y en la sala de exposiciones temporales (primer piso), 12 personas.

A partir de este día el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central volverá a ser visitado por el público. Además de esta obra monumental, el Museo Mural Diego Rivera reabre sus puertas con la exposición temporal No traigo para el camión. Alumnos de Rivera, Tamayo y Mérida. Escuela Central de Artes Plásticas, 1928-1932, curada por Raúl Cano Monroy y con el proyecto Archivo Expuesto: María Izquierdo, un espacio dedicado a mujeres destacadas de la cultura mexicana.

Los visitantes nacionales y extranjeros podrán apreciar los 17 murales de afamados artistas mexicanos: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro, Manuel Rodríguez Lozano y Rufino Tamayo, los cuales forman parte del acervo que tiene el Museo del Palacio de Bellas Artes en el Área de murales.

En este primer día de reapertura, el Área de murales del Palacio de Bellas Artes registró 106 visitantes; el Museo Nacional de Arte, 53; el Museo Mural Diego Rivera, 22; el Museo Nacional de San Carlos, 14, y el Museo Nacional de Arquitectura, 47 personas.

Espacio seguro para visitantes y trabajadores

Después de un intenso trabajo de colaboración al interior de la Red de Museos del INBAL se establecieron minuciosos protocolos para hacer del museo un espacio seguro, tanto para los visitantes como para los trabajadores.

A partir de un programa de capacitación, el personal orienta a los visitantes en torno a circulación, recorridos y medidas de prevención y cuidado que se implementan en los recintos del INBAL: uso de cubreboca durante toda la visita, ingreso a través de un filtro sanitario y el sentido unidireccional del recorrido.

Shows View More Mexico Stories Related Articles

More Hot Stories For You