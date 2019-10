BWW Review: HUGH JACKMAN THE MAN...THE MUSIC...THE SHOW...Concluyó Su Tour Conquistando La Ciudad De México

HUGH JACKMAN, su sólo nombre ya refiere a sus múltiples fans alrededor del mundo a pensar en el intérprete no únicamente de Wolverine, o la versión contemporánea de Barnum en The Greatest Showman, sino también referirse a la persona, al artista, que antes que nada, es un devoto fan de su esposa, hijos y familia.

Un artista que también está incursionando en la filantropía en su natal Australia.

Una persona agradecida por superar situaciones de salud que jamás son fáciles, pero representan un reto para siempre caminar hacia adelante.

Y por supuesto, al intérprete que no sólo sabe actuar, o impresiona por su condición y atractivo físico, sino también sabe bailar, sabe cantar, toca el piano y en resumen, puede ser un auténtico Showman.

Toda esa esencia personal, combinada con un auténtico ejército de cómplices creativos, de producción, de montaje y artísticos, es lo que crea el gran espectáculo HUGH JACKMAN's THE MAN THE MUSIC THE SHOW que inició en mayo de este año en Escocia, y se planteó el objetivo de un aproximado de 88 presentaciones entre Europa, Australia, Estados Unidos y finalmente en México, donde cerró su tour mundial con dos presentaciones finales los pasados sábado 20 y domingo 21 de octubre en la Arena Ciudad de México, donde prácticamente se registraron funciones agotadas y se dieron cita más de 14 mil personas en cada presentación, quienes acompañaron al ensamble, coros, coros invitados y orquesta en vivo de Jackman a vivir un auténtico viaje por la trayectoria artística de Hugh.

Desde sus inicios como Gastón en el musical de Disney de The Beauty and the Beast, referencias de su paso por Oklahoma, el clásico de Rodgers y Hammerstein II, su personificación de Peter Allen en The Boy from Oz que le valió un Tony Award en NYC -además de otros dos premios también de la crítica-, hasta interpretar temas del musical Dear Evan Hansen, o el himno oficial de la Gran Manzana, New York New York, temas cinematográficos, y por supuesto una serie de temas de The Greatest Showman, además de una secuencia de tan sólo 3 temas de Les Miserábles que protagonizó en la pantalla grande, pero que fue la mejor coronación para concluir el primer acto del espectáculo.

BWW México asistió a la primera de las dos presentaciones, el sábado 20, misma que dio inicio a las 21:10 hrs, dividido en dos actos -aproximadamente de una hora o un poco más cada uno-, un intermedio de 20 minutos muy preciso y que en suma, atrapó al público dentro de la Arena Ciudad de México por un espacio de casi 3 horas en compañía del showman, Hugh Jackman.

Un público emocionado de poder conocer una nueva faceta de la superestrella Jackman, quien demostró que ser superestrella no implica ser inalcanzable y se mostró muy accesible y agradecido, sorprendido y emocionado de la reacción del público mexicano que le acompañaba con gritos, aplausos, luces de los móviles en los temas nostálgicos o románticos, hasta corear diversos temas que interpretó.

El público le pudo entregar diversos presentes, desde un sombrero charro, artesanías, el que una persona del público (el famoso León) bailara al ritmo de The Boy from Oz, e incluso alguien le regaló un peluche de su célebre personaje Wolverine.

Jackman pudo hablar incluso de su labor filantrópica y del orgullo que le da hacer algo por su natal Australia, lo que le permitió agregar en su intervención con el público, que sin duda, somos muy privilegiados de tener un auténtico mosaico de culturas en un sólo país, tantas expresiones, tantas lenguas, y que no olvidemos valorar todo ello, porque es la mejor forma de honrar nuestros orígenes.

Pero así como Jackman emocionó al público con sus palabras, también hubo momentos musicales donde público y artista se emocionaron y conmovieron por igual.

Tal fue el caso de la invitada especial de Jackman para este show: KEALA SETTLE, quien personificó a la mujer barbuda en The Greatest Showman y sin duda se le recuerda por su brillante, potente y conmovedora interpretación del tema This is Me.

El público aplaudió, bailó, incluso lloró con dicho tema, pero también se notó a Keala conmovida y emocionada por los coros del público mexicano ante su tema.

Sin duda, el público mexicano ya tenía algunos antecedentes y siguió la trayectoria de la gira. Por ejemplo, BroadwayWorld.com publicó Review Roundup: Hugh Jackman's THE MAN. THE MUSIC. THE SHOW. - What Did The Critics Think? a finales de junio, dando cuenta de cómo había impactado el show en EUA y particularmente en Nueva York.

Pero una cosa es leer los comentarios, pero definitivamente vivirlo es mucho muy distinto, y estamos seguros que las expectativas quedaron por mucho rebasadas por el gran artista de origen australiano.

Sin embargo, el telón ha cerrado este exitoso tour, pero confiamos que cobre vida con sorpresas nuevas en el futuro, y por supuesto sería un gran recuerdo para el público que vivimos esta experiencia, el poder contar en breve con el álbum oficial de la música del show e inclusive la grabación del concierto, para revivir y mantener siempre en la memoria el orgullo de haber sido testigos de HUGH JACKMAN'S THE MAN THE MUSIC THE SHOW.

Pueden visitar la página oficial del show: https://www.hughjackmantheshow.com/

Imagen: Tomada del sitio oficial Hugh Jackman The Man Music The Show World Tour 2019.

Clemente Sánchez Uribe, es comentarista y promotor de cultural teatral desde hace más de 20 años, actualmente es académico de la Universidad Anáhuac México en el área de Comunicación, así como productor y locutor del Programa radiofónico Tras Bambalinas...Donde el Teatro, Cobra Vida, en Radio Anáhuac 1670 de AM y por internet, todos los lunes de 5 a 7 pm. Desde 2011 es Editor en Jefe para la sección México de BroadwayWorld.com





