NEW BOYZ Comes to PJPAC in 2023

Mengimbau zaman kegemilangan Newboyz, kini tampil dengan “Konsert Sejarah Mungkin Berulang” yang dibawakan khas oleh Popsicle Record. Pernah menjadi fenomena dan kegilaan remaja, ini adalah konsert pertama Newboyz, sejak bertapak di industri muzik tanahair pada tahun 1999. “Konsert Sejarah Mungkin Berulang” ini akan diadakan selama 2 hari, pada 10 & 11 Februari 2023 di Stage 1 Theatre, PJ Pac. Kumpulan Newboyz akan membawakan hampir kesemua lagu hits mereka dari album pertama hingga terakhir. Persembahan akan bermula pada jam 8 malam.

October 24, 2022

Let’s embark on this magical journey as the dream of Clara unfolds the myth of the Nutcracker through a cinematic perspective accompanied by theatrical acting and classical ballet.