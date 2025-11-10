東京ドラマアウォード 2025フォトギャラリー＆受賞結果

主演男優賞 松坂桃李、主演女優賞 奈緒、作品賞グランプリ『海に眠るダイヤモンド』ほか
東京ドラマアウォード：作品の質の高さだけではなく、“市場性”、“商業性”にスポットをあて、“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰している。
助演女優賞 杉咲花『海に眠るダイヤモンド』（ＴＢＳテレビ）
グランプリ『海に眠るダイヤモンド』ＴＢＳテレビ
優秀賞『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』日本放送協会
優秀賞『東京サラダボウル』日本放送協会
優秀賞『ホットスポット』日本テレビ放送網
優秀賞『御上先生』ＴＢＳテレビ
優秀賞『夫の家庭を壊すまで』テレビ東京
優秀賞『ゴールデンカムイ―北海道刺青囚人争奪編―』ＷＯＷＯＷ
優秀賞『波うららかに、めおと日和』フジテレビジョン
グランプリ『スロウトレイン』ＴＢＳテレビ
優秀賞『憶えのない殺人』日本放送協会
優秀賞『新・暴れん坊将軍』テレビ朝日
優秀賞『三谷幸喜「おい、太宰」』ＷＯＷＯＷ
『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』中京テレビ放送
『ススキノ・インターン～マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記～』北海道テレビ放送
KingGnu『ねっこ』（「海に眠るダイヤモンド」（ＴＢＳテレビ）主題歌）
故・西田敏行（俳優）
