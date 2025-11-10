東京ドラマアウォード 2025フォトギャラリー＆受賞結果

Enter Your Email to Unlock This Article



東京ドラマアウォード：作品の質の高さだけではなく、“市場性”、“商業性”にスポットをあて、“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰している。

受賞結果

個人賞

主演男優賞 松坂桃李『御上先生』（ＴＢＳテレビ）

松坂 桃李

主演女優賞 奈緒『東京サラダボウル』（日本放送協会）

奈緒

助演男優賞 角田晃広『ホットスポット』（日本テレビ放送網）

角田晃広

助演女優賞 杉咲花『海に眠るダイヤモンド』（ＴＢＳテレビ）

杉咲花

作品賞＜連続ドラマ部門＞

グランプリ『海に眠るダイヤモンド』ＴＢＳテレビ

優秀賞『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』日本放送協会

優秀賞『東京サラダボウル』日本放送協会

優秀賞『ホットスポット』日本テレビ放送網

優秀賞『御上先生』ＴＢＳテレビ

優秀賞『夫の家庭を壊すまで』テレビ東京

優秀賞『ゴールデンカムイ―北海道刺青囚人争奪編―』ＷＯＷＯＷ

優秀賞『波うららかに、めおと日和』フジテレビジョン

作品賞＜単発ドラマ部門＞

グランプリ『スロウトレイン』ＴＢＳテレビ

優秀賞『憶えのない殺人』日本放送協会

優秀賞『新・暴れん坊将軍』テレビ朝日

優秀賞『三谷幸喜「おい、太宰」』ＷＯＷＯＷ

ローカル・ドラマ賞

『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』中京テレビ放送

『ススキノ・インターン～マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記～』北海道テレビ放送

『ススキノ・インターン～マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記～』

主演・加藤小夏

主題歌賞

KingGnu『ねっこ』（「海に眠るダイヤモンド」（ＴＢＳテレビ）主題歌）

特別賞

故・西田敏行（俳優）

フォトギャラリー

松坂桃李

登壇者を見守る松坂桃李

奈緒

杉咲花

芳根京子、本田響矢

受賞者 集合

Photo Credit: [Ayaka Ozaki]