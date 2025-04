Una breve storia di Broadway

Click Here for More on Tutto su Broadway

Hai appena scoperto la magia di Broadway e vuoi saperne di più sulla storia dei musical? Vuoi fare colpo sui tuoi amici amanti del teatro, ma ti manca qualche informazione per tenere il passo nella conversazione? BroadwayWorld è qui per aiutarti a recuperare il tempo perso con una breve panoramica sulla storia del teatro di Broadway (o theatre, all’inglese), la storia della famosa strada Broadway, e molto altro!

Cominciamo dall’inizio...

Cos'è Broadway?

Broadway, o il teatro di Broadway, è ampiamente considerato la forma più alta di intrattenimento teatrale al mondo. Gli spettacoli di Broadway sono per lo più commedie o musical, ma a volte includono anche concerti e altri eventi speciali dal vivo. Broadway ha avuto un ruolo fondamentale nel plasmare la cultura popolare, spesso andando oltre il palcoscenico per trovare nuova vita in televisione, cinema, musica e altri ambiti.

Quanti teatri di Broadway esistono?

Tecnicamente, qualsiasi teatro con almeno 500 posti a sedere situato lungo Broadway, nel Theatre District di New York City, è considerato un teatro di Broadway. Oggi, ci sono 41 teatri ufficialmente riconosciuti come Broadway, ognuno con una storia ricca di spettacoli rivoluzionari e artisti leggendari. Clicca qui per scoprire di più su ognuno di essi.

Perché si chiama Broadway?

Broadway è una strada lunga circa 21 chilometri (13 miglia) che attraversa due dei cinque distretti di New York City: Manhattan e il Bronx. Tecnicamente, continua ben oltre i confini della città, fino ad arrivare a Sleepy Hollow, nello stato di New York.

Molto prima dell’arrivo dei coloni europei, i nativi americani avevano tracciato il sentiero Wickquasgeck, usato come principale via di collegamento da nord a sud attraverso l’isola di Manhattan. Quando gli olandesi arrivarono nel XVII secolo, allargarono e rinominarono la strada in Heeren Wegh (ovvero "la Via dei Gentiluomini"). Fu solo con l’arrivo degli inglesi, nel 1664, che la via assunse il nome di Broadway, per via della sua larghezza insolita.

Essendo una delle strade più antiche di New York e preesistente al Commissioners’ Plan del 1811 (che stabilì la famosa griglia urbana di Manhattan), Broadway è una delle poche strade che non segue lo schema ortogonale della città. Lì dove incrocia le avenue nel centro di Manhattan, Broadway ha dato origine a piazze famose come Times Square, Herald Square, Madison Square e Union Square.

Con il tempo, la parola "Broadway" ha superato il significato originario legato solo alla strada ed è diventata sinonimo dell’arte teatrale che ha reso celebri quei suoi isolati.

Quando Broadway è diventata "Broadway"?

Come è nato Broadway? Chi ha inventato Broadway?

Lo sviluppo di questa forma d’arte non può essere attribuito a una sola persona.

New York aveva una presenza teatrale già a metà del Settecento, ma fu solo alla fine dell’Ottocento che la maggior parte dei teatri si trasferì più a nord, nella zona che oggi conosciamo come il Theater District. All’epoca, quell’area era composta soprattutto da fattorie e residenze familiari. Col passare dei decenni, grazie al miglioramento dei trasporti e alla diminuzione della povertà, il quartiere fiorì, diventando un centro vitale per la produzione teatrale. Alcuni dei teatri di Broadway ancora in funzione oggi — come il Hudson, il Lyceum e il New Amsterdam — furono costruiti proprio nei primi anni del Novecento.

Qual è stato il primo spettacolo di Broadway?

Il primo spettacolo che corrisponde a ciò che oggi definiremmo un musical fu The Black Crook, un'opera di cinque ore e mezza andata in scena nel 1866 con 474 repliche. È spesso considerato il primo musical della storia di Broadway.

Si può vedere Broadway fuori da New York?

In breve: no. Uno spettacolo può essere chiamato "di Broadway" solo se viene rappresentato in uno dei teatri ufficiali di Broadway a New York City.

Questo significa che il grande teatro esiste solo lì? Assolutamente no! Ci sono moltissime produzioni eccellenti in tour nazionali o internazionali, o in teatri regionali, che portano in scena spettacoli che sono stati su Broadway. Anche se non sono "tecnicamente" spettacoli di Broadway, possono comunque offrire un’esperienza teatrale di altissima qualità.

