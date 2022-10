Twisted il Musical al Teatro Martinitt di Milano

La CDM - La Compagnia del Musical, in collaborazione con SDM - La Scuola del Musical presentano:

TWISTED - Il musical su quello stronzo di Jafar

"TWISTED - The untold story of a royal vizier" musical con le musiche di A. J. Holmes, liriche di Kaley McMahon, e libretto di Matt Lang, Nick Lang, ed Eric Kahn Gale.

Il musical andato in scena per la prima volta in Italia nel 2019 viene ripresentato quest'anno con un nuovo allestimento.

Lo spettacolo originale come tutti i prodotti marchiati "Team STARKID" è un musical estremamente comico, dissacrante e decisamente poco "politically correct", che nell'adattamento italiano di Claudio Zanelli e Giacomo Buccheri è diventato ancora più cattivo e pungente.

Un altro spettacolo su Aladdin e la lampada magica?

Come il nome stesso lascia presagire TWISTED è uno spettacolo piuttosto "contorto".

La celeberrima storia di Aladdin, viene capovolta e racconta dal punto di vista del perfido Jafar, che scopriremo poi essere tutt'altro che cattivo!

La trama e lo svolgimento si prestano a vari livelli di lettura e, benché sia NON adatto ai bambini (under 14) per la presenza di un linguaggio spesso colorito, il testo è farcito con citazioni pressoché infinite del mondo Disney e non.

Cartoni animati, film, colonne sonore e chi più ne ha più ne metta scandiscono il ritmo frenetico di questa bizzarra commedia "cartoon".

Cast e date di Twisted il musical

Forti di un cast di ben 16 elementi, tutti RIGOROSAMENTE ex-allievi della SDM - scuola del Musical di Milano, la CDM presenta la versione italiana di "TWISTED - Il musical su quello stronzo di Jafar" il l'8 e 9 novembre, a Milano, presso il Teatro Cinema Martinitt (Via Riccardo Pitteri, 58), con regia di Claudio Zanelli, coreografie di Luca Peluso e direzione musicale di Giacomo Buccheri i tre membri fondatori del progetto CDM.

Il musical è stato uno dei primi (se non il primo) spettacolo musicale italiano prodotto grazie ad una campagna CROWDFUNDING e vincitore del premio "Miglior musical OFF" della XIV edizione del Musical Day di Milano.