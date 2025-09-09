TUTTO FA BROD-WAY il Musical Parodia Sbarca a Roma

Get Access To Every Broadway Story



Romeway Company, che nell'ultimo anno ha spaziato da grandi musical come Rent a concerti irreverenti come Hellbergo, presenta una nuova commedia musicale: Tutto Fa Brod-Way.

Parodizzando brani iconici dei musical più famosi e amati come Grease, Wicked, Hamilton e The Greatest Showman, questo spettacolo è un'alternativa al classico varietà, con una trama insolita. Ambientato in un centro di sostegno, tratta infatti di un gruppo di performer affetti da una sindrome che fa vivere loro ogni momento della vita come se fosse un musical. Una tagliente ironia attraversa la vita dei poveri artisti, che si trovano catapultati in buffe ed esilaranti rivisitazioni delle più grandi hit di Broadway.

Domenica 14 Settembre alle 21 al Teatro Tor Bella Monaca.

Domenica 21 Settembre alle 19 al Teatro Domma.