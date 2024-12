Review: RENT al TEATRO LO SPAZIO

Enter Your Email to Unlock This Article



Con il musical Rent è molto difficile sbagliare tanta è l’emozione che riesce a suscitare ad ogni sua rappresentazione. Rent ha marcato un’epoca, opera quasi unica del compianto Jonathan Larson che perse la vita per un rottura d’aneurisma il giorno della prima generale del suo capolavoro che gli valse due Tony Awards postumi. Il suo universo, stroncato in modo così repentino ha comunque stabilito un punto di rottura tra il musical tradizionale e il musical del “dopo Rent”.

Le musiche e le situazioni raccontate in Rent, apertamente ispirato alla Bohème di Giacomo Puccini, hanno ancora, dopo 30 anni dalla prima Off-Broadway, una freschezza ed una originalità difficilmente raggiunta da altri giovani autori/compositori. Forse proprio questa sua unicità lo rende così apprezzabile e di così grande successo ad ogni revival.

Questo in particolare andato in scena al Teatro Lo Spazio per purtroppo solamente quattro rappresentazioni, è stato curato da Eric Paterniani che oltre ad averlo diretto e aver interpretato il ruolo di Benny, ha affiancato Tiziana De Amicis in questo nuovo adattamento italiano del libretto e dei testi.

Il lavoro eseguito su quest’opera da Paterniani è stato ammirevole considerando la limitata disponibilità di investimento e di tempo. Come tuttavia spesso succede nelle piccole compagnie, l’entusiasmo suscitato da Paterniani nei suoi attori ha creato un’atmosfera molto intrigante. Assieme alle musiche di Larson la sua visione ha entusiasmato il pubblico che ha ripetutamente applaudito tutti gli interpreti e le loro performance. Ovviamente non senza alcuni alti e bassi riscontrati nella differente preparazione e capacità tra i giovani interpreti in scena. Alcuni piccoli dislivelli di audio dovuti a qualche malfunzionamento dei microfoni ha incentivato queste differenze di prestazione senza però troppo danneggiare l’insieme della performance.

Nel cast scelto da Paterniani si sono decisamente messi in risalto Mirko Basile nel ruolo di Mark, Andrea Stocchino in quello di Collins, Irene Egidi in quello di Joanne, Jacopo Bargnesi Hassan in quello di Angel. Questi quattro giovani artisti hanno dimostrato non solo di avere un buon feeling con i loro personaggi ma anche la voce giusta per interpretarli. Comunque non da meno Giovanni Alaimo nel ruolo di Roger e Tiziana De Amicis in quello di Maureen. Maria Vittoria Piconi ha avuto più difficoltà a convincere con la sua Mimì: a sua discolpa - che può divenire nota di merito - il fatto di aver sostituito un’altra attrice che aveva lavorato a questo ruolo e che ha dovuto abbandonare solamente tre mesi fa. La Piconi ha affrontato questa prova con coraggio pur non essendo un personaggio nel suo range vocale e interpretativo. Efficace e piacevole il resto dell’ensemble che a parte qualche piccola confusione nelle complicate scene corali, ha dato prova di affiatamento e dedizione.

Nei due piccoli palcoscenici del teatro Lo Spazio, hanno ben funzionato le coreografie curate da Irene Egidi comunque ispirate a quelle originali mentre la direzione musicale è stata curata da Mirko Basile.

L’impegno messo dalla Romeway Company in questo revival di Rent è notevole e ammirabile. Questa produzione meriterebbe una maggiore attenzione per riportare questo musical così rivoluzionario all’attenzione del grande pubblico in un teatro di maggior capienza o comunque con un maggior numero di rappresentazioni.

ROMEWAY COMPANY

presenta

RENT

IL MUSICAL

di Jonathan Larson

Regia: Eric Paterniani

Libretto, Musica e Testi - Jonathan Larson

Direzione Musicale - Mirko Basile

Direzione Corale e Coreografica - Irene Egidi

Traduzioni - Tiziana De Amicis, Mirko Basile, Irene Egidi e Eric Paterniani

Aiuto Regia - Veronica Nolte

Arrangiamenti Musicali - Steve Skinner

Supervisione Musicale e Arrangiamenti Aggiuntivi - Tim Weil

Idea Originale e Testi Aggiuntivi - Billy Aronson

Drammaturgia - Lynn Thomson

Cast:

Giovanni Alaimo, Mirko Basile, Jacopo Bargnesi Hassan, Tiziana De Amicis, Matteo Di Pinto, Harris Donninelli, Irene Egidi, Beatrice Melessim Esmel, Sara Ferretti, Edoardo Messina, Veronica Nolte, Eric Paterniani, Maria Vittoria Piconi, Lucia Tarabella, Valerio Saverino, Andrea Stocchino, Beatrice Zorzan

Reader Reviews