Review: LA MALEDIZIONE DEI CARAIBI al TEATRO GHIONE

Ispirato alla saga cinematografica che ha per protagonista Johnny Deep nel ruolo del Capitano Jack Sparrow, ha debuttato al Teatro Ghione il musical originale La Maledizione Dei Caraibi. Con un testo di Yuri Napoli e le musiche di Emanuele Stracchi, scritte appositamente per questo musical. La trama ripercorre le mitiche gesta dei pirati dei Caraibi tra amori duelli, ammutinamenti e tanto tanto rhum per affrontare l’irraggiungibile pirata Davy Jones che racchiuse il suo cuore in un forziere; un forziere che fa gola a tutti i pirati per la sua magica forza.

Questa inedita versione musical della arcinota trama piratesca riesce ad arrivare al pubblico con una messa in scena semplice e divertente. Senza troppe pretese, con una scenografia essenziale curata da Emiliano Marini e dei costumi ben realizzati da Giulia Balbi, la storia scorre piacevolmente basandosi principalmente su un buon team di attori/cantanti ben affiatati e su una regia curata da Valeria Nardella che ha ben diretto i suoi attori pur con qualche imperfezione nei cambi di scena.

Nel cast tutti gli interpreti si sono ben distinti dando ai loro personaggi un piglio che ha raggiunto il pubblico strappando applausi e risate. Matteo Milani ha ben reso lo spirito del suo Jack Sparrow ispirandosi alla gestualità e atteggiamenti già visti sul grande schermo. D’altronde non si potrebbe immaginare uno Jack Sparrow diverso da quello. Simone Ruggiero è l’ antagonista Barbossa che con Maurizio Semeraro nel ruolo di Davy Jones completano il trio dei capitani-pirati. Spigliata e ilare la loro recitazione.

La coppia di innamorati, Will Turner e Elisabeth Swan è interpretata da Marco Alberto Marchetti, a tratti un po’ troppo rigido e da Alice Tempesta. Quest’ultima si è distinta per la sua voce limpida e la sua schiettezza.

Il ruolo di Angelica è stato ricoperto dalla stessa regista del musical Valeria Nardella che ha acquistato maggiore sicurezza sia nel recitato che nel cantato. Serena Savasta è la dea del mare Calypso. Tutti gli altri membri del cast hanno assicurato con precisione i molti ruoli secondari in una gradevole galleria di caratterizzazioni ben calibrate: tra questi Alessandro Lo Piccolo, Fabio Quacquarelli, Roberto Giannuzzo, Francesco Frisoni, Beatrice Rinciotti, Serena Savasta, Alessandro Scaretti.

Paolo Cives ha curato le coreografie dello spettacolo affidate oltre che agli attori in scena, anche ai due ballerini Gloria Ubaldi e Joan Vasile.

La maledizione dei Caraibi è senza meno classificabile nella categoria musical per famiglie ma non in senso riduttivo. Il buon lavoro effettuato è sicuramente diretto ad una comprensione in gran parte destinata ad un pubblico di giovanissimi e, possiamo dire, a tratti rasentando la pantomima. Tuttavia con qualche aggiustamento su alcune battute più scontate e situazioni a volte un po’ troppo banalizzate potrebbe raggiungere livelli più alti. È comunque uno spettacolo piacevole e ben orchestrato.

