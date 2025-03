Previews: PIETRO IL DISCEPOLO al TEATRO GOLDEN

Get Access To Every Broadway Story



Con la regia di Marco Simeoli viene presentata in lettura teatrale ridotta il musical originale Pietro Il Discepolo, scritto da Ciro Sconamiglio.

Sersta unica ad ingresso gratuito su prenotazione

Teatro Golden: 06 70493826 / info@teatrogolden.it

Nel cast Luca Bacci, Cristian Ruiz, Luca Notari, Valerio De Negri, Myriam Somma, Marco Marcia, Enrico Sortino, Carlo Gilardi, Francesco Boschiazzo, Antonio Sorrentino, Francesco Mezzamanica.

Pietro e Giuda. Due umanità profondamente distanti, unite dall’incontro con un

misterioso Predicatore che percorre una Palestina dominata dall’impero romano.

Il primo è un pescatore di umili origini, con un carattere complicato: burbero, a tratti

sarcastico e a volte ingenuo. Il secondo è uno straniero colto, scaltro e capace di

attrarre le simpatie dei potenti.

Pietro viene “chiamato” dal Predicatore che lo sceglie come amico e testimone. Della

chiamata di Giuda, invece, non c’è traccia in nessun libro. Nessuna evidenza storica

che possa dimostrarla. Eppure Giuda sarà uno dei dodici a cui il Predicatore concederà

di seguirlo ovunque. Come è entrato a far parte di quella ristretta cerchia? E

soprattutto… perché?

La risposta a questa e altre domande nel nuovo lavoro teatrale di Ciro Scognamiglio

che racconta le note vicende cristiane da un punto di vista inedito. In Pietro - il

discepolo, la narrazione evangelica fa solo da sfondo alle vicende umane vissute dai

testimoni ed emerge un’intricata trama politica ordita dagli Zeloti in combutta con

Giuda, che vede nel Predicatore colui che può guidare la rivolta contro la dominazione

straniera. Ma il destino, come spesso accade, ha progetti diversi…

Commedia musicale “pop” scritta e composta da Ciro Scognamiglio. La versione

originale è divisa in due atti con più di 30 tra brani musicali e canzoni. La lettura/

spettacolo che va in scena il 27 marzo a Roma è stata leggermente ridotta e viene

rappresentata senza interruzioni. Un cast meraviglioso diretto dal grande Marco

Simeoli (https://www.kairosteatroroma.it/marco-simeoli/), con le coreografie di Elena

De Laurentiis e la direzione musicale dell’autore.



PIETRO - IL DISCEPOLO



DATA UNICA 27 MARZO 2025 ORE 20:30

TEATRO GOLDEN, VIA TARANTO 36, ROMA

regia Marco Simeoli

Coreografie Elena De Laurentiis

Direzione musicale Ciro Scognamiglio



Personaggi e interpreti

PIETRO - Luca Bacci

GIUDA - Cristian Ruiz

LUI - Luca Notari

ANDREA - Valerio De Negri

MADDALENA - Myriam Somma

ELEAZAR - Marco Marcìa

CAIFA - Enrico Sortino

MATTEO - Carlo Gilardi

GIACOMO - Francesco Boschiazzo

TOMMASO - Antonio Sorrentino

GIOVANNI - Francesco Mezzanzanica

Ballerine

Alessia Gandolfo, Helena Mongodi

