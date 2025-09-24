Previews: LA NUOVA STAGIONE 2025/2026 DEL TEATRO BRANCACCIO

Get Access To Every Broadway Story



Presentata oggi 24 settembre 2025 la nuova stagione del Teatro Brancaccio. Il direttore artistico Alessandro Longobardi, affiancato da un buon numero di protagonisti degli spettacoli in cartellone ha presentato con entusiasmo e precisione una stagione che si presenta ricca di novità e graditi ritorni.

I molti spettacoli previsti prevedono musical, one man show, danza, commedia, prosa, musica e comicità.

Forti di una passata stagione che ha visto 230.000 spettatori, Longobardi, così come altri personaggi intervenuti ha ribadito l’importanza dello spettacolo dal vivo e della cultura della condivisione che il teatro rappresenta. In un momento in cui la politica non investe in cultura, è importante sostenere il teatro acquistando il biglietto per aiutare a mantenere vivo e alto il livello delle produzioni.

Nel programma presentato spiccano titoli come il gradito ritorno di Aggiungi un posto a tavola reduce dalla celebrazione del 50° anniversario, e anche quello del musical Anastasia che dopo 4 date sold out nella scorsa stagione e solamente altrettante date in questa già praticamente sold out, non si capisce come mai non si sia potuto aumentare il numero delle rappresentazioni. Graditissimo anche il ritorno del Rocky Horror Show e della Divina Commedia Opera Musical. Tra le nuove produzioni, Frida Opera Musical, dedicato a Frida Khalo, Cantando sotto la pioggia ispirato al celebre film degli anni ’50, Strapazzami di coccole, un nuovo musical dedicato a Topo Gigio e alla sua creatrice Maria Perego, più molti altri titoli e spettacoli di cui pubblichiamo qui di seguito l’elenco completo

2 - 4 OTTOBRE 2025

GIOVANNI SCIFONI

FRA’

San Francesco, la superstar del medioevo

di Giovanni Scifoni

musiche originali Luciano Di Giandomenico

strumenti antichi Luciano Di Giandomenico ▪ Maurizio Picchiò ▪ Stefano Carloncelli

regia di FRANCESCO BRANDI

una coproduzione Viola Produzioni - Centro di Produzione Teatrale ▪ Teatro Carcano

distribuzione Mismaonda

10-11 OTTOBRE

ANDREA PUCCI

30 ANNI...E NON SENTIRLI

produzione AD Management

13 - 14 OTTOBRE

PIERLUCA MARITI

GRAZIE PER LA DOMANDA

produzione Savà - Produzioni Creative

16 Ottobre 2025

ALESSANDRO CATTELAN

BENVENUTO NELL’AI!

produzione Live Nation

17 Ottobre 2025

CAMILLA BONIARDI GUGLIELMO SCILLA

AVANGUARDIA PURA

produzione Vivo Concerti

19 - 21 OTTOBRE

GIORGIO PANARIELLO

E SE DOMANI...

il nuovo spettacolo

produzione Friends&Partner

22 - 23 OTTOBRE

EDOARDO FERRARIO

PERFORMANTE

Ultimo giro

organizzazione DNA Concerti



25 - 26 Ottobre 2025

PAOLO RUFFINI LA COMPAGNIA MAYOR VON FRINZIUS

DIN DON DOWN

Alla ricerca di (D)io

coordinamento artistico Rachele Casali

al pianoforte Claudia Campolongo

regia di LAMBERTO GIANNINI

produzione Vera Produzioni

28 - 29 Ottobre 2025

ANGELO DURO

HO TRE BELLE NOTIZIE

produzione Da Solo Produzioni

5 - 6 NOVEMBRE

AKRAM KHAN & MANAL ALDOWAYAN

THIKRA: NIGHT OF REMEMBERING

regia e coreografia AKRAM KHAN

presentato da Romaeuropa Festival in collaborazione con Teatro Brancaccio

8 NOVEMBRE

GIUSEPPE CRUCIANI ▪ DAVID PARENZO

LA ZANZARA TOUR

produzione Paolo Ruffini ▪ Vera Produzione ▪ Radio24

La Zanzara è un programma di Radio24

10 NOVEMBRE

MAKSIM

SEGMENTI WORLD TOUR

13 - 23 NOVEMBRE

FEDERICA BUTERA ▪ DRUSILLA FOER ▪ ANDREA ORTIS

FRIDA OPERA MUSICAL

il kolossal sulla vita di Frida Kahlo

scritto da Andrea Ortis e Gianmario Pagano ▪ musiche e liriche Vincenzo Incenzo

coreografie Marco Bebbu ▪ costumi Erika Carretta ▪ scenografie Gabriele Moreschi

progetto luci associato Valerio Tiberi e Virginio Levrio ▪ Progetto Video Virginio Levrio

assistenti alla regia Emma de Nola e Beatrice D’Arienzo

e con Antonello Angiolillo ▪ Floriana Monici ▪ Valeria Belleudi ▪ Riccardo Maccaferri

Debora Boccuni ▪ Arianna Talè ▪ Federica De Riggi ▪ Raffaele Rudilosso ▪ Antonio Sorrentino ▪ Elisabetta Dugatto ▪ Giulia Maffei ▪ Rebecca Erroi ▪ Raffaele Ficiur ▪ Enrico Cava

Omar Barole ▪ Damiano Spitalieri

produttore esecutivo Lara Carissimi

regia di ANDREA ORTIS

produzione Mic International Company

17 Novembre 2025

J-AX ▪ PEDAR ▪ MATTEO LENARDON

NON APRITE QUEL TEATRO

25 - 30 Novembre 2025

RICHARD O’BRIEN’S

ROCKY HORROR SHOW

con Stephen Webb (Frank-N-Furter) ▪ Haley Flaherty (Janet) ▪ James Bisp (Brad)

Ryan Carter-Wilson (Riff Raff) ▪ Laura Bird (Magenta/Usherette) ▪| Daisy Steere (Columbia)

Morgan Jackson (Rocky) ▪ Edward Bullingham (Eddie / Dr. Scott) ▪ Nathan Zach Johnson (Phantom) ▪ Jesse Chidera (Phantom) ▪ Tyla Dee Nurden (Phantom)

Bethany Amber Perrins (Phantom) ▪ Lucy Aiston (Swing / Assistant Dance Captain)

David Peter-Brown (Swing / Dance Captain Captain)

regia CHRISTOPHER LUSCOMBE

produzione Alveare Produzioni in collaborazione con Trafalgar Theatre Productions

organizzazione Ventidieci ▪ Viola Produzioni - Centro di Produzione Teatrale

5 - 7 Dicembre 2025

LO SCHIACCIANOCI

Danza, poesia e contemporaneità

interpreti Ballerini di chiara fama internazionale del panorama della danza classica e contemporanea e un Corpo di Ballo di 14 danzatori

disegno luci Antonio Colaruotolo ▪ progettazione artistica scene Viola Pantano

regia e coreografia ALESSIA GATTA

DALL'11 DICEMBRE

GIOVANNI SCIFONI ▪ SPECIAL GUEST LORELLA CUCCARINI

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

commedia musicale di GARINEI E GIOVANNINI Scritta con JAJA FIASTRI

liberamente ispirata a “AFTER ME THE DELUGE” di DAVID FORREST

musiche di ARMANDO TROVAJOLI

con Marco Simeoli (Don Silvestro) ▪ Sofia Panizzi (Clementina) ▪ Francesco Zaccaro (Toto)

FRANCESCA NUNZI (Ortensia)

“La Voce di Lassú” è di ENZO GARINEI

regia originale di PIETRO GARINEI e SANDRO GIOVANNINI

ripresa teatrale di MARCO SIMEOLI

produzione Alessandro Longobardi per Viola Produzioni - Centro di Produzione Teatrale

22 - 23 Dicembre 2025

PAOLO RUFFINI

IL BABYSITTER

Quando diventerai piccolo capirai

produzione Paolo Ruffini ▪ Vera Produzione ▪ Radio24

12 - 13 Gennaio 2026 / 16 Marzo 2026

PABLO TRINCIA

L'UOMO SBAGLIATO

Un'inchiesta dal vivo

con il contributo di Martina Cataldo

prodotto e distribuito da Gianluca Bonanno per Ventidieci e Stefano Francioni Produzioni

14 Gennaio 2026

MARCO TRAVAGLIO

IL NUOVO SPETTACOLO DI MARCO TRAVAGLIO

organizzatore Ventidieci



17 - 18 Gennaio 2026

BEATRICE ARNERA

INTANTO TI CALMI

regia di GIULIA FIUME

produzione e distribuzione Rb Spettacoli

22 - 25 Gennaio 2026

ANASTASIA - IL MUSICAL

Libretto di Terrence McNally Musiche di Stephen Flaherty Testi di Lynn Ahrens

Traduzione e adattamento delle parole delle canzoni Franco Travaglio

supervisione musicale Giovanni Maria Lori ▪ scenografie Clara Abbruzzese

costumi, acconciature, trucco Carla Ricotti ▪ disegno luci Valerio Tiberi ▪ disegno fonico Poti Martin illusioni & effetti speciali Paolo Carta ▪ orchestrazioni originali Doug Besterman ▪ vocal coach/direzione vocale Elisa Fagà ▪ regia associata & coreografie Chiara Vecchi

regia & scenografie FEDERICO BELLONE

produzione Broadway Italia ▪ IMARTS in collaborazione con Duepunti Eventi

19 – 22 febbraio 2026

VINCENZO SALEMME

OGNI PROMESSA E’ DEBITO

scritto e diretto da VINCENZO SALEMME

produzione Chi è di scena

organizzazione e distribuzione Ventidieci ▪ Stefano Francioni Produzioni

24 febbraio - 1 Marzo 2026

LA DIVINA COMMEDIA OPERA MUSICAL

voce Narrante Giancarlo Giannini

con ANTONELLO ANGIOLILLO (Dante) ▪ ANDREA ORTIS (Virgilio)

MYRIAM SOMMA (Beatrice)

musiche Marco Frisina ▪ testi Gianmario Pagano – Andrea Ortis

coreografie Massimiliano Volpini ▪ scene Lara Carissimi ▪ luci Valerio Tiberi

video Virginio Levrio ▪ suono Francesco Iannotta

produttore esecutivo Lara Carissimi

regia di ANDREA ORTIS

produzione Mic International Company

11 Marzo 2026

BARBASCURA X

SONO QUI PER CAOS

Racconto scientifico sulla assoluta casualità dell'esistenza

12 Marzo 2026

OBLIVION

TUTTORIAL

Guida contromano alla contemporaneità

con GRAZIANA BORCIANI ▪ DAVIDE CALABRESE ▪ FRANCESCA FOLLONI

LORENZO SCUDA ▪ FABIO VAGNARELLI

scene Lorenza Gioberti ▪ costumi Erika Carretta ▪ disegno luci Andrea Violato

regia di GIORGIO GALLIONE

produzione Agidi

17 - 18 Marzo 2026

VINCENZO SCHETTINI

LA FISICA CHE CI PIACE

produzione Vera Produzione

19 - 21 Marzo 2026

MAX ANGIONI

ANCHE MENO

produzione Vera Produzione

23 Marzo 2026

COMPAGNIA THE MOBILÉS

MOVING SHADOWS - OUR WORLD!

regia e coreografia STEFAN SÜDKAMP e MICHAELA KÖHLER SCHAER

management Italia ITC 2000 e Artscena

25 Marzo - 5 Aprile 2026

TOPO GIGIO IL MUSICAL

Strapazzami di coccole tour

musiche Franco Fasano

con 16 performer in scena

regia di MAURIZIO COLOMBI

produzione Target Communications

11 - 12 Aprile 2026

FAMILIE FLÖZ

INFINITA

di e con BJÖRN LEESE ▪ BENJAMIN REBER ▪ HAJO SCHÜLER ▪ MICHAEL VOGEL

maschere Hajo Schüler ▪ scenografie Michael Ottopal ▪ costumi Eliseu R. Weide

musiche Dirk Schröder ▪ disegno Luci Reinhard Hubert ▪ animazioni e video Silke Meyer

video Andreas Dihm ▪ direttore di produzione Pierre Yves Bazin

company manager Gianni Bettucci

regia MICHAEL VOGEL ▪ HAJO SCHÜLER

produzione Familie Flöz ▪ Admiralspalast ▪ Theaterhaus Stuttgart

15 - 26 Aprile 2026

CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA

The Broadway Musical

con FLORA CANTO (Kathy Selden) ▪ LORENZO GRILLI (Don Lockwood)

con la partecipazione di MARTINA STELLA (Lina Lamont)

e con Vittorio Schiavone (Cosmo Brown) ▪ Maurizio Semeraro (Rolfo Simpson)

Sergio Mancinelli (Roscoe Dexter)

basato sul film della Metro-Goldwyn-Mayer, per gentile concessione di Warner Bros. Theatre Ventures, Inc. ▪ musiche pubbliche da EMI, tutti i diritti amministrati da Sony/ATV Music Publishing LLC (coreografie originali del film di Gene Kelly e Stanley Donen)

coreografie Luciano Cannito ▪ scene Italo Grassi ▪ costumi Silvia Califano

traduzione e adattamento Luciano Cannito ▪ direzione Musicale Ivan Lazzara

traduzione liriche Luciano Cannito e Laura Galigani ▪ Disegno Luci Valerio Tiberi

disegno audio Franco Patimo

Regia di LUCIANO CANNITO

presentato da Fabrizio di Fiore Entertainment & FdF GAT

prodotto in collaborazione con Maurice Rosenfield, Lois F. Rosenfield e Cindy Pritzker, Inc. In accordo con Music Theatre International www.mtishows.eu

27 - 28 APRILE 2026

GIORGIO MONTANINI

FALL

produzione Altrascena Art Management

30 APRILE 2026

DITA VON TEESE

NOCTURNELLE

2 - 3 MAGGIO 2026

I BUGIARDINI

B.L.U.E.

IL MUSICAL COMPLETAMENTE IMPROVVISATO

Attori-improvvisatori EMANUELE CERIPA ▪ SILVIA COX ▪ CECILIA FIORITI ▪ ALESSIO GRANATO ▪ FRANCESCO LANCIA ▪ ANDREA LAVIOLA ▪ FABRIZIO LOBELLO

FULVIO MAURA ▪ SIMONA PETTINARI

B.L.U.E. Band Eleonora Beddini (piano) ▪ Roberto Battilocchi (contrabbasso e basso elettrico) ▪ Nando Farina (fiati) ▪ Damiano Daniele (batteria e percussioni)

direzione musicale Eleonora Beddini

disegno luci ed effetti Maria Elena Fusacchia, Alessandro Albertazzi, Giulia Belardi

proiezioni Carlo Coculo ▪ scenografie Alessandro Chiti

regia e direzione artistica FABRIZIO LOBELLO

9 Maggio 2026

ANDREA DIANETTI

NON CI PENSARE

produzione Vera Produzione

10 Maggio 2026

ROBY | JENNY | LORENZIST

MODALITA’ TEATRO

presentato da Opera Management

11 - 14 Maggio 2026

FRANCESCO CICCHELLA

TANTE BELLE COSE

Produzione Top Agency Music ▪ Bravi Tutti | High Beat

distribuzione Top Agency Music | Ventidieci

30 MAGGIO 2026

CASA ABIS

ANCORA IN DUE

di e con STELLA ABIS e GABRIELE ABIS

produzione Vera Produzione

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UFFICIO STAMPA Silvia Signorelli – silvia.signorelli@comunicazioneeservizi.com T.338/9918303

Ufficio Stampa – ufficiostampasignorelli@gmail.com / alessandra.teutonico@comunicazioneeservizi.com

FB Sisi Communication IG sisi_communication