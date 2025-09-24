Previews: LA NUOVA STAGIONE 2025/2026 DEL TEATRO BRANCACCIO

UN CARTELLONE RICCO DI NOVITA' E DI GRADITI RITORNI
Presentata oggi 24 settembre 2025 la nuova stagione del Teatro Brancaccio. Il direttore artistico Alessandro Longobardi, affiancato da un buon numero di protagonisti degli spettacoli in cartellone ha presentato con entusiasmo e precisione una stagione che si presenta ricca di novità e graditi ritorni.
I molti spettacoli previsti prevedono musical, one man show, danza, commedia, prosa, musica e comicità.
Forti di una passata stagione che ha visto 230.000 spettatori, Longobardi, così come altri personaggi intervenuti ha ribadito l’importanza dello spettacolo dal vivo e della cultura della condivisione che il teatro rappresenta. In un momento in cui la politica non investe in cultura, è importante sostenere il teatro acquistando il biglietto per aiutare a mantenere vivo e alto il livello delle produzioni.
Nel programma presentato spiccano titoli come il gradito ritorno di Aggiungi un posto a tavola reduce dalla celebrazione del 50° anniversario, e anche quello del musical Anastasia che dopo 4 date sold out nella scorsa stagione e solamente altrettante date in questa già praticamente sold out, non si capisce come mai non si sia potuto aumentare il numero delle rappresentazioni. Graditissimo anche il ritorno del Rocky Horror Show e della Divina Commedia Opera Musical. Tra le nuove produzioni, Frida Opera Musical, dedicato a Frida Khalo, Cantando sotto la pioggia ispirato al celebre film degli anni ’50, Strapazzami di coccole, un nuovo musical dedicato a Topo Gigio e alla sua creatrice Maria Perego, più molti altri titoli e spettacoli di cui pubblichiamo qui di seguito l’elenco completo
2 - 4 OTTOBRE 2025
GIOVANNI SCIFONI
FRA’
San Francesco, la superstar del medioevo
di Giovanni Scifoni
musiche originali Luciano Di Giandomenico
strumenti antichi Luciano Di Giandomenico ▪ Maurizio Picchiò ▪ Stefano Carloncelli
regia di FRANCESCO BRANDI
una coproduzione Viola Produzioni - Centro di Produzione Teatrale ▪ Teatro Carcano
distribuzione Mismaonda
10-11 OTTOBRE
ANDREA PUCCI
30 ANNI...E NON SENTIRLI
produzione AD Management
13 - 14 OTTOBRE
PIERLUCA MARITI
GRAZIE PER LA DOMANDA
produzione Savà - Produzioni Creative
16 Ottobre 2025
ALESSANDRO CATTELAN
BENVENUTO NELL’AI!
produzione Live Nation
17 Ottobre 2025
CAMILLA BONIARDI GUGLIELMO SCILLA
AVANGUARDIA PURA
produzione Vivo Concerti
19 - 21 OTTOBRE
GIORGIO PANARIELLO
E SE DOMANI...
il nuovo spettacolo
produzione Friends&Partner
22 - 23 OTTOBRE
EDOARDO FERRARIO
PERFORMANTE
Ultimo giro
organizzazione DNA Concerti
25 - 26 Ottobre 2025
PAOLO RUFFINI LA COMPAGNIA MAYOR VON FRINZIUS
DIN DON DOWN
Alla ricerca di (D)io
coordinamento artistico Rachele Casali
al pianoforte Claudia Campolongo
regia di LAMBERTO GIANNINI
produzione Vera Produzioni
28 - 29 Ottobre 2025
ANGELO DURO
HO TRE BELLE NOTIZIE
produzione Da Solo Produzioni
5 - 6 NOVEMBRE
AKRAM KHAN & MANAL ALDOWAYAN
THIKRA: NIGHT OF REMEMBERING
regia e coreografia AKRAM KHAN
presentato da Romaeuropa Festival in collaborazione con Teatro Brancaccio
8 NOVEMBRE
GIUSEPPE CRUCIANI ▪ DAVID PARENZO
LA ZANZARA TOUR
produzione Paolo Ruffini ▪ Vera Produzione ▪ Radio24
La Zanzara è un programma di Radio24
10 NOVEMBRE
MAKSIM
SEGMENTI WORLD TOUR
13 - 23 NOVEMBRE
FEDERICA BUTERA ▪ DRUSILLA FOER ▪ ANDREA ORTIS
FRIDA OPERA MUSICAL
il kolossal sulla vita di Frida Kahlo
scritto da Andrea Ortis e Gianmario Pagano ▪ musiche e liriche Vincenzo Incenzo
coreografie Marco Bebbu ▪ costumi Erika Carretta ▪ scenografie Gabriele Moreschi
progetto luci associato Valerio Tiberi e Virginio Levrio ▪ Progetto Video Virginio Levrio
assistenti alla regia Emma de Nola e Beatrice D’Arienzo
e con Antonello Angiolillo ▪ Floriana Monici ▪ Valeria Belleudi ▪ Riccardo Maccaferri
Debora Boccuni ▪ Arianna Talè ▪ Federica De Riggi ▪ Raffaele Rudilosso ▪ Antonio Sorrentino ▪ Elisabetta Dugatto ▪ Giulia Maffei ▪ Rebecca Erroi ▪ Raffaele Ficiur ▪ Enrico Cava
Omar Barole ▪ Damiano Spitalieri
produttore esecutivo Lara Carissimi
regia di ANDREA ORTIS
produzione Mic International Company
17 Novembre 2025
J-AX ▪ PEDAR ▪ MATTEO LENARDON
NON APRITE QUEL TEATRO
25 - 30 Novembre 2025
RICHARD O’BRIEN’S
ROCKY HORROR SHOW
con Stephen Webb (Frank-N-Furter) ▪ Haley Flaherty (Janet) ▪ James Bisp (Brad)
Ryan Carter-Wilson (Riff Raff) ▪ Laura Bird (Magenta/Usherette) ▪| Daisy Steere (Columbia)
Morgan Jackson (Rocky) ▪ Edward Bullingham (Eddie / Dr. Scott) ▪ Nathan Zach Johnson (Phantom) ▪ Jesse Chidera (Phantom) ▪ Tyla Dee Nurden (Phantom)
Bethany Amber Perrins (Phantom) ▪ Lucy Aiston (Swing / Assistant Dance Captain)
David Peter-Brown (Swing / Dance Captain Captain)
regia CHRISTOPHER LUSCOMBE
produzione Alveare Produzioni in collaborazione con Trafalgar Theatre Productions
organizzazione Ventidieci ▪ Viola Produzioni - Centro di Produzione Teatrale
5 - 7 Dicembre 2025
LO SCHIACCIANOCI
Danza, poesia e contemporaneità
interpreti Ballerini di chiara fama internazionale del panorama della danza classica e contemporanea e un Corpo di Ballo di 14 danzatori
disegno luci Antonio Colaruotolo ▪ progettazione artistica scene Viola Pantano
regia e coreografia ALESSIA GATTA
DALL'11 DICEMBRE
GIOVANNI SCIFONI ▪ SPECIAL GUEST LORELLA CUCCARINI
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
commedia musicale di GARINEI E GIOVANNINI Scritta con JAJA FIASTRI
liberamente ispirata a “AFTER ME THE DELUGE” di DAVID FORREST
musiche di ARMANDO TROVAJOLI
con Marco Simeoli (Don Silvestro) ▪ Sofia Panizzi (Clementina) ▪ Francesco Zaccaro (Toto)
FRANCESCA NUNZI (Ortensia)
“La Voce di Lassú” è di ENZO GARINEI
regia originale di PIETRO GARINEI e SANDRO GIOVANNINI
ripresa teatrale di MARCO SIMEOLI
produzione Alessandro Longobardi per Viola Produzioni - Centro di Produzione Teatrale
22 - 23 Dicembre 2025
PAOLO RUFFINI
IL BABYSITTER
Quando diventerai piccolo capirai
produzione Paolo Ruffini ▪ Vera Produzione ▪ Radio24
12 - 13 Gennaio 2026 / 16 Marzo 2026
PABLO TRINCIA
L'UOMO SBAGLIATO
Un'inchiesta dal vivo
con il contributo di Martina Cataldo
prodotto e distribuito da Gianluca Bonanno per Ventidieci e Stefano Francioni Produzioni
14 Gennaio 2026
MARCO TRAVAGLIO
IL NUOVO SPETTACOLO DI MARCO TRAVAGLIO
organizzatore Ventidieci
17 - 18 Gennaio 2026
BEATRICE ARNERA
INTANTO TI CALMI
regia di GIULIA FIUME
produzione e distribuzione Rb Spettacoli
22 - 25 Gennaio 2026
ANASTASIA - IL MUSICAL
Libretto di Terrence McNally Musiche di Stephen Flaherty Testi di Lynn Ahrens
Traduzione e adattamento delle parole delle canzoni Franco Travaglio
supervisione musicale Giovanni Maria Lori ▪ scenografie Clara Abbruzzese
costumi, acconciature, trucco Carla Ricotti ▪ disegno luci Valerio Tiberi ▪ disegno fonico Poti Martin illusioni & effetti speciali Paolo Carta ▪ orchestrazioni originali Doug Besterman ▪ vocal coach/direzione vocale Elisa Fagà ▪ regia associata & coreografie Chiara Vecchi
regia & scenografie FEDERICO BELLONE
produzione Broadway Italia ▪ IMARTS in collaborazione con Duepunti Eventi
19 – 22 febbraio 2026
VINCENZO SALEMME
OGNI PROMESSA E’ DEBITO
scritto e diretto da VINCENZO SALEMME
produzione Chi è di scena
organizzazione e distribuzione Ventidieci ▪ Stefano Francioni Produzioni
24 febbraio - 1 Marzo 2026
LA DIVINA COMMEDIA OPERA MUSICAL
voce Narrante Giancarlo Giannini
con ANTONELLO ANGIOLILLO (Dante) ▪ ANDREA ORTIS (Virgilio)
MYRIAM SOMMA (Beatrice)
musiche Marco Frisina ▪ testi Gianmario Pagano – Andrea Ortis
coreografie Massimiliano Volpini ▪ scene Lara Carissimi ▪ luci Valerio Tiberi
video Virginio Levrio ▪ suono Francesco Iannotta
produttore esecutivo Lara Carissimi
regia di ANDREA ORTIS
produzione Mic International Company
11 Marzo 2026
BARBASCURA X
SONO QUI PER CAOS
Racconto scientifico sulla assoluta casualità dell'esistenza
12 Marzo 2026
OBLIVION
TUTTORIAL
Guida contromano alla contemporaneità
con GRAZIANA BORCIANI ▪ DAVIDE CALABRESE ▪ FRANCESCA FOLLONI
LORENZO SCUDA ▪ FABIO VAGNARELLI
scene Lorenza Gioberti ▪ costumi Erika Carretta ▪ disegno luci Andrea Violato
regia di GIORGIO GALLIONE
produzione Agidi
17 - 18 Marzo 2026
VINCENZO SCHETTINI
LA FISICA CHE CI PIACE
produzione Vera Produzione
19 - 21 Marzo 2026
MAX ANGIONI
ANCHE MENO
produzione Vera Produzione
23 Marzo 2026
COMPAGNIA THE MOBILÉS
MOVING SHADOWS - OUR WORLD!
regia e coreografia STEFAN SÜDKAMP e MICHAELA KÖHLER SCHAER
management Italia ITC 2000 e Artscena
25 Marzo - 5 Aprile 2026
TOPO GIGIO IL MUSICAL
Strapazzami di coccole tour
musiche Franco Fasano
con 16 performer in scena
regia di MAURIZIO COLOMBI
produzione Target Communications
11 - 12 Aprile 2026
FAMILIE FLÖZ
INFINITA
di e con BJÖRN LEESE ▪ BENJAMIN REBER ▪ HAJO SCHÜLER ▪ MICHAEL VOGEL
maschere Hajo Schüler ▪ scenografie Michael Ottopal ▪ costumi Eliseu R. Weide
musiche Dirk Schröder ▪ disegno Luci Reinhard Hubert ▪ animazioni e video Silke Meyer
video Andreas Dihm ▪ direttore di produzione Pierre Yves Bazin
company manager Gianni Bettucci
regia MICHAEL VOGEL ▪ HAJO SCHÜLER
produzione Familie Flöz ▪ Admiralspalast ▪ Theaterhaus Stuttgart
15 - 26 Aprile 2026
CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA
The Broadway Musical
con FLORA CANTO (Kathy Selden) ▪ LORENZO GRILLI (Don Lockwood)
con la partecipazione di MARTINA STELLA (Lina Lamont)
e con Vittorio Schiavone (Cosmo Brown) ▪ Maurizio Semeraro (Rolfo Simpson)
Sergio Mancinelli (Roscoe Dexter)
basato sul film della Metro-Goldwyn-Mayer, per gentile concessione di Warner Bros. Theatre Ventures, Inc. ▪ musiche pubbliche da EMI, tutti i diritti amministrati da Sony/ATV Music Publishing LLC (coreografie originali del film di Gene Kelly e Stanley Donen)
coreografie Luciano Cannito ▪ scene Italo Grassi ▪ costumi Silvia Califano
traduzione e adattamento Luciano Cannito ▪ direzione Musicale Ivan Lazzara
traduzione liriche Luciano Cannito e Laura Galigani ▪ Disegno Luci Valerio Tiberi
disegno audio Franco Patimo
Regia di LUCIANO CANNITO
presentato da Fabrizio di Fiore Entertainment & FdF GAT
prodotto in collaborazione con Maurice Rosenfield, Lois F. Rosenfield e Cindy Pritzker, Inc. In accordo con Music Theatre International www.mtishows.eu
27 - 28 APRILE 2026
GIORGIO MONTANINI
FALL
produzione Altrascena Art Management
30 APRILE 2026
DITA VON TEESE
NOCTURNELLE
2 - 3 MAGGIO 2026
I BUGIARDINI
B.L.U.E.
IL MUSICAL COMPLETAMENTE IMPROVVISATO
Attori-improvvisatori EMANUELE CERIPA ▪ SILVIA COX ▪ CECILIA FIORITI ▪ ALESSIO GRANATO ▪ FRANCESCO LANCIA ▪ ANDREA LAVIOLA ▪ FABRIZIO LOBELLO
FULVIO MAURA ▪ SIMONA PETTINARI
B.L.U.E. Band Eleonora Beddini (piano) ▪ Roberto Battilocchi (contrabbasso e basso elettrico) ▪ Nando Farina (fiati) ▪ Damiano Daniele (batteria e percussioni)
direzione musicale Eleonora Beddini
disegno luci ed effetti Maria Elena Fusacchia, Alessandro Albertazzi, Giulia Belardi
proiezioni Carlo Coculo ▪ scenografie Alessandro Chiti
regia e direzione artistica FABRIZIO LOBELLO
9 Maggio 2026
ANDREA DIANETTI
NON CI PENSARE
produzione Vera Produzione
10 Maggio 2026
ROBY | JENNY | LORENZIST
MODALITA’ TEATRO
presentato da Opera Management
11 - 14 Maggio 2026
FRANCESCO CICCHELLA
TANTE BELLE COSE
Produzione Top Agency Music ▪ Bravi Tutti | High Beat
distribuzione Top Agency Music | Ventidieci
30 MAGGIO 2026
CASA ABIS
ANCORA IN DUE
di e con STELLA ABIS e GABRIELE ABIS
produzione Vera Produzione
