Previews: LA NUOVA STAGIONE 2025/2026 DEL TEATRO BRANCACCIO

UN CARTELLONE RICCO DI NOVITA' E DI GRADITI RITORNI

By: Sep. 24, 2025
Previews: LA NUOVA STAGIONE 2025/2026 DEL TEATRO BRANCACCIO Image
Presentata oggi 24 settembre 2025 la nuova stagione del Teatro Brancaccio. Il direttore artistico Alessandro Longobardi, affiancato da un buon numero di protagonisti degli spettacoli in cartellone ha presentato con entusiasmo e precisione una stagione che si presenta ricca di novità e graditi ritorni.

I molti spettacoli previsti prevedono musical, one man show, danza, commedia, prosa, musica e comicità.

Forti di una passata stagione che ha visto 230.000 spettatori, Longobardi, così come altri personaggi intervenuti ha ribadito l’importanza dello spettacolo dal vivo e della cultura della condivisione che il teatro rappresenta. In un momento in cui la politica non investe in cultura, è importante sostenere il teatro acquistando il biglietto per aiutare a mantenere vivo e alto il livello delle produzioni.

Nel programma presentato spiccano titoli come il gradito ritorno di Aggiungi un posto a tavola  reduce dalla celebrazione del 50° anniversario, e anche quello del musical Anastasia che dopo 4 date sold out nella scorsa stagione e solamente altrettante date in questa già praticamente sold out, non si capisce come mai non si sia potuto aumentare il numero delle rappresentazioni. Graditissimo anche il ritorno del Rocky Horror Show e della Divina Commedia Opera Musical. Tra le nuove produzioni, Frida Opera Musical, dedicato a Frida Khalo, Cantando sotto la pioggia ispirato al celebre film degli anni ’50, Strapazzami di coccole, un nuovo musical dedicato a Topo Gigio e alla sua creatrice Maria Perego, più molti altri titoli e spettacoli di cui pubblichiamo qui di seguito l’elenco completo

2 - 4 OTTOBRE 2025

GIOVANNI SCIFONI

FRA’

San Francesco, la superstar del medioevo

di Giovanni Scifoni
musiche originali Luciano Di Giandomenico
strumenti antichi Luciano Di Giandomenico ▪ Maurizio Picchiò ▪ Stefano Carloncelli
regia di FRANCESCO BRANDI

una coproduzione Viola Produzioni - Centro di Produzione Teatrale ▪ Teatro Carcano
distribuzione Mismaonda

Previews: LA NUOVA STAGIONE 2025/2026 DEL TEATRO BRANCACCIO Image

10-11 OTTOBRE
ANDREA PUCCI
30 ANNI...E NON SENTIRLI
produzione AD Management

 

13 - 14 OTTOBRE

PIERLUCA MARITI

GRAZIE PER LA DOMANDA

produzione Savà - Produzioni Creative

 

 

16 Ottobre 2025

ALESSANDRO CATTELAN

BENVENUTO NELL’AI!

produzione Live Nation

 

 

17 Ottobre 2025

CAMILLA BONIARDI  GUGLIELMO SCILLA

AVANGUARDIA PURA

produzione Vivo Concerti

 

19 - 21 OTTOBRE 

GIORGIO PANARIELLO

E SE DOMANI...

il nuovo spettacolo

produzione Friends&Partner

22 - 23 OTTOBRE
EDOARDO FERRARIO
PERFORMANTE
Ultimo giro
organizzazione DNA Concerti
 

25 - 26 Ottobre 2025

PAOLO RUFFINI  LA COMPAGNIA MAYOR VON FRINZIUS

DIN DON DOWN

Alla ricerca di (D)io

coordinamento artistico Rachele Casali
al pianoforte Claudia Campolongo

regia di LAMBERTO GIANNINI

produzione Vera Produzioni

 

28 - 29 Ottobre 2025

ANGELO DURO

HO TRE BELLE NOTIZIE

produzione Da Solo Produzioni

 

5 - 6 NOVEMBRE 

AKRAM KHAN & MANAL ALDOWAYAN

THIKRA: NIGHT OF REMEMBERING

regia e coreografia AKRAM KHAN

presentato da Romaeuropa Festival in collaborazione con Teatro Brancaccio

 

8 NOVEMBRE 

GIUSEPPE CRUCIANI DAVID PARENZO

LA ZANZARA TOUR

produzione Paolo RuffiniVera Produzione Radio24

La Zanzara è un programma di Radio24

 

10 NOVEMBRE 

MAKSIM

SEGMENTI WORLD TOUR

 

13 - 23 NOVEMBRE 

FEDERICA BUTERA DRUSILLA FOER ANDREA ORTIS

FRIDA OPERA MUSICAL

il kolossal sulla vita di Frida Kahlo

scritto da Andrea Ortis e Gianmario Pagano ▪ musiche e liriche Vincenzo Incenzo
coreografie Marco Bebbu ▪ costumi Erika Carretta ▪ scenografie Gabriele Moreschi

progetto luci associato Valerio Tiberi e Virginio Levrio ▪ Progetto Video Virginio Levrio
assistenti alla regia Emma de Nola e Beatrice D’Arienzo

e con Antonello AngiolilloFloriana MoniciValeria Belleudi Riccardo Maccaferri  
Debora Boccuni Arianna TalèFederica De Riggi Raffaele RudilossoAntonio SorrentinoElisabetta Dugatto Giulia MaffeiRebecca ErroiRaffaele FiciurEnrico Cava

Omar BaroleDamiano Spitalieri

produttore esecutivo Lara Carissimi

regia di ANDREA ORTIS
produzione Mic International Company

Previews: LA NUOVA STAGIONE 2025/2026 DEL TEATRO BRANCACCIO Image

 

17 Novembre 2025

J-AX PEDAR MATTEO LENARDON

NON APRITE QUEL TEATRO

 

25 - 30 Novembre 2025

RICHARD O’BRIEN’S

ROCKY HORROR SHOW

con Stephen Webb (Frank-N-Furter) ▪ Haley Flaherty (Janet) ▪ James Bisp (Brad)

Ryan Carter-Wilson (Riff Raff) ▪ Laura Bird (Magenta/Usherette) ▪| Daisy Steere (Columbia)

Morgan Jackson (Rocky) ▪ Edward Bullingham (Eddie / Dr. Scott) ▪ Nathan Zach Johnson (Phantom) ▪ Jesse Chidera (Phantom) ▪ Tyla Dee Nurden (Phantom)
Bethany Amber Perrins (Phantom) ▪ Lucy Aiston (Swing / Assistant Dance Captain)
David Peter-Brown (Swing / Dance Captain Captain)

regia CHRISTOPHER LUSCOMBE

produzione Alveare Produzioni in collaborazione con Trafalgar Theatre Productions

organizzazione VentidieciViola Produzioni - Centro di Produzione Teatrale

 

 

5 - 7 Dicembre 2025

LO SCHIACCIANOCI
Danza, poesia e contemporaneità

interpreti Ballerini di chiara fama internazionale del panorama della danza classica e contemporanea e un Corpo di Ballo di 14 danzatori
disegno luci Antonio Colaruotolo ▪ progettazione artistica scene Viola Pantano
regia e coreografia ALESSIA GATTA

 

DALL'11 DICEMBRE 

GIOVANNI SCIFONI SPECIAL GUEST LORELLA CUCCARINI

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

commedia musicale di GARINEI E GIOVANNINI Scritta con JAJA FIASTRI

liberamente ispirata a “AFTER ME THE DELUGE” di DAVID FORREST

musiche di ARMANDO TROVAJOLI

con Marco Simeoli (Don Silvestro) Sofia Panizzi (Clementina) Francesco Zaccaro (Toto)

FRANCESCA NUNZI (Ortensia)

“La Voce di Lassú” è di ENZO GARINEI

regia originale di PIETRO GARINEI e SANDRO GIOVANNINI
ripresa teatrale di MARCO SIMEOLI
produzione Alessandro Longobardi per Viola Produzioni - Centro di Produzione Teatrale

 

 

22 - 23 Dicembre 2025

PAOLO RUFFINI

IL BABYSITTER

Quando diventerai piccolo capirai
produzione Paolo RuffiniVera Produzione Radio24

 

12 - 13 Gennaio 2026 / 16 Marzo 2026

PABLO TRINCIA

L'UOMO SBAGLIATO

Un'inchiesta dal vivo

con il contributo di Martina Cataldo

prodotto e distribuito da Gianluca Bonanno per Ventidieci e Stefano Francioni Produzioni

 

14 Gennaio 2026

MARCO TRAVAGLIO

IL NUOVO SPETTACOLO DI MARCO TRAVAGLIO

organizzatore Ventidieci
 

 

17 - 18 Gennaio 2026

BEATRICE ARNERA

INTANTO TI CALMI

regia di GIULIA FIUME
produzione e distribuzione Rb Spettacoli

 

22 - 25 Gennaio 2026

ANASTASIA - IL MUSICAL

Libretto di Terrence McNally Musiche di Stephen Flaherty Testi di Lynn Ahrens

Traduzione e adattamento delle parole delle canzoni Franco Travaglio
supervisione musicale Giovanni Maria Lori ▪ scenografie Clara Abbruzzese

costumi, acconciature, trucco Carla Ricotti ▪ disegno luci Valerio Tiberi ▪ disegno fonico Poti Martin illusioni & effetti speciali Paolo Carta  ▪ orchestrazioni originali Doug Besterman ▪ vocal coach/direzione vocale Elisa Fagà ▪ regia associata & coreografie Chiara Vecchi

regia & scenografie FEDERICO BELLONE

produzione Broadway Italia IMARTS in collaborazione con Duepunti Eventi

 

19 – 22 febbraio 2026

VINCENZO SALEMME

OGNI PROMESSA E’ DEBITO

scritto e diretto da VINCENZO SALEMME

produzione Chi è di scena
organizzazione e distribuzione VentidieciStefano Francioni Produzioni

 

24 febbraio - 1 Marzo 2026

LA DIVINA COMMEDIA OPERA MUSICAL

voce Narrante Giancarlo Giannini

con ANTONELLO ANGIOLILLO (Dante) ▪ ANDREA ORTIS (Virgilio)
MYRIAM SOMMA (Beatrice)

musiche Marco Frisina ▪ testi Gianmario Pagano – Andrea Ortis
coreografie Massimiliano Volpini ▪ scene Lara Carissimi ▪ luci Valerio Tiberi

video Virginio Levrio ▪ suono Francesco Iannotta

produttore esecutivo Lara Carissimi

regia di ANDREA ORTIS

produzione Mic International Company

11 Marzo 2026

BARBASCURA X

SONO QUI PER CAOS

Racconto scientifico sulla assoluta casualità dell'esistenza

 

12 Marzo 2026

OBLIVION

TUTTORIAL

Guida contromano alla contemporaneità

con GRAZIANA BORCIANIDAVIDE CALABRESEFRANCESCA FOLLONI
LORENZO SCUDAFABIO VAGNARELLI

scene Lorenza Gioberti ▪ costumi Erika Carretta ▪ disegno luci Andrea Violato

regia di GIORGIO GALLIONE
produzione Agidi

 

17 - 18 Marzo 2026

VINCENZO SCHETTINI

LA FISICA CHE CI PIACE

produzione Vera Produzione

 

19 - 21 Marzo 2026

MAX ANGIONI

ANCHE MENO

produzione Vera Produzione

 

23 Marzo 2026

COMPAGNIA THE MOBILÉS

MOVING SHADOWS - OUR WORLD!

regia e coreografia STEFAN SÜDKAMP e MICHAELA KÖHLER SCHAER

management Italia ITC 2000 e Artscena

 

25 Marzo - 5 Aprile 2026

TOPO GIGIO IL MUSICAL

Strapazzami di coccole tour

musiche Franco Fasano
con 16 performer in scena

regia di MAURIZIO COLOMBI

produzione Target Communications

Previews: LA NUOVA STAGIONE 2025/2026 DEL TEATRO BRANCACCIO Image

 

11 - 12 Aprile 2026

FAMILIE FLÖZ

INFINITA

di e con BJÖRN LEESE BENJAMIN REBER HAJO SCHÜLERMICHAEL VOGEL
maschere Hajo Schüler ▪ scenografie Michael Ottopal ▪ costumi Eliseu R. Weide

musiche Dirk Schröder ▪ disegno Luci Reinhard Hubert ▪ animazioni e video Silke Meyer

video Andreas Dihm ▪ direttore di produzione Pierre Yves Bazin

company manager Gianni Bettucci
regia MICHAEL VOGEL HAJO SCHÜLER
produzione Familie Flöz Admiralspalast Theaterhaus Stuttgart

 

 

15 - 26 Aprile 2026

CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA

The Broadway Musical

con FLORA CANTO (Kathy Selden) ▪ LORENZO GRILLI (Don Lockwood)
con la partecipazione di MARTINA STELLA (Lina Lamont)

e con Vittorio Schiavone (Cosmo Brown) ▪ Maurizio Semeraro (Rolfo Simpson)

Sergio Mancinelli (Roscoe Dexter)

basato sul film della Metro-Goldwyn-Mayer, per gentile concessione di Warner Bros. Theatre Ventures, Inc. ▪ musiche pubbliche da EMI, tutti i diritti amministrati da Sony/ATV Music Publishing LLC (coreografie originali del film di Gene Kelly e Stanley Donen)
coreografie Luciano Cannito ▪ scene Italo Grassi ▪ costumi Silvia Califano
traduzione e adattamento Luciano Cannito ▪ direzione Musicale Ivan Lazzara

traduzione liriche Luciano Cannito e Laura Galigani ▪ Disegno Luci Valerio Tiberi
disegno audio Franco Patimo

Regia di LUCIANO CANNITO

presentato da Fabrizio di Fiore Entertainment & FdF GAT
prodotto in collaborazione con Maurice Rosenfield, Lois F. Rosenfield e Cindy Pritzker, Inc. In accordo con Music Theatre International www.mtishows.eu

Previews: LA NUOVA STAGIONE 2025/2026 DEL TEATRO BRANCACCIO Image

 

27 - 28 APRILE 2026

GIORGIO MONTANINI

FALL

produzione Altrascena Art Management

 

30 APRILE 2026

DITA VON TEESE

NOCTURNELLE

 

2 - 3 MAGGIO 2026

I BUGIARDINI

B.L.U.E.

IL MUSICAL COMPLETAMENTE IMPROVVISATO

Attori-improvvisatori EMANUELE CERIPA SILVIA COXCECILIA FIORITI ▪ ALESSIO GRANATOFRANCESCO LANCIAANDREA LAVIOLAFABRIZIO LOBELLO

FULVIO MAURASIMONA PETTINARI

B.L.U.E. Band Eleonora Beddini (piano) ▪ Roberto Battilocchi (contrabbasso e basso elettrico) ▪ Nando Farina (fiati) ▪ Damiano Daniele (batteria e percussioni)

direzione musicale Eleonora Beddini
disegno luci ed effetti Maria Elena Fusacchia, Alessandro Albertazzi, Giulia Belardi
proiezioni Carlo Coculo ▪ scenografie Alessandro Chiti

regia e direzione artistica FABRIZIO LOBELLO

 

9 Maggio 2026

ANDREA DIANETTI

NON CI PENSARE

produzione Vera Produzione

 

10 Maggio 2026

ROBY | JENNY | LORENZIST

MODALITA’ TEATRO

presentato da Opera Management

 

11 - 14 Maggio 2026

FRANCESCO CICCHELLA

TANTE BELLE COSE

Produzione Top Agency Music Bravi Tutti | High Beat 
distribuzione Top Agency Music | Ventidieci

 

30 MAGGIO 2026

CASA ABIS

ANCORA IN DUE

di e con STELLA ABIS e GABRIELE ABIS

produzione Vera Produzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO STAMPA Silvia  Signorelli   –  silvia.signorelli@comunicazioneeservizi.com T.338/9918303
Ufficio Stampa – ufficiostampasignorelli@gmail.com / alessandra.teutonico@comunicazioneeservizi.com
FB Sisi Communication IG sisi_communication


Videos