BWW Feature: BRANCACCIO MUSICAL ACADEMY : nasce una nuova scuola per performer al Teatro Brancaccio -Comunicato Stampa

In attesa di una spettacolare ripresa degll spettacoli post-Covid il Teatro Brancaccio inaugura un'accademia di formazione di nuovi performer diretta da Gianluca Guidi e con Piero di Blasio al comando del team docente. Qui di seguito tutte le informazioni e il link per accedere alla domanda di ammissione. Le audizioni avranno luogo il prossimo 23 luglio.

COMUNICATO STAMPA

Brancaccio Musical Academy (BMA) di Roma è la nuova Accademia di RECITAZIONE, CANTO, DANZA con specializzazione in MUSICAL THEATRE, diretta da Gianluca Guidi.

L'accademia nasce per formare i migliori giovani selezionati che, durante gli studi, saranno valorizzati mediante Stage Formativi, grazie alla collaborazione con il polo di produzione Musical che ha sede nel Teatro Brancaccio e nello Spazio Diamante. Al termine degli studi gli allievi più meritevoli potranno essere inseriti nelle produzioni del Brancaccio.

L'Accademia nasce per volontà di Alessandro Longobardi che, dopo aver creato e diretto il Centro di Produzione del Musical del Teatro Brancaccio, ripete il percorso accademico già avviato con successo nella prosa (Stap Brancaccio), certo che la formazione di un vivaio di futuri artisti sia un passo importante per sostenere il Teatro in Italia. Questa iniziativa ha avuto un principio nella passata stagione con la realizzazione del progetto "Attore di Musical Theatre", finanziato dalla Regione Lazio. Il gruppo docente fu diretto da Piero di Blasio, oggi confermato nel ruolo nella BMA.

La BMA ha una durata triennale ed è rivolta a ragazze e ragazzi dai 18 ai 26 anni; intende formare artisti che possano sviluppare le loro abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, perfezionando le loro competenze nelle arti rappresentate.

Gli allievi avranno l'opportunità di studiare e confrontarsi con professionisti affermati che, oltre ad insegnare, lavorano nel mondo dello spettacolo. Gli studenti saranno accompagnati per gradi al mondo del lavoro offrendo loro la possibilità di essere preparati per sostenere casting delle produzioni nazionali ed estere; frequenteranno workshop e mastertclass diretti da maestri di chiara fama del panorama nazionale e internazionale.

La sede strategica dell'Accademia, lo Spazio Diamante di Roma, permette agli allievi, provenienti da ogni parte d'Italia, di studiare nella capitale offrendo una struttura polifunzionale dedicata alle arti e alla formazione teatrale dotata di ampie sale, un teatro e alloggi confortevoli su richiesta.

La BMA è un'accademia dove l'allievo può e deve sperimentare e apprendere in un ambiente creativo protetto, che lo prepari al meglio per la sua scelta di vita.

Gli allievi selezionati per il corso riceveranno una formazione teorico-pratica completa con particolare attenzione alla recitazione. Ogni azione scenica deve poter raccontare una storia. Conosceranno i segreti dell'attore in tutte le sue sfaccettature, nel canto, nella danza e nella recitazione. Faranno proprie le tecniche canore, scopriranno la propria voce e quella del personaggio. Alleneranno il corpo al movimento e alla danza, conferendo significato e significante al gesto, oltre che alla parola.

Condivideranno spazi pregni di arte rappresentata.

Scopriranno le contaminazioni e gli strumenti per affrontare ogni tipo di percorso, ma, soprattutto, formeranno vita e carattere attraverso lo scambio sinergico tra insegnanti e allievi.

OFFERTA FORMATIVA

OBIETTIVI FORMATIVI

Il percorso formativo BMA offre una preparazione didattica specifica per Attore con indirizzo nel Musical Theatre. L'articolazione didattica ha l'obiettivo di assicurare ai partecipanti la padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche specifiche per l'interpretazione del Musical (recitazione, canto, danza), nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali utili agli studenti per poter intraprendere la professione con successo.

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ'

Il percorso formativo BMA è articolato con un piano di studio di 1120 ore (oltre gli stage intensivi) caratterizzato da discipline formative per lo studio di base, caratterizzanti e laboratoriali. Le lezioni comprendono moduli teorici, laboratori, seminari ed esercitazioni.

Ogni modulo didattico sarà articolato in Crediti Formativi (CF) e prevede un esame alla conclusione del monte ore/modulo.



Il percorso si articola in sette moduli didattici per ogni anno accademico:

Recitazione Dizione Canto Danza teoria musicale musical theater stage formativo

DOCENTI 1^ ANNO



RECITAZIONE

Gianluca Guidi: recitazione

Massimiliano Giovannetti: dizione



CANTO

Fabio Lazzara: tecnica vocale nel canto, interpretazione

Dino Scuderi: teoria musicale, storia del teatro musicale, canto corale



DANZA

Cristina Arrò: tecnica di base, jazz, repertorio

Rita Pivano: movimento coreografico nei diversi stili (classico, modern, tip tap)

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO

Le lezioni hanno frequenza obbligatoria dal 3 novembre al 25 giugno 2021; 35 ore settimanali dal lunedì al venerdì.

Ogni allievo avrà a disposizione un monte ore per effettuare Stage Formativi individuali, su indicazione propria e dei docenti.

ATTESTATI RILASCIATI

Al termine di ogni modulo didattico è previsto il rilascio, previo superamento dell'esame, di un attestato di frequenza con il dettaglio dei contenuti trattati nel modulo e dei Crediti Formativi (CF) maturati.

Al termine del percorso annuale e triennale verrà rilasciato Attestato di Frequenza con indicazione dettagliata dei CF (Crediti Formativi) maturati nelle discipline affrontate nonché dei moduli didattici trattati con riferimento a tutti gli esami sostenuti e superati.

sono aperte le iscrizioni

per l'anno Accademico 2020/2021

AUDIZIONI 23 LUGLIO 2020

REQUISITI DI ACCESSO

L'accesso al percorso formativo triennale BMA è riservato a candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- Possedere diploma di Scuola Secondaria Superiore o altro titolo conseguito all'estero equipollente nel rispetto degli accordi internazionali;

- Avere un'età tra i 18 e i 26 anni compiti ed essere in possesso di cittadinanza italiana ovvero per i candidati stranieri essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;

- Possedere adeguata conoscenza della lingua italiana e di una seconda lingua;

Costituiscono requisiti preferenziali: titoli di studio e percorsi formativi attinenti all'area disciplinare del corso; esperienze professionali documentate in produzioni di Teatro Musicale.

Modalità di iscrizione alle selezioni

I candidati in possesso dei requisiti di accesso, indicati nel bando scaricabile su www.brancacciomusicalacademy.com

Devono compilare la domanda di ammissione online al seguente link: https://brancacciomusicalacademy.com/prenota-audizione/



Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12.00 del giorno domenica 12 luglio 2020.

I candidati verranno convocati entro il 15 luglio 2020 per la sessione di audizioni dal vivo che si terranno il 23 luglio 2020 presso lo Spazio Diamante sito in Roma, Via Prenestina 230B. Le audizioni si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme di sicurezza legate alle misure di contenimento del Covid 19.

INFO

Brancaccio Musical Academy

Cell.345 030 3822

Email. info@brancacciomusicalacademy.com

www.brancacciomusicalacademy.com

