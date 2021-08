LE ROI LION De Disney Revient en Majesté Au Théâtre Mogador

Le Roi Lion, le musical iconique de Disney fait son retour à Paris en 2020, une date qui coïncide avec le quinzième anniversaire de Stage Entertainment en France.

Situé dans le majestueux décor de la plaine du Serengeti et rythmé par les tonalités évocatrices de l'Afrique, le musical de Disney, multi-primé, brillamment réinterprété par Julie Taymor, la très réputée metteure en scène, est devenu une spectaculaire expérience scénique qui raconte l'histoire aussi puissante qu'émouvante de Simba - l'épopée pleine d'aventures de sa marche vers son destin de Roi de la Terre des Lions.

Fort de près de 22 années de succès à Broadway, Le Roi Lion confirme qu'il est l'un des musicals les plus populaires au monde. Depuis son ouverture le 13 novembre 1997, un total de vingt-cinq productions ont été vues par plus de 100 millions de spectateurs. Produit par Disney Theatrical Productions, sous la direction de Thomas Schumacher, Le Roi Lion a marqué l'histoire du spectacle vivant avec trois de ses productions ayant dépassé les 15 ans de longévité et trois autres comptant plus de 20 années d'exploitation. Le spectacle a été produit dans neuf langues différentes (hollandais, anglais, français, allemand, japonais, coréen, mandarin, portugais et espagnol). On peut encore assister au Roi Lion sur Broadway, dans le West End, à Hambourg, Tokyo, Madrid, en tournée au Royaume-Uni et en Irlande, au Japon ou en Amérique du Nord, grâce à une production distincte pour les tournées internationales, avec neuf productions qui sillonnent le globe. Joué dans plus de 100 villes, sur tous les continents sauf l'Antarctique, Le Roi Lion dépasse en revenus n'importe quel film, spectacle de Broadway ou tout autre divertissement.

« Le retour du spectacle original de Broadway au théâtre Mogador est le plus beau cadeau que nous pouvions offrir au public pour la célébration des 15 ans de Stage Entertainment en France » déclare Laurent Bentata « Nous sommes fiers de permettre au public hexagonal de redécouvrir un spectacle auquel Julie Taymor, sa metteure en scène, assistée de son équipe créative, a réussi à donner une telle portée universelle ».

« Tout est réuni pour le succès du Roi Lion en France, la réussite du deuxième opus cinématographique le démontre. Notre public, interrogé en juin dernier, l'a plébiscité. Le théâtre Mogador est honoré de cette nouvelle visite royale »

« Rien ne peut davantage nous honorer que le public de Stage Entertainment ait distingué Le Roi Lion comme le musical qu'il voulait le plus voir à Paris" a réagi Thomas Schumacher, le Producteur du Roi Lion. « Nous avons la certitude que la puissance et la poésie de la vision de Julie Taymor toucheront une nouvelle fois le public français comme cela avait déjà été le cas lors notre réjouissante précédente production française. C'est toujours avec un réel savoir-faire que Stage Entertainment décline nos productions et nous nous réjouissons de collaborer à nouveau avec eux, dans l'une des villes les plus férues de théâtre au monde.

Produit la première fois pour la réouverture du Théâtre Mogador, après sa restauration par Stage Entertainment en 2007, Le Roi Lion avait enchanté le public français, attirant près d'un million et demi de spectateurs, trois saisons durant.

Stage Entertainment se réjouit de collaborer de nouveau avec Disney Theatrical Productions pour produire ce spectacle unanimement applaud

Les auditions commencent aujourd'hui, les billets pour le spectacle, programmé pour l'automne 2020, seront mis en vente ultérieurement ; toutes les informations sur www.theatremogador.com