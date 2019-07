BWW Review: FLASHDANCE at Operaen KBH

80'er festen har ramt operaen i København i skikkelse af Flashdance the musical. Endnu en gang har One and only musical teater sat alle sejl til for at give tilskuerne en stor teateroplevelse og det ligger da også rigtig godt ud, da man bliver smidt lige tilbage til 80érne med sangen What a feeling, man kan ligesom se det høje hår og benvarmerne for sig. Sicilia Gadborg er sød og fin i sin rolle som Alex Owens hun har en frækhed og en sødme som passer godt til rollen. Silas Holst spiller den anden store hovedrolle som Nick Hurley, men det er lidt som om, han forsvinder i mængden og aldrig rigtig kommer ud over scenekanten. Jeg tror ikke, at det er Silas´s skyld men mere, at det desværre ikke er et rigtig godt manuskript, de har at arbejde med. Nogle af dem der skiller sig ud er de 3 biroller Mrs. Wilder og Louise spillet af Nastja Arcel. Der er bid i de roller og nogen man husker, når lyset bliver tændt i salen efter fremkaldelsen. Hannnah Owens som spilles af Ditte Gråbøl er en anden figur, som man husker. Ditte besidder et talent, der gør, at selv de mindste roller behersker hun og hendes rolle var en af de eneste, som jeg troede 100 procent på. Ellers er stykket fuldt af flotte danseoptrin og dette kan de virkelig og det er der festen virkelig begynder og de har salen i deres hule hånd. Så er det jo en fest, at der er så meget 80'er pop samlet på et sted. Jeg vil gerne fremhæve Rikke Hvidbjerg, som har en fantastisk stemme og som virkelig er et scoop for forestillingen. Desværre synes jeg, at Flashdance bliver lidt af en flad oplevelse, som aldrig rigtig kommer helt i gang.

2 ud af 6 Stjerner

Flashdance spiller frem til den 4 Aug





