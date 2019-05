BWW Feature: OH BABY - IT'S COLE at London Toast Theatre

Hvis Cole Porters musik er pop - er en række af Mozarts mest elskede værker det vel også, og så holder ordet nok op med at være odiøst - for hvem har ikke en svaghed for nu og da at lade sig forføre af det iørefaldende?

Porter var en vittig begavelse, der gerne lod sine vovede udfald være ulasteligt klædte. "Anything Goes" danner optakten til en perlerække af musikalske numre, som bliver en forestilling, fordi de er bundet op på Porters biografiske snor, tilsat ironisk humor. Vivienne McKee har valgt at dreje Cole Porter op mod vinden - hellere lidt ekstra frækhed end blød sentimentalitet! Hun vil fremhæve det vittige, galante, respektløse hoved, som evner at gemme sin smerte til fordel for den forførende latter gennem det vovede vid. Ja, Porter's tekster er så poetiske, at han som den eneste af sin generation af songwriters er optaget i en stor autoritær antologi over det 20 århundredes amerikanske poeter!

Med Vivienne McKee på scenen som forestillingens fortæller, møder vi Nicoline Sif Møller, kendt fra store musicals som bl.a. Grease og Mamma Mia. Vi finder også Katrine Falkenberg, uddannet på Londons fornemme musicalskole Guildhall og kendt fra utallige Crazy Christmas Cabarets i Glassalen, Tivoli.

Til at flankere disse to skønne sangfugle møder vi den unge dandy, Sebastian Harris fra Phantom of the Opera og direkte fra Londons West End, den modne Leo Andrews med et CV så langt som den Transsibiriske jernbane!

Den store musikalske udfordring er lagt i hænderne på Stuart Goodstein, kendt fra mange Crazy Christmas Cabarets og Revyperler.

Tekst og instruktion står Vivienne McKee for og scenografien er skabt af Kirsten Brink.

Forestillingen spiller i Krudtønden 15. maj - 1. juni og er den del af CPH STAGE teaterfestival.