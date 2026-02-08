 tracker
Photos: Great Lakes Theater's THE HEART OF ROBIN HOOD

The production runs February 11 through 22.

By: Feb. 08, 2026

Check out production photos from Great Lakes Theater's The Heart of Robin Hood at the Hanna Theatre, Playhouse Square.

The show by David Farr is directed by Jaclyn Miller, and stars Kelsey Angel Baehrens, Casey Casimir, Jonathan Contreras, Jeffrey C. Hawkins, Gabi Ilg, Jessie Cope Miller, Avery Lamar Pope, Sophia Ruiz, Nick Steen, Evan Stevens, Gabriel Subervi, M.A. Taylor, Ángela Utrera and Joe Wegner.

Check out photos here!

Photo credit: Roger Mastroianni

Joe Wegner

Evan Stevens, Avery Lamar Pope, Jonathan Contreras and Casey Casimir

Ángela Utrera and Joe Wegner

Joey Wegner and Ángela Utrera

Ángela Utrera, Evan Stevens, Joe Wegner and Casey Casimir

Kelsey Angel Baehrens, Ángela Utrera and Joe Wegner

Ángela Utrera, Joe Wegner and Nick Steen

Sophia Ruiz, Gabriel Subervi and Gabi Ilg

Evan Stevens, Casey Casimir, Avery Lamar Pope and Jonathan Contreras

Evan Stevens and Ángela Utrera

Ángela Utrera and Evan Stevens

Kelsey Angel Baehrens, Nick Steen and M.A. Taylor

Evan Stevens, Casey Casimir, Avery Lamar Pope, Jonathan Contreras, Sophia Ruiz, Gabriel Subervi, Joe Wegner, Jeffrey C. Hawkins, Gabi Ilg and M.A. Taylor

Evan Stevens, Ángela Utrera and Jonathan Contreras

Ángela Utrera, Evan Stevens, Joe Wegner, Casey Casimir, Jonathan Contreras and Avery Lamar Pope

Ángela Utrera, Nick Steen and Jessie Cope Miller

Sophia Ruiz, Gabriel Subervi, M.A. Taylor, Jeffrey C. Hawkins, Gabi Ilg, Avery Lamar Pope, Joe Wegner, Jonathan Contreras, Kelsey Angel Baehrens, Evan Steven and Casey Casimir

Nick Steen and Ángela Utrera

Jeffrey C. Hawkins, Sophia Ruiz, Gabriel Subervi and Joe Wegner

Ángela Utrera, Evan Stevens, Jonathan Contreras, Casey Casimir and Avery Lamar Pope

Gabriel Subervi, Sophia Ruiz, Jonathan Contreras and Jessie Cope Miller

Evan Stevens and Ángela Utrera




