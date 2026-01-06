Jessie Buckley Wins AWFJ EDA Award for HAMNET; See the Full List of Winners

Buckley plays Agnes Shakespeare in the 2025 drama.
After winning the Critics' Choice Award for her performance in Hamnet, West End alum Jessie Buckley has also snagged the 2025 EDA Award from the Alliance of Women Film Journalists. Take a look at the full list of winners below.
Hamnet took home two awards—for Best Actress and Best Adapted Screenplay— and the animated musical KPop Demon Hunters snagged the award for Best Animated Film. Notable nominees included nods for Nia DaCosta's adaptation of Hedda Gabler starring Tessa Thompson, Ethan Hawke as lyricist Lorenz Hart in Blue Moon, and more.
Sinners swept most of the major categories, capturing seven awards for Best Film, Best Director (Ryan Coogler), Best Actor (Michael B. Jordan), Best Supporting Actress (Wunmi Mosaku), Best Cinematography (Autumn Durald Arkapaw), Best Original Screenplay, and Best Ensemble Cast and Casting Director.
In the Eda Female Focus Awards, presented only to women, Chloe Zhao won Best Director for Hamnet, Eva Victor won Best Female Writer for Sorry, Baby, and newcomer Chase Infiniti won both Best Breakthrough Performance and Best Stunt Performance for her turn in One Battle After Another.
The Alliance of Women Film Journalists, Inc. (AWFJ) is a not-for-profit professional association of highly qualified female movie critics, reporters, and feature writers working in print, broadcast, and online media, dedicated to supporting work by and about women. The EDA Awards represent professional women critics’ collective perspectives on movies and cinema culture in the movie awards arena.
FRANKENSTEIN
HAMNET
IT WAS JUST AN ACCIDENT
ONE BATTLE AFTER ANOTHER
THE SECRET AGENT
SENTIMENTAL VALUE
SINNERS **WINNER**
TRAIN DREAMS
Paul Thomas Anderson - ONE BATTLE AFTER ANOTHER
Ryan Coogler - SINNERS **WINNER**
Jafar Panahi - IT WAS JUST AN ACCIDENT
Joachim Trier, - SENTIMENTAL VALUE
Chloe Zhao - HAMNET
IT WAS JUST AN ACCIDENT - Jafar Panahi
JAY KELLY - Noah Baumbach
SENTIMENTAL VALUE - Joachim Trier
SINNERS - Ryan Coogler **WINNER**
SORRY BABY - Eva Victor
BUGONIA - Will Tracy
FRANKENSTEIN - Guillermo del Toro
HAMNET - Maggie O'Farrell & Chloe Zhao **WINNER**
ONE BATTLE AFTER ANOTHER - Paul Thomas Anderson
TRAIN DREAMS - Clint Bentley & Greg Kwedar
COME SEE ME IN THE GOOD LIGHT - Ryan White
MY MOM JAYNE - Mariska Hargitay
ORWELL 2+2=5 - Raoul Peck
THE LIBRARIANS - Kim A. Snyder
THE PERFECT NEIGHBOR - Geeta Gandbhir **WINNER**
ARCO - Ugo Bienvenu & Giles Cazaux
IN YOUR DREAMS - Erik Benson & Alexander Woo
KPOP DEMON HUNTERS - Chris Applehaus & Maggie Kang **WINNER**
LITTLE AMELIE OR THE CHARACTER OF RAIN - Liane-Cho Jin Kuang & Mailys Vallade
ZOOTOPIA 2 - Jared Bush & Simon Howard
Jessie Buckley - HAMNET **WINNER**
Rose Byrne - IF I HAD LEGS I'D KICK YOU
Renate Reinsve - SENTIMENTAL VALUE
Emma Stone - BUGONIA
Tessa Thompson - HEDDA
Nina Hoss - HEDDA
Inga Ibsdotter Lilleaas - SENTIMENTAL VALUE
Amy Madigan - WEAPONS
Teyana Taylor ONE BATTLE AFTER ANOTHER
Wunmi Mosaku - SINNERS **WINNER**
Leonardo DiCaprio - ONE BATTLE AFTER ANOTHER
Joel Edgerton - TRAIN DREAMS
Ethan Hawke - BLUE MOON
Michael B Jordan - SINNERS **WINNER**
Wagner Moura - THE SECRET AGENT
Benicio Del Toro - ONE BATTLE AFTER ANOTHER
Jacob Elordi - FRANKENSTEIN
Paul Mescal - HAMNET
Sean Penn - ONE BATTLE AFTER ANOTHER
Stellan Skarsgaard - SENTIMENTAL VALUE **WINNER**
HAMNET - Nina Gold & Lucy Amos
MARTY - Jennifer Venditti
NOUVELLE VAGUE - Stéphane Batut
ONE BATTLE AFTER ANOTHER - Cassandra Kulukundis
SINNERS - Francine Maisler **WINNER**
FRANKENSTEIN - Dan Lausten
HAMNET - Lukasz Zal
ONE BATTLE AFTER ANOTHER - Michael Bauman
SINNERS - Autumn Durald Arkapaw **WINNER**
TRAIN DREAMS - Adolpho Veloso
F1: The Movie - Stephen Mirrione and Patrick J. Smith
HAMNET - Affonso Goncalves & Chloe Zhao
MARTY SUPREME - Ronald Bronstein & Josh Safdie
ONE BATTLE AFTER ANOTHER - Andy Jurgensen **WINNER**
SINNERS - Michael P Shawver
IT WAS JUST AN ACCIDENT- Jafar Panahi
NO OTHER CHOICE - Park Chan Wook
SENTIMENTAL VALUE - Joachim Trier **WINNER**
SIRAT - Oliver Laxe
THE SECRET AGENT - Kleber Menonca Filho
Kathryn Bigelow - A HOUSE OF DYNAMITE
Mary Bronstein - IF HAD LEGS I'D KICK YOU
Mona Fastwold -THE TESTAMENT OF ANN LEE
Eva Victor - SORRY, BABY
Chloe Zhao - HAMNET **WINNER**
Mary Bronstein - IF I HAD LEGS I'D KICK YOU
Nia DaCosta - HEDDA
Hikari & Stephen Blahut - RENTAL FAMILY
Eva Victor - SORRY, BABY **WINNER**
Chloe Zhao & Maggie O'Farrell - HAMNET
Ginnifer Goodwin - ZOOTOPIA 2
Loïse Charpentier - LITTLE AMELIE OR THE CHARACTER OF RAIN
Arden Cho - KPOP DEMON HUNTERS **WINNER**
Fortune Feimster - ZOOTOPIA 2
Zoe Saldaña - ELIO
Odessa A’Zion - MARTY SUPREME
Chase Infiniti - ONE BATTLE AFTER ANOTHER **WINNER**
Teyana Taylor - ONE BATTLE AFTER ANOTHER
Wunmi Mosaku - SINNERS
Eva Victor - SORRY, BABY
Ana de Armas - BALLERINA
Hayley Atwell - MISSION IMPOSSIBLE THE FINAL RECKONING
Chase Infiniti - ONE BATTLE AFTER ANOTHER **WINNER**
Teyana Taylor - ONE BATTLE AFTER ANOTHER
Pom Klementieff - MISSION IMPOSSIBLE THE FINAL RECKONING
