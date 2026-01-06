Jessie Buckley Wins AWFJ EDA Award for HAMNET; See the Full List of Winners

🎭 NEW! TV Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for TV & beyond. ✨ Sign Up

After winning the Critics' Choice Award for her performance in Hamnet, West End alum Jessie Buckley has also snagged the 2025 EDA Award from the Alliance of Women Film Journalists. Take a look at the full list of winners below.

Hamnet took home two awards—for Best Actress and Best Adapted Screenplay— and the animated musical KPop Demon Hunters snagged the award for Best Animated Film. Notable nominees included nods for Nia DaCosta's adaptation of Hedda Gabler starring Tessa Thompson, Ethan Hawke as lyricist Lorenz Hart in Blue Moon, and more.

Sinners swept most of the major categories, capturing seven awards for Best Film, Best Director (Ryan Coogler), Best Actor (Michael B. Jordan), Best Supporting Actress (Wunmi Mosaku), Best Cinematography (Autumn Durald Arkapaw), Best Original Screenplay, and Best Ensemble Cast and Casting Director.

In the Eda Female Focus Awards, presented only to women, Chloe Zhao won Best Director for Hamnet, Eva Victor won Best Female Writer for Sorry, Baby, and newcomer Chase Infiniti won both Best Breakthrough Performance and Best Stunt Performance for her turn in One Battle After Another.

The Alliance of Women Film Journalists, Inc. (AWFJ) is a not-for-profit professional association of highly qualified female movie critics, reporters, and feature writers working in print, broadcast, and online media, dedicated to supporting work by and about women. The EDA Awards represent professional women critics’ collective perspectives on movies and cinema culture in the movie awards arena.

Note: Winners marked as **WINNER**

2025 EDA Awards Winners

BEST FILM

FRANKENSTEIN

HAMNET

IT WAS JUST AN ACCIDENT

ONE BATTLE AFTER ANOTHER

THE SECRET AGENT

SENTIMENTAL VALUE

SINNERS **WINNER**

TRAIN DREAMS

BEST DIRECTOR

Paul Thomas Anderson - ONE BATTLE AFTER ANOTHER

Ryan Coogler - SINNERS **WINNER**

Jafar Panahi - IT WAS JUST AN ACCIDENT

Joachim Trier, - SENTIMENTAL VALUE

Chloe Zhao - HAMNET

BEST SCREENPLAY, ORIGINAL

IT WAS JUST AN ACCIDENT - Jafar Panahi

JAY KELLY - Noah Baumbach

SENTIMENTAL VALUE - Joachim Trier

SINNERS - Ryan Coogler **WINNER**

SORRY BABY - Eva Victor

BEST SCREENPLAY, ADAPTED

BUGONIA - Will Tracy

FRANKENSTEIN - Guillermo del Toro

HAMNET - Maggie O'Farrell & Chloe Zhao **WINNER**

ONE BATTLE AFTER ANOTHER - Paul Thomas Anderson

TRAIN DREAMS - Clint Bentley & Greg Kwedar

DOCUMENTARY

COME SEE ME IN THE GOOD LIGHT - Ryan White

MY MOM JAYNE - Mariska Hargitay

ORWELL 2+2=5 - Raoul Peck

THE LIBRARIANS - Kim A. Snyder

THE PERFECT NEIGHBOR - Geeta Gandbhir **WINNER**

ANIMATED FEATURE

ARCO - Ugo Bienvenu & Giles Cazaux

IN YOUR DREAMS - Erik Benson & Alexander Woo

KPOP DEMON HUNTERS - Chris Applehaus & Maggie Kang **WINNER**

LITTLE AMELIE OR THE CHARACTER OF RAIN - Liane-Cho Jin Kuang & Mailys Vallade

ZOOTOPIA 2 - Jared Bush & Simon Howard

BEST ACTRESS

Jessie Buckley - HAMNET **WINNER**

Rose Byrne - IF I HAD LEGS I'D KICK YOU

Renate Reinsve - SENTIMENTAL VALUE

Emma Stone - BUGONIA

Tessa Thompson - HEDDA

BEST ACTRESS, SUPPORTING

Nina Hoss - HEDDA

Inga Ibsdotter Lilleaas - SENTIMENTAL VALUE

Amy Madigan - WEAPONS

Teyana Taylor ONE BATTLE AFTER ANOTHER

Wunmi Mosaku - SINNERS **WINNER**

BEST ACTOR

Leonardo DiCaprio - ONE BATTLE AFTER ANOTHER

Joel Edgerton - TRAIN DREAMS

Ethan Hawke - BLUE MOON

Michael B Jordan - SINNERS **WINNER**

Wagner Moura - THE SECRET AGENT

BEST ACTOR, SUPPORTING

Benicio Del Toro - ONE BATTLE AFTER ANOTHER

Jacob Elordi - FRANKENSTEIN

Paul Mescal - HAMNET

Sean Penn - ONE BATTLE AFTER ANOTHER

Stellan Skarsgaard - SENTIMENTAL VALUE **WINNER**

BEST ENSEMBLE CAST & CASTING DIRECTOR

HAMNET - Nina Gold & Lucy Amos

MARTY - Jennifer Venditti

NOUVELLE VAGUE - Stéphane Batut

ONE BATTLE AFTER ANOTHER - Cassandra Kulukundis

SINNERS - Francine Maisler **WINNER**

BEST CINEMATOGRAPHY

FRANKENSTEIN - Dan Lausten

HAMNET - Lukasz Zal

ONE BATTLE AFTER ANOTHER - Michael Bauman

SINNERS - Autumn Durald Arkapaw **WINNER**

TRAIN DREAMS - Adolpho Veloso

BEST EDITING

F1: The Movie - Stephen Mirrione and Patrick J. Smith

HAMNET - Affonso Goncalves & Chloe Zhao

MARTY SUPREME - Ronald Bronstein & Josh Safdie

ONE BATTLE AFTER ANOTHER - Andy Jurgensen **WINNER**

SINNERS - Michael P Shawver

BEST INTERNATIONAL FEATURE

IT WAS JUST AN ACCIDENT- Jafar Panahi

NO OTHER CHOICE - Park Chan Wook

SENTIMENTAL VALUE - Joachim Trier **WINNER**

SIRAT - Oliver Laxe

THE SECRET AGENT - Kleber Menonca Filho

FEMALE FOCUS AWARDS- Presented Only to Women

FEMALE FOCUS: BEST FEMALE DIRECTOR

Kathryn Bigelow - A HOUSE OF DYNAMITE

Mary Bronstein - IF HAD LEGS I'D KICK YOU

Mona Fastwold -THE TESTAMENT OF ANN LEE

Eva Victor - SORRY, BABY

Chloe Zhao - HAMNET **WINNER**

FEMALE FOCUS: BEST FEMALE WRITER

Mary Bronstein - IF I HAD LEGS I'D KICK YOU

Nia DaCosta - HEDDA

Hikari & Stephen Blahut - RENTAL FAMILY

Eva Victor - SORRY, BABY **WINNER**

Chloe Zhao & Maggie O'Farrell - HAMNET

FEMALE FOCUS: BEST VOICED PERFORMANCE IN ANIMATED FILM

Ginnifer Goodwin - ZOOTOPIA 2

Loïse Charpentier - LITTLE AMELIE OR THE CHARACTER OF RAIN

Arden Cho - KPOP DEMON HUNTERS **WINNER**

Fortune Feimster - ZOOTOPIA 2

Zoe Saldaña - ELIO

FEMALE FOCUS: BEST BREAKTHROUGH PERFORMANCE

Odessa A’Zion - MARTY SUPREME

Chase Infiniti - ONE BATTLE AFTER ANOTHER **WINNER**

Teyana Taylor - ONE BATTLE AFTER ANOTHER

Wunmi Mosaku - SINNERS

Eva Victor - SORRY, BABY

FEMALE FOCUS: BEST STUNTS PERFORMANCE

Ana de Armas - BALLERINA

Hayley Atwell - MISSION IMPOSSIBLE THE FINAL RECKONING

Chase Infiniti - ONE BATTLE AFTER ANOTHER **WINNER**

Teyana Taylor - ONE BATTLE AFTER ANOTHER

Pom Klementieff - MISSION IMPOSSIBLE THE FINAL RECKONING

Photo Credit: Focus Features