REBOBINA! FRIENDSHIP NEVER ENDS Brings Shakespeare, Spice Girls, and 90s Nostalgia to São Paulo’s Teatro Commune

By Claudio Erlichman. The production runs from October 30h trough November 20nd, at Teatro Commune.

By: Oct. 21, 2025
REBOBINA! FRIENDSHIP NEVER ENDS Brings Shakespeare, Spice Girls, and 90s Nostalgia to São Paulo’s Teatro Commune Image
Get ready to zig-a-zig-ah your way into a night of laughter, friendship, and pure pop joy! Opening on October 30 at Teatro Commune, the new musical comedy “Rebobina! Friendship Never Ends” blends the timeless wit of William Shakespeare’s Much Ado About Nothing with the infectious energy of Spice Girls hits.

The story follows the former pop group AngelsHenrique, Aline, Mel, Julia, and Mario — who reunite after 15 years for Mario and Aline’s wedding. Among the guests is Ben, the band’s former manager, whose return stirs old memories, broken trust, and a chance at redemption. Determined to make amends and rekindle both friendships and lost love, Ben’s presence sets the stage for a heartfelt and hilarious reunion full of rhythm, romance, and “girl power.”

REBOBINA! FRIENDSHIP NEVER ENDS Brings Shakespeare, Spice Girls, and 90s Nostalgia to São Paulo’s Teatro Commune ImageThe production is part of the “Shakespeare é Pop” project by Sonhos Entretenimento, which reimagines Shakespeare’s classics as contemporary pop musicals. Previous adaptations have proven that the Bard’s tales of love, jealousy, and mistaken identity translate perfectly into today’s pop culture soundtracks. With songs made famous by the Spice Girls — from “Wannabe” and “Say You’ll Be There” to “Stop” and “2 Become 1” — the show promises a feel-good, sing-along experience where Elizabethan comedy meets 1990s girl-band sparkle.

Whether you’re a Shakespeare fan or a Spice Girls devotee, Rebobina! Friendship Never Ends offers a night of joy, empowerment, and nostalgia — reminding audiences that true friendship, like great pop, never goes out of style.
 

REBOBINA! FRIENDSHIP NEVER ENDS Brings Shakespeare, Spice Girls, and 90s Nostalgia to São Paulo’s Teatro Commune Image
Rebobina! Friendship Never Ends brings together Shakespeare and the Spice Girls
in a comedy full of 1990s nostalgia.
photo by Divulgação.

Prepare-se para uma noite de risadas, amizade e muita música pop! Estreando em 30 de outubro no Teatro Commune, o novo musical Rebobina! Friendship Never Ends mistura o humor atemporal de Muito Barulho por Nada, de William Shakespeare, com a energia contagiante dos maiores sucessos das Spice Girls.

A história acompanha o antigo grupo pop AngelsHenrique, Aline, Mel, Julia e Mario — que se reencontra após 15 anos para o casamento de Mario e Aline. Entre os convidados está Ben, o ex-empresário da banda, cuja volta desperta memórias antigas, mágoas e uma chance de redenção. Determinado a consertar os erros do passado e reacender amizades (e um amor esquecido), Ben dá início a uma comovente e divertida jornada repleta de ritmo, romance e muito girl power.

A produção faz parte do projeto “Shakespeare é Pop”, da Sonhos Entretenimento, que propõe adaptar clássicos de Shakespeare para o universo dos musicais contemporâneos com trilhas pop. As adaptações anteriores já mostraram que os temas do autor — amor, ciúme e confusões amorosas — combinam perfeitamente com o brilho da cultura pop moderna.

Com sucessos eternizados pelas Spice Girls — de Wannabe e Say You’ll Be There a Stop e 2 Become 1 —, o espetáculo promete uma experiência vibrante e nostálgica, em que a comédia shakespeariana se encontra com o glamour dos anos 1990. Seja você fã de Shakespeare ou das Spice Girls, Rebobina! Friendship Never Ends oferece uma noite de alegria, empoderamento e boas lembranças — lembrando ao público que a verdadeira amizade, assim como o bom pop, nunca sai de moda.
 

REBOBINA! FRIENDSHIP NEVER ENDS Brings Shakespeare, Spice Girls, and 90s Nostalgia to São Paulo’s Teatro Commune Image
Inspired by Much Ado About Nothing, the show follows the reunion of a former band
awakens secrets, passions, and confusion.
photo by Divulgação.

Serviço:

Rebobina- Friendship Never Ends

Teatro Commune 
Rua da Consolação 1218- Consolação, São Paulo (pertinho da faculdade Mackenzie)
De 30/10 a 20/11 Quintas feiras, às 20h
Pré Estreia 26/10 Domingo às 20h

Ficha técnica:
Direção: Bruno Fadelli e Julio Velloso 
Texto: Bruno Fadelli e Julio Velloso
Coreografias: Julio Velloso 
Assistência de Direção: Arthur Pedroso 
Desenho de Luz: Arthur Pedroso 
Figurino: Julio Velloso
Cenografia: Arthur Pedroso 

Elenco: Julio Velloso, Allana Silva, Renan Mansur, Deborah Menkos, Rafaella Bema, Caio Perez, Bruno Fadelli, Luiza Spreafico, Marcella Silveira e Bruno Germano.

