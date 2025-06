Musical DZI CROQUETTES SEM CENSURA is Coming to São Paulo

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



São Pauo, Brazil — Get ready, São Paulo! On June 12th, the vibrant and groundbreaking musical Dzi Croquettes Sem Censura (Dzi Croquettes Uncensored) will make its debut at Teatro Itália, offering audiences a unique chance to relive the history of one of Brazil’s most influential and rebellious artistic groups from the 1970s.

Realized by TMX Produções this captivating production reconstructs the lively story of the Dzi Croquettes, a collective founded in 1972 by Wagner Ribeiro and Lennie Dale (1934-1994). Known for their daring performances during a time of military dictatorship and censorship, the group challenged societal norms by using their bodies and art as tools of freedom and expression. Their innovative blend of theater, dance, and music created a new theatrical language that continues to inspire generations.

What makes this show truly special is that it’s told from the perspective of Ciro Barcelos, one of the original members. Ciro not only stars in the play but also contributed to its writing, direction, choreography, and scenic design. His personal stories and insights bring an authentic voice to the narrative, shedding light on the behind-the-scenes life of the group, their joys, struggles, and the bonds that kept them united through times of persecution and exile.

The production features a talented cast that embodies the spirit of the original group. Ciro plays himself and Lennie Dale while other actors bring to life characters like Daniel Suleiman, in the role of Ciro in his youth; Fernando Lourenção, as Bayard Tonélli; Akim, as Carlinhos Machado; Celso Till, in the role of Claudio Gaya; Jonathan Capobianco plays Rogério de Polly; Kaiala, a non-binary actress, will show both sides playing Nêga Vilma and Benê; Feccini as Reginaldo de Polly; André Habacuque as Claudio Tovar; Bruno Saldanha is Paulette; and, finally, Juan Becerra plays Wagner Ribeiro. The cast’s performances include singing, dancing, and acting, capturing the unique theatrical style that made Dzi Croquettes legendary.

Whether you’re familiar with the original Dzi Croquettes or new to their story, Dzi Croquettes Sem Censura promises an engaging, heartfelt, and inspiring experience. It’s a tribute to a group that dared to dream and fought for artistic freedom—an important chapter in Brazil’s cultural history.

Don’t miss this opportunity to witness a powerful story of rebellion, creativity, and community. The show runs throught July 27th and tickets are now available on Sympla, via the link: https://bileto.sympla.com.br/event/106032/d/317388/s/2165245

Cast of Dzi Croquettes Sem Censura (Dzi Croquettes Uncensored).

photo by Ronaldo Gutierrez.

Com seu tom transgressor e irreverente, os Dzi Croquettes desafiaram a ditadura e marcaram os anos de 1970 de forma única na cultura brasileira. Sua história, agora, é contada pelo olhar de um de seus membros, Ciro Barcelos, na peça “Dzi Croquettes Sem Censura”, que estreia em São Paulo em 12 de junho. A realização do espetáculo é da TMX Produções.

Prepare-se, São Paulo! No dia 12 de junho, o vibrante e inovador musical Dzi Croquettes Sem Censura estreia no Teatro Itália, oferecendo ao público uma oportunidade única de reviver a história de um dos grupos artísticos mais influentes e rebeldes do Brasil, da década de 1970.

Com realização da TMX Produções, esta cativante produção reconstrói a vibrante história dos Dzi Croquettes, coletivo fundado em 1972 por Wagner Ribeiro e Lennie Dale (1934-1994). Conhecidos por suas performances ousadas durante a ditadura militar e a censura, o grupo desafiou as normas sociais usando seus corpos e a arte como ferramentas de liberdade e expressão. Sua inovadora mistura de teatro, dança e música criou uma nova linguagem teatral que continua a inspirar gerações.

A journey through art and resistance celebrating diversity and artistic legacy.

photo by Ronaldo Gutierrez.

O que torna este espetáculo verdadeiramente especial é que ele é contado a partir da perspectiva de Ciro Barcelos, um dos membros originais. Ciro não apenas estrela a peça, mas também contribuiu para o roteiro, direção, coreografia e cenografia. Suas histórias e reflexões pessoais trazem uma voz autêntica à narrativa, lançando luz sobre os bastidores do grupo, suas alegrias, lutas e os laços que os mantiveram unidos em tempos de perseguição e exílio.

A produção conta com um elenco talentoso que personifica o espírito do grupo original. Ciro interpreta a si mesmo e Lennie Dale, no espetáculo, que também traz Daniel Suleiman, no papel de Ciro na juventude; Fernando Lourenção, como Bayard Tonélli; Akim, como Carlinhos Machado; Celso Till, no papel de Claudio Gaya; Jonathan Capobianco faz o Rogério de Polly; Kaiala, atriz não binária, mostrará os dois lados vivendo Nêga Vilma e Benê; Feccini como Reginaldo de Polly; André Habacuque como Claudio Tovar; Bruno Saldanha é Paulette; e, por fim, Juan Becerra interpreta Wagner Ribeiro.

O espetáculo destaca a diversidade de talentos dentro do grupo, enfatizando seu compromisso coletivo com a arte e a resistência. Não se trata apenas de um olhar nostálgico para o passado, mas de uma celebração da coragem, da comunidade e do poder da expressão artística diante da opressão.

Cabaret number: a tribute to Liza Minnelli who made the group famous worldwide.

photo by Ronaldo Gutierrez.

O projeto é concretizado por uma equipe de artistas renomados, incluindo Júlio Kadetti, dramaturgo e artista versátil, e Liane Maya, atriz experiente e diretora de preparação de elenco. Os elementos cênicos e visuais são criados por Kleber Montanheiro, renomado diretor e designer com mais de 30 anos de experiência em teatro musical.

Seja você familiarizado com os Dzi Croquettes originais ou novo em sua história, Dzi Croquettes Sem Censura promete uma experiência envolvente, emocionante e inspiradora. É uma homenagem a um grupo que ousou sonhar e lutou pela liberdade artística — um capítulo importante na história cultural do Brasil. Não perca esta oportunidade de testemunhar uma poderosa história de rebelião, criatividade e comunidade.

A diverse and talented cast that embodies the spirit of the original group.

photo by Ronaldo Gutierrez.

​​​​​

O espetáculo fica em cartaz até o dia 27 de julho, com ingressos variando de R$ 50 a R$ 160 já à venda no Sympla, pelo link: https://bileto.sympla.com.br/event/106032/d/317388/s/2165245

The show is told from the perspective of Ciro Barcelos,

one of the original members of the group.

photo by Ronaldo Gutierrez.

Serviço

DZI CROQUETTES SEM CENSURA



Onde: Teatro Itália (Av. Ipiranga, 344 - República)

Estreia: dia 12 de junho, de quinta a domingo, às 20h30min; e no mês de julho: sábado e domingo, às 20h30min

Classificação indicativa: 16 anos

Ingressos: R$ 160 (inteira)

Informações: @dzicroquettes

Ingressos https://bileto.sympla.com.br/event/106032/d/317388/s/2165245

The creative minds: Júlio Kadetti, Ciro Barcellos,

Liane Maya, Kleber Montanheiro and

Talita Franceschini.

photo by Ronaldo Gutierrez.

Ficha Técnica

Texto - Ciro Barcelos

Colaboração de dramaturgia - Júlio Kadetti

Direção - Ciro Barcelos

Supervisão Cênica - Kleber Montanheiro

Assistente de direção - Talita Franceschini

Preparação de elenco - Liane Maya

Direção de Produção: Tiago Xavier

Elenco - André Habacuque, Akim, Bruno Saldanha, Celso Till, César Viggiani, Ciro Barcelos, Daniel Suleiman, Diego Feccini, Fernando Lourenção, Jonathan Capobianco, Juan Becerra, Kaiala

Iluminação - Gabriele Souza

Cenografia - André Habacuque

Desenho de maquiagem: Shary Camerini

Figurino Concepção - Ciro Barcelos

Criação e Execução de figurino: - Henrique Versoni - ⁠Su Martins - ⁠Acrides Júnior - ⁠Fernando Callegaro

Costureira: Sônia Oliveira

Direção Musical e Arranjos - André Perine

Direção Vocal - Bruno Santos

Preparação Vocal - Glaucia Verena

Produção executiva: Bruno Aredes , Isabella Mello e Tiago Xavier

Diretor de Marketing e comunicação: Tiago Xavier

Designer - Felypso Cipelli

Redes sociais - Mariah Gabriela e Bruno Saldanha

Assistente de produção - Fernando Callegaro

Coreografia - Ciro Barcelos

Coreografia Bolero - Ronaldo Gutierrez

Assistente de Coreografia – Akim

Preparação Física - Christian Andrade

Catering - Casa 12

Idealização - Ciro Barcelos

Realização: TMX Produções

Comments