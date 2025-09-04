MÃES – O MUSICAL Arrives in São Paulo, A Heartfelt, Good-humored Look at Modern Motherhood

by Claudio Erlichman. The production runs from September 05th trough November 02nd, at Teatro das Artes.
São Paulo, Brazil — A new musical arrives at Teatro das Artes, bringing a witty and moving portrait of motherhood to the city. Motherhood – The Musical (Mães – o Musical, in Portuguese) an off-Broadway favorite that has delighted audiences in the United States, Australia, Portugal, and Buenos Aires, premieres its Brazilian production on September 5, with direction by Jarbas Homem de Mello, production by Cláudia Raia, Brazilian adaptation by Anna Toledo, and book and songs by Sue Fabisch. The cast includes Jéssica Ellen as Dani, Helga Nemeczyk as Tina, Maria Bia as Julia, and Giovana Zotti as Márcia. The production promises a relatable and universal experience—no matter where you are in the world, motherhood speaks a common language.
The show centers on four women at a baby shower: Dani, the pregnant newcomer; Julia, a workaholic lawyer and mother; Márcia, a mother of five; and Tina, a recently separated mom trying to balance work, family, and divorce. In 90 minutes of music, humor, and affection, the audience is invited to follow their friendship, challenges, and small victories as they navigate the chaos and beauty of motherhood.
Motherhood - The Musical runs on Fridays and Saturdays at 8:00 p.m. and Sundays at 6:00 p.m., through November 2. It’s a celebration of real motherhood—its sleepless nights, dirty laundry, and, above all, the laughter shared among friends. Tickets are already available, and the show invites the audience to see themselves on stage in this entertaining, empathetic journey through the many facets of being a mom.
A produção recheada de bom-humor, que já conquistou plateias nos Estados Unidos, Austrália, Portugal e Buenos Aires, ganha montagem brasileira produzida por Claudia Raia, direção de Jarbas Homem de Mello e versão de Anna Toledo. Os ingressos já estão à venda.
No elenco, brilham as atrizes Jéssica Ellen (como Dani), Helga Nemeczyk (como Tina), Maria Bia (como Julia) e Giovana Zotti (como Márcia).
Uma novo musical chega ao Teatro das Artes, trazendo um retrato espirituoso e comovente da maternidade para a cidade. Mães – O Musical, um favorito da off-Broadway que encantou plateias nos Estados Unidos, Austrália, Portugal e Buenos Aires, estreia sua produção brasileira em 5 de setembro, com direção de Jarbas Homem de Mello, produção de Cláudia Raia, adaptação brasileira de Anna Toledo e libreto e canções de Sue Fabisch. O elenco inclui Jéssica Ellen como Dani, Helga Nemeczyk como Tina, Maria Bia como Julia e Giovana Zotti como Márcia. A produção promete uma experiência relatable e universal — não importa onde você esteja no mundo, a maternidade fala uma língua comum.
O espetáculo gira em torno de quatro mulheres em um chá de bebê: Dani, a novata grávida; Julia, uma advogada workaholic e mãe; Márcia, mãe de cinco filhos; e Tina, uma mãe recentemente separada que tenta equilibrar trabalho, família e divórcio. Em 90 minutos de música, humor e afeto, o público é convidado a acompanhar a amizade, os desafios e as pequenas vitórias delas enquanto navegam pelo caos e pela beleza da maternidade.
Com 20 canções originais, o musical mescla sensibilidade pop e rock para refletir a gama emocional de suas quatro protagonistas. Destaques incluem números que agradam o público, com números musicais que vão do cômico e divertido a baladas tocantes. O design do show reforça seu tom íntimo e contemporâneo. Os figurinos de Bruno Oliveira e o cenário de Natália Lana criam um apartamento versátil que se transforma em diversos ambientes, refletindo os diferentes estágios da maternidade. A partitura em português, traduzida para esta produção, acrescenta uma ressonância emocional que busca conectar-se com o público brasileiro de forma pessoal.
Os diretores e produtores ressaltam o calor e o humor da obra. Jarbas Homem de Mello observa que Mães - O Musical mergulha na essência da maternidade por meio de quatro amigas que vivem diferentes fases dessa jornada. O cenário, um apartamento que se transforma em múltiplos ambientes, simboliza as muitas facetas do universo materno que celebra, com autenticidade e leveza, a beleza atemporal da maternidade, oferecendo um olhar afetuoso, bem-humorado e honesto sobre um tema universal que ressoa com quem já cuidou de uma criança — seja como pai, parceiro ou amigo. Já a produtora Cláudia Raia conta que a motivação para produzir o espetáculo Mães nasceu da sua própria experiência: ser mãe de dois filhos e viver a maternidade de forma tardia, aos 56 anos, despertou nela uma vontade profunda de falar sobre esse universo com leveza, humor e, acima de tudo, verdade. Mães é uma comédia inteligente e sensível sobre um tema que todo mundo conhece. Quem ainda não viveu a maternidade, provavelmente viverá e quem não viver, certamente acompanhou de perto a trajetória da própria mãe. É um assunto que toca a todos. O espetáculo é uma celebração da vida real, daquelas mulheres que encaram os desafios da maternidade com amor, exaustão e, claro, uma boa dose de riso”.
Mães - O Musical fica em cartaz às sextas e sábados às 20h e aos domingos às 18h, até 2 de novembro. É uma celebração da maternidade real — suas noites sem sono, a roupa suja e, acima de tudo, as risadas compartilhadas entre amigas. Os ingressos já estão disponíveis, e o espetáculo convida o público a se ver no palco nesta jornada divertida e empática pelas diversas facetas de ser mãe.
Ficha técnica:
Elenco: Jéssica Ellen, Helga Nemeczyk, Maria Bia e Giovana Zotti
Texto, letra e música: Sue Fabisch
Versão brasileira: Anna Toledo
Direção: Jarbas Homem de Mello
Assistente de direção: Sabrina Mirabelli
Diretora residente: Mari Nogueira
Diretor Musical, Arranjos e Trilha Sonora: Guilherme Terra
Design de Som: Tocko Michelazzo
Design de Luz: Wagner Freire
Cenário: Natália Lana
Figurinos: Bruno Oliveira
Visagismo: Dicko Lorenzo
Designer gráfico: Peu Fulgencio
Gerente de Mídias Sociais: Marilia Di Dio
Gerente de Mídia - Plano de Marketing: Aline Vedana
Assessoria de Imprensa: Agência Taga
Contabilidade: J Rampinelli Calero Assessoria Contábil
Gestão de Incentivo: IC Cultura
Estágio Produção: Jean Lucca d’Mauro
Produtora Administrativa: Magali Elena
Produção Executiva: Roseli Ramalho e Mari Alves
Gerente de Produção: Amanda Leones - Versa Cultural
Produção Geral: Claudia Raia
Coordenador Técnico: Fernando Pagan
Realização: Raia Produções Artísticas
SERVIÇO:
MÃES, O MUSICAL
Classificação: 12 anos
Duração: 90 minutos
Temporada: A partir de 05 de setembro
Sessões
Sexta e sábado, às 20h
Domingos às 18h
Local: Teatro das Artes (Shopping Eldorado: Av. Rebouças, 3970 - Store 409 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05402-600)
Capacidade: 769 lugares
Ingressos
De R$25 a R$200, à venda neste link.
Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada
