Huge Success in London and in the USA, DRUNK SHAKESPEARE (Um Porre de Shakespeare) Opens in Brazil

The stage is set in a hidden venue: the Old Drunk Bard's Literary Society. Six professional actors and actresses meet every night to celebrate good old Bard of Avon and his most famous tragedy, the Scottish one, the one no one can dare utter the name of. Unfortunately (or fortunately) one of them will have five drinks before the play starts. Now, it's up to others to keep the story on track. Here, each presentation is different depending on who drinks - and what that person drank!

Hilarity and mayhem ensue while the sober actors try and keep the script on track. Every show is different depending on who is drinking... and what they're drinking!

Um Porre de Shakespeare is a Brazilian version produced by Núcleo Experimental for the show Drunk Shakespeare, which premiered in London and was a huge success both in the English capital and in several North American cities.

The show has its opening season at Teatro do Núcleo Experimental, in Barra Funda, between June 1st and July 9th, with performances on Saturdays, Mondays and Tuesdays, at 8pm; and on Sundays, at 6pm. The cast includes Bruna Guerin, Fabiana Tolentino, Luciana Ramanzini, Cleomácio Inácio, Dennis Pinheiro, Gabriel Lodi and Rodrigo Caetano.

Zé Henrique de Paula, who directs and designs the Brazilian production, says that he watched the show in New York in 2023 together with producer Renata Alvim. “We had a lot of fun and then decided to bring the play to Brazil, in a co-production between Rega Início and Núcleo Experimental”, he says.

"Drink sir, is a great provoker..." Macbeth, Act 2, Scene 3

Clockwise: Bruna Guerin, Cleomácio Inácio,

Fabiana Tolentino and Dennis Pinheiro.

photo by Adriano Dória.

Em toda sessão da peça, um dos atores ou atrizes ingere cinco doses de uma bebida alcoólica e deve encenar seu papel em estado de embriaguez, com o restante do elenco sóbrio. A direção é assinada por Zé Henrique de Paula

Já imaginou assistir a uma peça em que uma das pessoas do elenco está realmente embriagada? Esta é justamente a proposta de Um Porre de Shakespeare, versão brasileira produzida pelo Núcleo Experimental para o espetáculo Drunk Shakespeare, que estreou em Londres e fez enorme sucesso tanto na capital inglesa quanto em diversas cidades norte-americanas.

O espetáculo tem sua temporada de estreia no Teatro do Núcleo Experimental, na Barra Funda, entre os dias 1º de junho e 09 de julho, com apresentações aos sábados, segunda e terças, às 20h; e aos domingos, às 18h. O elenco conta com Bruna Guerin, Fabiana Tolentino, Luciana Ramanzini, Cleomácio Inácio, Dennis Pinheiro, Gabriel Lodi e Rodrigo Caetano.

Zé Henrique de Paula, que dirige e assina cenografia da montagem brasileira, conta que assistiu ao espetáculo em Nova York em 2023 junto com a produtora Renata Alvim. “Nos divertimos muito e então decidimos trazer a peça ao Brasil, em uma coprodução entre a Rega Início e o Núcleo Experimental”, diz.

Na trama, a Sociedade Literária do Velho Bardo Bêbado é formada por seis atores e atrizes que se encontram todas as noites para celebrar o bom e velho “Will” e a sua tragédia mais famosa, a escocesa, aquela que ninguém ousa pronunciar o nome. Infelizmente (ou felizmente) uma das pessoas do elenco toma cinco doses de uma bebida forte antes de começar a peça. Então, cabe aos outros manter a história nos trilhos.

Essa espécie de sociedade literária encena a tragédia Macbeth, que narra a inescrupulosa e sangrenta ascensão do general de mesmo nome ao trono da Escócia. E o que intriga o diretor Zé Henrique de Paula é justamente o motivo pelo qual a montagem original ter escolhido essa peça entre as mais de 30 obras escritas por William Shakespeare (1564-1616).

“Depois de muito trabalho de mesa e de muita análise do texto, acabamos percebendo que é a própria questão do sobrenatural, do oculto e do mistério que provavelmente justifica essa escolha. Obviamente esse texto é muito atual pelo seu aspecto político, mas acabamos transformando essa sociedade literária numa espécie de sociedade ocultista, e é aí que entra a história da bebida”, revela o encenador.

Na prática, somente um dos atores – escolhido por um sorteio – toma as cinco doses da bebida em cena. E dois espectadores assumem o papel de rei e rainha – eles se sentam em lugares especiais e têm um papel surpresa e super especial na montagem.

“Essa bebida ela vai funcionar como uma espécie de invocação, um ritual de invocação do espírito Shakespeareano, da alma Shakespeareana, e última análise do próprio Shakespeare, esteja ele onde estiver, para que ele. Derrame as suas bênçãos para aquela apresentação que vai acontecer ali naquela noite. A bebida funciona como uma chave ritualística, como um símbolo de um ritual, e esse ator ou essa atriz que vai beber vai funcionar como um canal, como uma ponte para que todos acessem ali o espírito Shakespeareano. Obviamente tudo isso é uma grande brincadeira”, explica Zé Henrique de Paula.

“A peça não é uma sessão espírita, não é um ritual ocultista ou sobrenatural, mas fazemos essa brincadeira para que esse seja o elemento detonador da própria brincadeira da peça. Como vamos chegar ao fim se uma pessoa não está completamente de posse das suas faculdades mentais, da sua capacidade física? E tudo é muito imponderável, porque não sabemos o que vai acontecer, já a bebida bate de um jeito a cada dia. Por isso, existe um elemento de improvisação, de jogo, de prontidão. Tem até uma frase de Shakespeare que diz: ‘Estar pronto é tudo!’. E, neste caso, acho que ela nunca foi tão verdadeira”, acrescenta.

E um aspecto bem interessante que diferencia a versão brasileira das demais é o fato de que o elenco é composto por sete atores e atrizes, e, em toda apresentação, a pessoa que bebeu na sessão anterior não está em cena, pois está se recuperando em casa. Por isso, cada ator está preparado para interpretar dois papéis diferentes.

“Esse revezamento faz com que nunca haja um elenco igual ao outro nos mesmos papéis. E essa matemática toda faz com que, na temporada inteira, nunca haja uma escalação em que os atores façam os mesmos papéis na mesma combinação de elenco. Ou seja, as 32 sessões desta temporada terão uma combinação diferente da outra tanto pela escalação do elenco quanto pela pessoa que bebe na sessão. O jogo é a peça. Fazemos uma homenagem ao teatro, ao maior dramaturgo de todos os tempos e ao ofício do ator, que está sendo colocado em risco e em xeque todas as noites”, explica.

Left to right: Gabriel Lodi, Luciana Ramanzini and Rodrigo Caetano.

photo by Adriano Dória.

Ficha Técnica:



Adaptação e Direção: Zé Henrique de Paula

Elenco: Bruna Guerin, Fabiana Tolentino, Luciana Ramanzini, Cleomácio Inácio, Dennis Pinheiro, Gabriel Lodi e Rodrigo Caetano.

Iluminação: Fran Barros

Cenografia: Zé Henrique de Paula

Figurinos: Ùga Agú

Assistente de cenografia: Dani Bezerra

Assistente de figurinos: Cauã Stevaux

Cenotécnico: Jhonatta Moura

Fotos: Adriano Dória

Design gráfico: Laerte Késsimos

Redes sociais: 1812 Comunicação

Assessoria de imprensa: Pombo Correio

Produção: Renata Alvim e Zé Henrique de Paula

Produção executiva: Luanda Scandura

Assistente de produção: Victor Lima

Realização: Rega Início e Núcleo Experimental

Serviço:

UM PORRE DE SHAKESPEARE

com Núcleo Experimental de Teatro

Temporada: 1º de junho a 09 de julho.

Aos sábados, segundas e terças-feiras, às 20h, e aos domingos, às 18h

Teatro do Núcleo Experimental – Rua Barra Funda, 637 – São Paulo - SP

Ingressos:

Mezzanino: R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada)

Palco: R$80 (inteira) e R$40 (meia-entrada)

Mesa: R$100 (inteira) e R$50 (meia-entrada)

Rei & rainha: R$120 (inteira) e R$60 (meia-entrada)

Vendas online (com taxa de conveniência): em

https://www.sympla.com.br/evento/um-porre-de-shakespeare/2407296?referrer=www.google.com

Bilheteria física (sem taxa de conveniência): Todos os dias das 12h00 às 18h00. Em dias de espetáculos, a bilheteria permanece aberta até o início da apresentação.

Duração: 1h30min

Classificação etária: 18 anos, menores de 18 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Descontos

50% DE DESCONTO | MEIA-ENTRADA: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário.

ATENÇÃO - Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da 1/2 entrada no ato da compra e no acesso ao evento. Para vendas pela Internet e Telefone é necessária a comprovação do direito ao benefício da 1/2 entrada no acesso ao evento. Caso o benefício não seja comprovado, o portador deverá complementar o valor do ingresso adquirido para o valor do ingresso integral, caso contrário o acesso ao evento não será permitido.

ESTUDANTES - Lei Federal 12.933/13, Decreto Federal 8.537/15 e Medida Cautelar Provisória concedida pelo STF em 29/12/2015 – Carteira de Identificação Estudantil (CIE), emitida pela ANPG, UNE, Ubes, entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos, conforme modelo único nacionalmente padronizado. Os elementos indispensáveis da CIE são: I nome completo e data de nascimento do estudante; II foto recente do estudante; III nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado; IV grau de escolaridade; e V data de validade até o dia 31 de março do ano subsequente ao de sua expedição.

IDOSOS (PESSOAS COM MAIS DE 60 ANOS) - Lei Federal 10.741/03 e Decreto Federal 8.537/15 – Documento de identidade oficial com foto.

JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, COM IDADES DE 15 A 29 ANOS - Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15 - Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTE QUANDO NECESSÁRIO - Lei Federal 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15 - Cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.

DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES E TITULARES DE CARGOS DO QUADRO DE APOIO DAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS - Lei Estadual n° 15.298/14 - Carteira funcional emitida pela Secretaria de Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO - Lei Estadual n° 14.729/12 - Carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

