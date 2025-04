Exciting New Musical O PALHAÇO TÁ SEM GRAÇA (The Clown Is Unfunny) Premieres at Teatro Nair Bello

Get Access To Every Broadway Story



Get ready for a heartfelt and entertaining journey with the upcoming musical comedy The Clown Is Unfunny (O Palhaço Tá Sem Graça, in Portuguese), debuting on May 2nd at Teatro Nair Bello! Starring the talented Fafy Siqueira and Fernando Vieira, this show promises to bring laughter, music, and meaningful reflections to audiences of all ages.

Written by Daniel Torrieri Baldi and directed by Hudson Glauber, O Palhaço Está Sem Graça explores the world of two clown friends—Risadinha, who can make everyone laugh with ease, and Murmúrio, who struggles with self-doubt and unfulfilled dreams. The story delves into themes of self-acceptance, resilience, and the power of staying true to oneself.

Musical direction, lyrics, and original music are crafted by Thiago Gimenes, blending nostalgic hits from the 80s with fresh tunes that will have everyone singing along. The show takes viewers on a magical adventure, where a mysterious balloon transports the characters into a colorful world filled with fears, dreams, and surprises. It’s a true rite of passage for Murmúrio, who faces his long-held dream of singing, with Risadinha cheering him on every step of the way.

The cast also features talented performers like Danilo Moura, Marilice Cosenza, Marcos Lanza, and others, along with a lively choir that adds to the vibrant atmosphere. The production uses the circus as a metaphor for life's challenges and the importance of embracing who we are, imperfections and all.

According to the creators, O Palhaço Tá Sem Graça is a show for the whole family—children, teenagers, adults, and grandparents alike. It’s a story that will make you laugh, reflect, and leave with a song in your heart: “It’s so beautiful, leave it the way it is…”

Don’t miss this charming musical at Teatro Nair Bello, located on the 3rd floor of Shopping Frei Caneca. Performances run from May 2 to July 6, with shows on Fridays and Saturdays at 8 pm and Sundays at 6 pm. Come and experience the magic of acceptance, friendship, and the joy of being yourself!

Fernando Vieira as Murmúrio and Fafi Siqueira as Risadinha.

photo by Heloísa Bortz.

Prepare-se para uma jornada emocionante e divertida com o musical O Palhaço Tá Sem Graça, que estreia no dia 2 de maio no Teatro Nair Bello, localizado no Shopping Frei Caneca. Este espetáculo promete encantar toda a família com uma mistura de comédia, música e uma reflexão profunda sobre autoconhecimento e aceitação.

A peça conta a história de dois amigos palhaços, Risadinha, interpretada por Fafy Siqueira, e Murmúrio, vivido por Fernando Vieira. Risadinha é aquela que consegue fazer todo mundo rir com seu jeito leve, enquanto Murmúrio, que sempre sonhou em ser cantor, enfrenta uma fase de bloqueio criativo e insegurança, carregando uma história de frustrações e sonhos não realizados.

A trama se desenrola a partir de um momento mágico, quando um balão aparece e transporta os palhaços para um mundo interno cheio de desafios, medos e emoções. Nesse cenário, eles embarcam numa jornada de autoconhecimento, onde aprendem que a maior mágica de todas é aceitar quem somos e transformar obstáculos em oportunidades de brilhar.

O musical, com direção de Hudson Glauber e letras, músicas e direção musical de Thiago Gimenes, traz uma linguagem intimista, mesclando clássicos nostálgicos dos anos 80 com músicas inéditas, criando uma experiência emocional e divertida para todas as idades. Além de Fafy Siqueira e Fernando Vieira, o elenco conta com nomes como Danilo Moura, Marilice Cosenza, Marcos Lanza, Camila Coutinho, Lucas Rodrigues e Tete Prezoto. E o coro também traz Clarah Passos, Gabriella Piacentini, Giovanne Lima, Isabella Votta, Lucas Corrêa, Marjorie Veras, Pedro Lourenço e Rique Vieira.

A proposta do espetáculo é tocar o coração do público, fazendo todos refletirem sobre suas próprias experiências, sonhos e desafios, enquanto se divertem com uma história cheia de poesia, humor e música. Uma oportunidade única de se emocionar e se divertir em um ambiente acolhedor e cheio de magia!

Se você gosta de histórias que inspiram e arrancam risadas, não pode perder essa estreia!



photo by Heloísa Bortz.

FICHA TÉCNICA:

Texto: Daniel Torrieri Baldi

Direção Artística: Hudson Glauber

Direção Musical, Letras e Músicas Originais e Colaboração Dramatúrgica: Thiago Gimenes

Direção de Movimento: Inês Aranha

Codireção: André Luiz Odin

Cenário: Kleber Montanheiro

Figunrinos: Chico Spinosa

Visagismo: Claudinei Hidalgo

Coreografias: Davi Tostes

Iluminação: Beto Martins

Design de Som: Alessandro Ayoama (Japa)

Letras “Balão Mágico”: Edgard Poças

Elenco: Fafy Siqueira, Fernando Vieira, Danilo Moura, Marilice Cosenza, Marcos Lanza, Camila Coutinho, Lucas Rodrigues E Tete Prezoto

Coro: Clarah Passos, Gabriella Piacentini, Giovanne Lima, Isabella Votta, Lucas Corrêa, Marjorie Veras, Pedro Lourenço e Rique Vieira

SERVIÇO:

O PALHAÇO TÁ SEM GRAÇA

Temporada: 2 de maio a 6 de julho*

Às sextas e aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h

*Sessões com audiodescrição e intérprete de Libras: nos dias 9, 10 e 11/5

Teatro Nair Bello - 3º Piso do Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569, Consolação

Ingressos: R$120 (inteira) e R$60 (meia-entrada)**

**Nos dias 2, 9, 16, 23 e 30/5 há ingressos promocionais vendidos por R$40 (inteira) e R$20 (meia-entrada)

** Nos dias 09, 10 e 11/05, sessões com audiodescrição e intérprete de libras

Vendas online no Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/105235/d/313644/s/2134855

Bilheteria: abre duas horas antes de cada apresentação

Classificação: Livre

Duração: 85 minutos

Capacidade: 201 lugares

Acessibilidade: teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida

