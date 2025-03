CINE SÃO PEDRO BRAZIL-GERMANY FILM FESTIVAL Presents Movies and Animations with Live Orchestra Soundtrack

Get Access To Every Broadway Story



One of the main attractions of the 2025 season at Theatro São Pedro is the CINE SÃO PEDRO BRAZIL-GERMANY FILM FESTIVAL, which will premiere on March 13.

The initiative is being held in partnership with the Cinemateca Brasileira and the Goethe-Institut, with conductor Marcelo Falcão leading the Theatro São Pedro Orchestra, which will perform live original soundtracks for the films Nosferatu (1921), Ganga Bruta (1933), O Tempo e o Vento (Time and the Wind, 2013), As Aventuras de Lotte Reiniger e Moustapha Alassane (2018) and the animated film As Aventuras do Príncipe Achmed (The Adventures of Prince Achmed, 1926), in order to provide the public with unprecedented cinematic experiences. In addition, the sessions will be preceded by debates with experts on the works.

The project begins with the screening of the German expressionist classic Nosferatu, by Friedrich Wilhelm Murnau (1889-1931), which will be shown on March 13 and 20. With music by Hans Erdmann and arrangements by Hans Brandner and Marcelo Falcão, the feature film is an icon of the horror genre, being Murnau's first adaptation of Dracula, by Irish novelist Bram Stoker.

Scene from Nosferatu (1921), by F. W. Murnau.

Em parceria com a Cinemateca Brasileira e o Goethe-Institut, Theatro São Pedro exibirá Noferatu, Ganga Bruta, O Tempo e o Vento, As Aventuras de Lotte Reiniger e Moustapha Alassane e As Aventuras do Príncipe Achmed, entre 13 e 23 de março, em sessões precedidas por debates com especialistas nas obras, que contam com arranjos originais nas trilhas, sob direção musical de Marcelo Falcão

Uma das principais atrações da temporada 2025 do Theatro São Pedro, equipamento cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, é a Mostra Cine São Pedro Brasil-Alemanha, cuja estreia ocorre dia 13 de março.

A iniciativa acontece em parceria com a Cinemateca Brasileira e o Goethe-Institut, tendo o regente Marcelo Falcão à frente da Orquestra do Theatro São Pedro, que irá executar ao vivo trilhas sonoras originais para os filmes Nosferatu (1921), Ganga Bruta (1933), O Tempo e o Vento (2013), As Aventuras de Lotte Reiniger e Moustapha Alassane (2018) e a animação As Aventuras do Príncipe Achmed (1926), no intuito de proporcionar ao público experiências cinematográficas inéditas. Além disso, as sessões serão precedidas por debates com especialistas nas obras.

O projeto inicia com a exibição do clássico do expressionismo alemão Nosferatu, de Friedrich Wilhelm Murnau (1889-1931), que terá récitas em 13 e 20 de março. Com músicas de Hans Erdmann e arranjos de Hans Brandner e Marcelo Falcão, o longa-metragem é um ícone do gênero de terror, sendo a primeira adaptação de Murnau de Drácula, do romancista irlandês Bram Stoker.

A história inicia com a viagem de negócios do desavisado agente imobiliário Hutter da cidade portuária de Wisborg para a Transilvânia. Lá, ele conclui um acordo de compra com o sinistro Conde Orlok para uma propriedade em sua cidade natal. Na manhã seguinte, Hutter acorda com pequenas mordidas em seu pescoço e percebe que Orlok é um vampiro. Ele não consegue impedir que o vampiro viaje para Wisborg e leve a peste e a morte para a pequena cidade. A esposa de Hutter, Ellen, pressente o desastre iminente e vê apenas uma maneira de salvar a cidade.

Scene from Ganga Bruta (1933), by Humberto Mauro.

Credit: Cinemateca Brasileira Collection.

Já nos dias 14 e 21 de março, o Brasil ganha espaço na Mostra com a apresentação de Ganga Bruta, de Humberto Mauro (1897-1983), um dos pioneiros do cinema nacional. O filme conta com músicas de Radamés Gnatalli e arranjos de Leonardo Bruno e Marcelo Ramos. A trama acompanha a trajetória de Marcos após assassinar sua esposa na noite de núpcias por descobrir que ela não era virgem. Absolvido pela Justiça, ele se muda para Guarahiba, onde trabalha como engenheiro na construção de uma fábrica auxiliado por Décio, que vive com sua mãe paralítica e Sônia, sua irmã de criação. Sônia se apaixona por Marcos, que inicialmente a ignora, mas acaba cedendo ao amor. Enciumado, Décio violenta Sônia e promete vingança.

Na sequência da Mostra, a película em destaque será O Tempo e o Vento, de Jayme Monjardim (1956), com músicas de Alexandre Guerra. As sessões serão realizadas nos dias 15 e 22 de março. Ambientando no Rio Grande do Sul no final do século XIX, o filme traz a história das famílias Amaral e Terra-Cambará, inimigas históricas na cidade de Santa Fé. Quando o sobrado dos Terra-Cambará é cercado pelos Amaral, todos os integrantes da família são obrigados a defender o local com as armas que têm à disposição. Essa vigília dura vários dias, o que faz com que logo a comida escasseie. Entre eles está Bibiana, matriarca da família que recebe a visita de seu falecido esposo, o capitão Rodrigo. Juntos, eles relembram a história não apenas de seu amor, mas de como nasceu a própria família Terra-Cambará.

Scene from the animation The Adventures of Prince Achmed (1926), by Lotte Reiniger.

Para finalizar a atividade, o primeiro longa-metragem de animação da história do cinema, As Aventuras do Príncipe Achmed, de Lotte Reiniger (1899-1981), será exibido nos dias 16 e 23 março. A obra será precedida pelo breve documentário As aventuras de Lotte Reiniger e Moustapha Alassane, de Elizabeth Beech e Carla Patullo, que retrata um pouco da história e dos processos de criação da alemã Lotte Reiniger, referência no universo das animações, especialmente nos filmes de silhuetas - nos quais figuras pretas de contornos muito nítidos contracenam diante de um pano de fundo claro.

Com ensaios gerais abertos e gratuitos (nos dias 06, 07, 11 e 12 de março), a Mostra Cine São Pedro objetiva estimular o contato do público com a sétima arte em uma sala de concerto, buscando também resgatar a história centenária do Theatro São Pedro, inaugurado em 1917, e que já foi também cinema. Além disso, as apresentações dos dias 13, 14, 15 e 16 de março serão precedidas por bate-papos com convidados que irão contextualizar as obras, comentando aspectos relevantes de bastidores, produção das trilhas sonoras e muito mais. As conversas iniciam uma hora antes da exibição dos filmes, destacando momentos especiais para o público se conectar com as obras apresentadas.



THEATRO SÃO PEDRO

Mostra Cine São Pedro: Brasil - Alemanha

Orquestra do Theatro São Pedro

Cinemateca Brasileira

Instituto Goethe

Marcelo Falcão, direção musical

FRIEDRICH WILHELM MURNAU (1889-1931)

Nosferatu (1921) – 94’

[músicas de Hans Erdmann, com arranjos de Hans Brandner/Marcelo Falcão]

[editora: Ries & Erler. https://shop.rieserler.de/]



Ensaio geral aberto e gratuito: 07 de março, 19h, Theatro São Pedro

Récitas: 13 e 20 de março, 20h, Theatro São Pedro

Bate-papo: 13 de março, 19h

Classificação etária: 14 anos

***

HUMBERTO MAURO (1897-1983)

Ganga Bruta (1933) – 82’

[músicas de Radamés Gnatalli, com arranjos de Leonardo Bruno e Marcelo Ramos]

Ensaio geral aberto e gratuito: 06 de março, 19h, Theatro São Pedro

Récitas: 14 e 21 de março, 20h, Theatro São Pedro

Bate-papo: 14 de março, 19h

Classificação etária: 14 anos

***

JAYME MONJARDIM (1956)

O Tempo e o Vento (2013) – 127’

[músicas de Alexandre Guerra]

Ensaio geral aberto e gratuito: 12 de março, 19h, Theatro São Pedro

Récitas: 15 e 22 de março, 20h, Theatro São Pedro

Bate-papo: 15 de março, 19h

Classificação etária: 14 anos

***

ELIZABETH BEECH e CARLA PATULLO

As aventuras de Lotte Reiniger e Moustapha Alassane (2018) - 10’

LOTTE REINIGER (1899-1981)

As Aventuras do Príncipe Achmed (1926) – 81’

[músicas de Wolfgang Zeller, Freddie Philipps] [editora: Europäische FilmPhilharmonie. https://filmphilharmonie.de]

Ensaio geral aberto e gratuito: 11 de março, 19h, Theatro São Pedro

Récitas: 16 e 23 de março, 17h, Theatro São Pedro

Bate-papo: 16 de março, 16h

Classificação etária: Livre

***

Mostra Cine São Pedro: Brasil – Alemanha

Data: 13 a 23 de março de 2025

Realização: Theatro São Pedro, Cinemateca Brasileira e Instituto Goethe

Local: Theatro São Pedro (R. Barra Funda, 171 - São Paulo/SP)

Ingressos: R$ 36 (meia) a R$ 72 (inteira), em: https://theatrosaopedro.byinti.com/#/ticket/

