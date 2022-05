BWW Previews: KAMBALACHO: A Drag Show Made in Brazil

Drag Nights brings to the stage of Clube Barbixas de Comédia, a Drag show totally Made in Brazil. Proving that Brazilian drags exalt their own culture and from there they talk about their points of view about our reality. A show where you will enjoy great classics without any "cambalacho" (gimmicks).















O Drag Nights traz ao palco do Clube Barbixas de Comédia, um espetáculo Drag totalmente Made in Brazil. Provando que drags brasileiras exaltam sua própria cultura e a partir dela falam de seus pontos de vista acerca da nossa realidade. Um espetáculo onde você desfrutará de grandes clássicos sem nenhum cambalacho.

Com direção e atuação das drags Alexia Twister e Thelores, que também performam no show, o elenco conta ainda com Bixa Fina, Celeste com 3 S, Ginger Moon, Jacque Follet, Lola Miranda e os bailarinos Armando Xavier e Tom Peller.

Kambalacho ficará em cartaz sempre às sextas-feiras até o dia 24 de junho, às 23:30.









Thelores and Alexia Twister ​​​​​perform and direct Kambalacho

photo by Arthur Wolkovier

Direção: Alexia Twister e Thelores

Elenco: Alexia Twister, Bixa Fina, Celeste com 3 S, Ginger Moon, Jacque Follet, Lola Miranda e Thelores

Bailarinos: Armando Xavier e Tom Peller



SERVIÇO:

KAMBALACHO

Dias: 13 de maio a 24 de junho - Sextas

Horário: 23h30

Local: Clube Barbixas

Endereço: R. Augusta, 1129 - Consolação, São Paulo - SP, 01305-100

Classificação etária: 18 anos

Duração: 70 minutos

Capacidade: 280 pessoas



Bilheteria física - Sem taxa de Conveniência

Datas e horários de atendimento: Terça à Sábado: das 19h às 21h, Domingos e Feriados: das 17h às 21h

Local: Clube Barbixas



Vendas online:

sympla.com.br/clubebarbixasdecomedia



Estacionamento:

Não temos serviço de Valet. Se preferir vir de carro, há alguns estacionamentos no entorno (não temos convênios com esses locais).



Mais informações:

https://clubebarbixas.com.br/

PROTOCOLOS COVID:

Uso obrigatório de máscaras em todos os espaços do teatro; Aferição de temperatura na entrada; dispenser de álcool 70% em gel nas áreas comuns; desinfecção e limpeza de todas as áreas intensificadas.

PASSAPORTE DA VACINA:

Visando reduzir os riscos de contaminação iremos solicitar o comprovante vacinal em todas as apresentações realizadas no Clube Barbixas de Comédia. O comprovante pode ser físico (carteirinha de vacinação) ou digital (disponível nos aplicativos conecte SUS, Poupatempo Digital e E-saúde SP).

MEIA ENTRADA:

Por sermos um clube de comédia, com serviços de alimentação e bebidas, trabalhamos com couvert artístico o qual não se aplica a lei da meia-entrada.

PARA EVENTOS PRESENCIAIS

