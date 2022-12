BWW Awards: DID AWARDS (Premio Destaque Imprensa Digital) Announces the Highlights of Musical Theater in 2022, in Sao Paulo City

The award, which brings together representatives of the digital press and celebrates musical theater in São Paulo City, held its 5th edition, the first being presential. The original musicals Brenda Lee and the Palace of the Princesses and Nautopia - The Musical were the most awarded of the night.

The DID Award, as it is also known, held its new edition last Wednesday, the 14th, at Teatro Faap, the first presential after four editions in digital format. Contemplating eligible productions that had seasons between January 1st and October 31st, 2022, in São Paulo City, the celebration highlighted artists and professionals from different areas of the stage, chosen in a secret vote by the jury, composed this year by 14 representatives of the digital press, dedicated to promoting Brazilian musical theater, which is constantly growing.

O prêmio, que reúne representantes da imprensa digital e celebra o teatro musical na cidade de São Paulo, realizou sua 5ª edição, sendo a primeira presencial. Os musicais originais Brenda Lee e o Palácio das Princesas e Nautopia - O Musical foram os mais premiados da noite.

Brenda Lee e o Palácio das Princesas -

Best Brazilian Musical Winner

O Prêmio DID, como também é conhecido, realizou na última quarta, 14, no Teatro Faap, a sua nova edição, sendo a primeira de forma presencial após quatro edições em formato digital. Contemplando produções elegíveis e que realizaram temporadas entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2022, na cidade de São Paulo, a celebração destacou artistas e profissionais de diferentes áreas dos palcos, escolhidos em votação sigilosa pelo corpo de jurados, composto este ano por 14 representantes da imprensa digital, dedicados a divulgar o teatro musical brasileiro, em constante crescimento.

Idealizado pelo jornalista e ator Joaquim Araújo, que compõe o comitê organizador junto dos comunicadores Grazy Pisacane, Wall Toledo e Pedro de Landa, a edição contou com diversas novidades, como a realização de 09 números musicais exclusivos apresentados ao vivo, incluindo o número de abertura, uma paródia musical escrita por Vitor Rocha e Lucas Drummond, autores do roteiro da cerimônia, que foi apresentada pelos atores Ivan Parente e Aline Serra, o Stage Manager Luciano Fernandes e o próprio Joaquim.

André Torquato - Best Supporting Actor for Tatuagem

photo by Andy Santana

A noite contou ainda com números de alguns dos musicais indicados nas categorias Destaque Musical Brasileiro (Brenda Lee e o Palácio das Princesas, A Hora da Estrela ou o Canto de Macabéa e Nautopia - O Musical) e Destaque Musical Estrangeiro - Versão Brasileira (A Família Addams, Chicago, Sweeney Todd e West Side Story), acompanhados pelo pianista do evento, Rodolfo Schwenger, além do número de encerramento, dirigido por Daniel Salve, e apresentado pelos atores Bianca Tadini, Caio Mutai, Henrique Moretzsohn, Luci Salutes, Marília Nunes Cortês e Tiago Barbosa, que soltaram a voz em um medley com trechos de canções de algumas das próximas estreias de 2023.

Andrezza Massei - Best Actress for Sweeney Todd

photo by Andy Santana

Outra novidade da edição foi a entrada de 09 novas categorias: Destaque Cenografia, Destaque Iluminação, Destaque Figurino, Destaque Visagismo, Destaque Letra Original, Destaque Ator/Atriz Revelação, Destaque Elenco, Destaque Voto Popular e Destaque Homenagem, ampliando assim seu olhar e reconhecimento a àqueles que movimentam este cenário e mercado.

A cerimônia foi transmitida via Live pelo Instagram, e contou com Vini Hideki, responsável pelo desenho de luz, e a parceria da Audio S.A, que cuidou do design de som da apresentação. Em breve, o vídeo completo estará disponível no canal do YouTube oficial do Prêmio DID, preservando o conceito digital valorizado desde 2017.



Conheça os premiados da 5ª edição:

DESTAQUE COREOGRAFIA

Elcio Bonazzi | Grease - O Musical

Fernanda Chamma | Ney Matogrosso - Homem com H

Floriano Nogueira | Evita Open Air

Kátia Barros | O Pequeno Príncipe - Musical

Marta Melchiorre | A Família Addams

Marina Mathey - Best Supporting Actress for

Brenda Lee e o Palácio das Princesas

photo by Andy Santana

DESTAQUE CENOGRAFIA

Daniel Salve | Nautopia - O Musical

Federico Bellone | A Família Addams

Rogério Falcão | O Pequeno Príncipe - Musical

Rogério Falcão | West Side Story

Zé Henrique de Paula | Sweeney Todd

DESTAQUE ILUMINAÇÃO

Fran Barros e Tulio Pezzoni | Ney Matogrosso - Homem com H

Fran Barros e Tulio Pezzoni | Sweeney Todd

Guilherme Paterno | Nautopia - O musical

Paulo César Medeiros | West Side Story

Valerio Tiberi e Emanuele Agliati | A Família Addams

DESTAQUE VISAGISMO

Alisson Rodrigues | O Bem Amado Musicado

Anderson Bueno | O Pequeno Príncipe - Musical

Cabral e Feliciano San Roman | A Família Addams

Dhiego Durso e Feliciano San Roman | Sweeney Todd

Feliciano San Roman | Evita Open Air

DESTAQUE FIGURINO

Fabio Namatame | A Família Addams

Fabio Namatame | O Bem Amado Musicado

João Pimenta | Sweeney Todd

Lígia Rocha, Marco Pacheco e Jemina Tuany | Evita Open Air

Theodoro Cochrane | O Pequeno Príncipe - Musical

DESTAQUE ROTEIRO ORIGINAL

Anna Toledo | Vingança - O Musical

Daniel Salve | Nautopia - O Musical

Emilio Boechat e Marilia Toledo | Ney Matogrosso - Homem com H

Fernanda Maia | Brenda Lee e o Palácio das Princesas

Vinicius Calderoni | Museu Nacional - Todas as Vozes do Fogo

West Side Story - Best Cast

photo by Andy Santana

DESTAQUE LETRA ORIGINAL

Chico César | A Hora da Estrela ou O Canto de Macabéa

Daniel Salve | Nautopia - O Musical

Fernanda Maia | Brenda Lee e o Palácio das Princesas

Adrén Alves, Alfredo Del-Penho, Beto Lemos, Lucas dos Prazeres, Ricca Barros, Rosa Peixoto e Vinicius Calderoni | Museu Nacional - Todas as Vozes do Fogo

Zeca Baleiro e Newton Moreno | O Bem Amado Musicado

DESTAQUE ATOR COADJUVANTE

André Torquato | Tatuagem

André Torquato | West Side Story

Fernando Marianno | Evita Open Air

Marco França | O Bem Amado Musicado

Mateus Ribeiro | Sweeney Todd

DESTAQUE ATRIZ COADJUVANTE

Claudia Ventura | A Hora da Estrela ou O Canto de Macabéa

Ingrid Gaigher | West Side Story

Kiara Sasso | A Família Addams

Marina Mathey | Brenda Lee e o Palácio das Princesas

Pâmela Rossini | A Família Addams

DESTAQUE ATOR

Beto Sargentelli | West Side Story

Daniel Boaventura | A Família Addams

Dudu Galvão | Morte e Vida Severina

Renan Mattos | Ney Matogrosso - Homem com H

Rodrigo Lombardi | Sweeney Todd

The hosts of the night:

Joaquim Araújo, Ivam Parente and Aline Serra

photo by Andy Santana

DESTAQUE ATRIZ

Andrezza Massei | Sweeney Todd

Giulia Nadruz | West Side Story

Laila Garin | A Hora da Estrela ou O Canto de Macabéa

Myra Ruiz | Evita Open Air

Verónica Valenttino | Brenda Lee e o Palácio das Princesas

DESTAQUE ATOR/ATRIZ REVELAÇÃO

Cleomácio Inácio | Tatuagem

Dennis Pinheiro | Sweeney Todd

Marina Mathey | Brenda Lee e o Palácio das Princesas

Sofia Savietto | Nautopia - O Musical

Verónica Valenttino | Brenda Lee e o Palácio das Princesas

DESTAQUE ELENCO

A Família Addams | T4F Entretenimento

Brenda Lee e o Palácio das Princesas | Núcleo Experimental

Nautopia - O Musical | Eureka Entretenimento, H Produções Culturais e Pulsar Ideias

O Bem Amado Musicado | Sesc São Paulo e Velloni Produções Artísticas

West Side Story | Santa Marcelina Organização Social de Cultura

DESTAQUE DIREÇÃO MUSICAL

Daniel Rocha | Ney Matogrosso - Homem com H

Diego Salles | Nautopia - O Musical

Fernanda Maia | Sweeney Todd

Rafa Miranda | Brenda Lee e o Palácio das Princesas

Vania Pajares | Evita Open Air

Giulia Nadruz and Beto Sargentelli:

West Side Story number

photo by Andy Santana

DESTAQUE DIREÇÃO

Daniel Salve | Nautopia - O Musical

Kleber Montanheiro | Tatuagem

Ricardo Grasson | O Bem Amado Musicado

Zé Henrique de Paula | Brenda Lee e o Palácio das Princesas

Zé Henrique de Paula | Sweeney Todd

DESTAQUE MUSICAL ESTRANGEIRO - VERSÃO BRASILEIRA

A Família Addams | T4F Entretenimento

Chicago | IMM e EGG Entretenimento

Evita Open Air | Atelier de Cultura

Sweeney Todd | Del Claro Produções e Firma de Teatro

West Side Story | Santa Marcelina Organização Social de Cultura

DESTAQUE MUSICAL BRASILEIRO

A Hora da Estrela ou O Canto de Macabéa | Sarau Cultura Brasileira e Ágapa Criação e Produção Cultural

Brenda Lee e o Palácio das Princesas | Núcleo Experimental

Nautopia - O Musical | Eureka Entretenimento, H Produções Culturais e Pulsar Ideias

O Bem Amado Musicado | Sesc São Paulo e Velloni Produções Artísticas

Tatuagem | Movicena Produções e Cia. da Revista

DESTAQUE MUSICAL - VOTO POPULAR

Nautopia - O Musical | Eureka Entretenimento, H Produções Culturais e Pulsar Ideias