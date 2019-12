AWARDS: The Winners of the 3rd Edition of PREMIO DESTAQUE IMPRENSA DIGITAL (Highlight Press Digital Award) Were Announced.

Happened last night, December 10th, the online broadcast of the third edition of the Prêmio Destaque Imprensa Digital - Highlight Digital Press Award (DID). Composed by Culture and Entertainment digital vehicles, in addition to those specializing in musical theater, the award evaluated 32 musical shows that had seasons with at least 12 performances for paying audiences, including evening sessions, between November 1, 2018 and October 31, 2019.

Aconteceu na noite de ontem, 10, a transmissão online da terceira edição do Prêmio Destaque Imprensa Digital (DID). Formado por veículos digitais de Cultura e Entretenimento, além dos especializados em teatro musical, o prêmio avaliou 32 espetáculos musicais que tiveram temporadas com no mínimo 12 apresentações para público pagante, incluindo sessões noturnas, entre 1º de novembro de 2018 e 31 de outubro de 2019.

Idealizado por Joaquim Araújo, responsável também pela organização junto de Grazy Pisacane, Pedro de Landa e Wall Toledo, a celebração, que surgiu da vontade de unir e somar não apenas os profissionais do gênero que une canto, dança e interpretação, mas também a imprensa online, que se dedica a ele de inúmeras formas ao longo do ano, já é considerada a maior no formato digital para as produções que se apresentam na cidade de São Paulo. Com apoio e valorização em constante crescente, a cerimônia anual, que fecha o ano de premiações segmentadas, se destaca por sua dinâmica audiovisual e números musicais inéditos, com versões exclusivas de canções dos espetáculos indicados na categoria Destaque Musical Estrangeiro - Versão Brasileira. Outro diferencial está na oportunidade de, através da abertura da cerimônia, poder relembrar uma canção especial da produção eleita Destaque na mesma categoria no ano anterior, totalizando assim seis números que se tornam verdadeiros presentes para quem participa e também para quem assiste.

Em 2019, a premiação teve início com 'Peter Pan - O Musical da Broadway', da Touché Entretenimento, escolhido Destaque Musical Estrangeiro - Versão Brasileira 2018 pelos jurados da segunda edição. Um dueto lúdico foi apresentado pela atriz Karina Mathias, intérprete de Wendy, e pelo ator Mateus Ribeiro, responsável por dar vida ao papel-título e que lhe rendeu também o troféu de Destaque Ator no mesmo ano.

Na sequência, entre os anúncios das 10 categorias artísticas, o público pôde conferir canções de espetáculos como 'Billy Elliot - O Musical', vencedor do ano, e 'Escola do Rock - O Musical' na voz doce e marcante de Sara Sarres (Sarah Elliot e Rosalie Mullins), 'Pippin' na interpretação mágica de João Felipe Saldanha (Pippin), 'Sunset Boulevard' com uma apresentação vigorosa de Júlio Assad (Joe Gillis) e 'Tick, Tick... Boom!' em um harmonioso encontro de vozes e pura sintonia entre os atores Thiago Machado (Michael), Bruno Narchi (Jonathan) e Giulia Nadruz (Susan). As gravações de 'Canção dos Sonhos', 'Canto sob o Sol', 'Sunset Boulevard', 'A Carta' e 'Onde Foi Parar o Meu Rock' foram acompanhadas pelo pianista Anderson Beltrão, já 'Será Real' contou com a participação do pianista Rodolfo Schwenger.

Em um processo de votação eletrônico e democrático dividido em duas etapas e que enalteceu o trabalho de mais de 165 profissionais, destacando 40 deles, a 3ª edição contou com a participação de 18 jurados, representantes da imprensa digital, que se dedicam a divulgar e fomentar o mercado frequentemente, são eles: Andy Santana, Bruno Cavalcanti, Claudio Erlichman, Cristiane Santos, Elaine Cristina, Fabiana Seragusa, Filipe Vicente, Grazy Pisacane, Joaquim Araújo, Lucas Müller, Miguel Arcanjo Prado, Pedro de Landa, Priscila Ribeiro, Rodrigo Alcobia, Tatiana Cavalcanti, Ubiratan Brasil, Wall Toledo e William Amorim.

A cerimônia digital, realizada pelo segundo ano no Teatro Dr. Botica, tem a direção geral e de vídeo de Joaquim Araújo, responsável também pela captação de imagens que, em 2019, contou também com a cinegrafia de Nina Vettá, Elaine Cristina, Andy Santana e Giulielly Maria. Já os números musicais tem o design de luz assinado por Vini Hideki, a captação e mixagem de som por André Cortada e a fotografia still de Luís França.

Veja a lista de Destaques do DID 2019:

DESTAQUE COREOGRAFIA

Chaves - Um Tributo Musical 3 Awards: Best Book (Fernanda Maia),

Supporting Actor (Diego Velloso) and Suppurting Actress (Carol Costa )

DESTAQUE ROTEIRO ORIGINAL

DESTAQUE ATOR COADJUVANTE

DESTAQUE ATRIZ COADJUVANTE

DESTAQUE ATOR

DESTAQUE ATRIZ

Musical Elza, 4 Awards: Actress (Larissa Luz), Direction (Duda Maia), Musical Direction (Pedro Luís, Larissa Luz e Antônia Adnet) and Brazilian Musical

DESTAQUE DIREÇÃO

DESTAQUE DIREÇÃO MUSICAL

DESTAQUE MUSICAL BRASILEIRO

DESTAQUE MUSICAL ESTRANGEIRO (Versão brasileira)

Billy Elliot: Best Non Brazilian Musical





Related Articles Shows View More Brazil Stories