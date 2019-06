BWW Review: With Songs by Raul Seixas, Musical MERLIN & ARTHUR, UM SONHO DE LIBERDADE Opens In Sao Paulo

Absolute success in its Carioca season, the show Ao som de Raul

Seixas "Merlin e Arthur, Um Sonho de Liberdade" premieres on June 7, in São Paulo, and brings a creative artistic innovation: the languages of theater, cinema and design will be used for the first time together in the musical theater.

Depois do sucesso de Romeu & Julieta, o diretor Guilherme Leme Garcia traz uma proposta diferente: criar uma dimensão única para Merlin - um personagem que paira além dos atores, habita numa outra dimensão. Desafio que só seria possível se os elementos de linguagem cênica - iluminação, cenografia, videoprojeção - fossem pensados de forma complementar e coesa. Leme percebeu esta necessidade e instigou essa criação coletiva.

Vera Holtz as Merlin

photo by Caio Gallucci

Juntou três profissionais com bagagens multidisciplinares. Convidou Camila Schmidt, arquiteta, artista plástica e cenógrafa; Anna Turra, designer multimídia, que costuma atuar cruzando iluminação, cenografia e vídeo no palco; e Roger Velloso, diretor de filmes e de projetos multimídia imersivos e videoartista, com uma longa carreira. "Nós três acabamos achando um espaço de interseção de experiências precioso, tornando o processo bem maior e mais rico do que se atuássemos separadamente em áreas estanques", explica Roger.

O texto do espetáculo é de Márcia Zanelatto. Tem na ficha técnica nomes como Fabio Cardia e Jules Vandystadt na direção musical e de arranjos; Toni Rodrigues na direção de movimento e coreografia; e o premiadíssimo João Pimenta no figurino. O visagismo leva a assinatura de Fernando Torquatto. O cantor Paulinho Moska faz a sua estreia como ator de teatro musical, dando vida ao Rei Arthur. Protagonizando a trama ainda, teremos nomes como como os das atrizes Larissa Bracher (Guinevere) e Vera Holtz (que dará vida a Merlin de forma virtual - numa nova tecnologia, com telas especiais), além de Gustavo Machado no papel de Lancelot.

Gustavo Machado (as Lancelot) and Larissa Bracher (as Guinevere)

photo by Mare Martin

Marcia, que já trabalhou junto com Guilherme em três peças teatrais, conta qual foi a maior provocação que sentiu nesse novo trabalho: "Eu acho muito impressionante o tamanho do trabalho da equipe da Aventura. É muito impactante pra mim, que comecei a escrever pela poesia e a maioria das minhas peças são peças de câmara, intimistas. Por isso, imaginar uma plateia de mil pessoas, uma produção com mais de um centena de profissionais, me dava vertigem. Eu achava que não conseguiria. Esse caminho que faz algo tão íntimo se tornar grandioso é o Gui quem está me ensinando. Eu não saberia fazer isso sem ele".



Sobre o espetáculo

Patrick Amstalden and Kacau Gomes

photo by Caio Gallucci

Com vinte e cinco músicas do repertório de Raul Seixas, cuja morte completa trinta anos em 2019, a montagem traz inúmeros efeitos especiais. A história se passa na cidade de Camelot e é contada em duas fases, com o elenco se dividindo na interpretação dos papéis mais jovens e nos dias mais recentes.

O amor e a busca pela liberdade são os temas centrais desse musical, contado na história de Arthur, Guinevere e Lancelot, e é permeado pelas batalhas, conquistas, intrigas e paixões, além da famosa formação da Távola Redonda.



Quem dá vida a Merlin, que aparecerá através de imagens, é a atriz Vera Holtz, atualmente uma celebridade do mundo virtual (os posts dela no Instagram recebem milhares de curtidas). Ela estará em cena sempre de forma virtual.

"Como contracenar com esse personagem que está em outra dimensão, que participa do espetáculo e se estabelece numa relação com a história do rei Arthur? Esse é o grande desafio em dar vida a Merlin. Na realidade, é a condução da entrada desse personagem em cena". Vera é considerada hoje uma das maiores artistas brasileiras. Já faturou inúmeros prêmios teatrais, como Shell, Mambembe, Sharp, Contigo, Qualidade Brasil, Extra, Quem e Melhores do Ano.

Paulinho Mosca as King Arthur

photo by Mare Martin

O universo medieval da luta e da magia estará em cena, e é incrivelmente contemporâneo. "Apesar de ser uma lenda muito antiga e conhecida no mundo inteiro, eu e Marcia fizemos questão de colocar um paralelo entre a história da fundação da Távola Redonda e os tempos que vivemos hoje, no Brasil e no mundo. Então, é uma peça muito atual. Fala muito, política e socialmente, do momento em que estamos vivendo", afirma Guilherme Leme. "A nossa maior riqueza é a nossa diversidade" afirma o personagem Rei Arthur em determinado trecho do espetáculo. Em outro momento, diz: "Você pode descobrir tarde demais que não há limites para a barbárie".



O cantor Paulinho Moska dá vida, também como ator, a seu primeiro personagem no teatro musical, mas já assumiu a função antes de ser conhecido por soltar a voz. Formado na CAL, ele participou de filmes de grandes diretores nos anos 1980. "É o primeiro protagonista que eu faço em cima do palco. Todas as minhas atuações em cinema e no teatro, sempre foram como coadjuvante. Então, eu nunca tinha tido uma responsabilidade com um espetáculo desse porte. O desafio me encoraja muito, mas a ideia da história toda girar em torno do meu personagem é um pouco amedrontadora. Acabei de lançar um disco chamado "Beleza e medo", em que destaco o fato de que a beleza e o medo são um pouco retroalimentados um pelo outro. Se não houvesse beleza no mundo a gente não teria medo de perdê-la e se a gente não sentisse medo a gente também não teria a necessidade de criar beleza, produzir beleza, ver beleza nas coisas", comenta sobre a nova experiência.

Merlin e Arthur, Um Sonho de Liberdade cast

photo by Mare Martin

O visual da peça fica a cargo de João Pimenta nos figurinos e de Fernando Torquatto no visagismo de "Merlin e Arthur, Um Sonho de Liberdade". Torquatto explica as referências que usou: "Toda concepção é absolutamente inédita. Cenicamente muito sofisticada e com uma visão contemporânea. Trata-se de uma lenda clássica, onde bebemos na fonte das referências de época, mas de forma moderna. Particularmente, a atriz Vera Holtz, como o mago Merlin nos deu um desafio extra. Criamos um ser atemporal, sem gênero definido e que também usou a essência da atriz para que ela vestisse essa imagem, com naturalidade. Considero um trabalho sutil e ao mesmo tempo muito forte". "A trilha do espetáculo tem uma linguagem bastante cinematográfica.

Eu e o Fabio Cardia estamos indo fundo nas experimentações para apresentar uma sonoridade que flerta com a magia, com o fantástico, com o transcendente", complementa o diretor musical e de arranjos, Jules Vandystadt.



Larissa Bracher debuta como cantora nesse espetáculo, onde vive a segunda fase de Guinevere (a primeira é vivida pela atriz Natália Glanz). Tem no cantar seu mais novo desafio. O ator Gustavo Machado dará vida à Lancelot. Rosto conhecido do cinema e da TV, acabou de aparecer no especial "Elis" da TV Globo, como Ronaldo Bôscoli.

Kacau Gomes e Patrick Amstalden completam o time de protagonistas interpretando o genial casal do mal, ao mesmo tempo ardiloso e cômico.



O elenco da superprodução conta ainda com nomes como Rodrigo Salvadoretti, Natália Glanz, Saulo Sagreto, Gabi Porto, Ubiracy Brasil, Santiago Villalba, Fernanda Gabriela, Daniel Haldar, Oscar Fabião, Laíze Câmara, Thainá Gallo, Dennis Pinheiro, Renato Caetano, Paola Poliny, Leonan Moraes, Carol Pita e Félix Boisson. Entre as músicas que estarão no repertório de "Merlin e Arthur, Um Sonho de Liberdade" sucessos como "Gita", "Maluco Beleza", "Mosca na Sopa", "A Maçã" e "Metamorfose Ambulante", além de outras canções que compõem o repertório do cantor e ajudam a narrar essa história, que chega para encantar a todos.

Merlin e Arthur, Um Sonho de Liberdade ensemble and creatives

photo by Mare Martin



Ficha Técnica:

Concepção e direção: Guilherme Leme Garcia

Texto: Márcia Zanelatto

Elenco: Vera Holtz, Paulinho Moska, Larissa Bracher, Gustavo Machado,

Patrick Amstalden, Kacau Gomes, Rodrigo Salvadoretti, Natália Glanz, Saulo

Segreto, Gabi Porto, Ubiracy Brasil, Santiago Villalba, Fernanda Gabriela,

Daniel Haidar, Oscar Fabião, Laíze Câmara, Thainá Gallo, Dennis Pinheiro,

Renato Caetano, Paola Poliny, Leonam Moraes, Carol Pita e Félix Boisson

Direção musical e arranjos: Fabio Cardia e Jules Vandystadt

Direção de Movimento e Coreografia: Toni Rodrigues

Set design, cenografia, iluminação e videodesign: Anna Turra, Camila Schmidt

e Roger Velloso

Figurino: João Pimenta

Visagismo: Fernando Torquatto

Desenho de som: Carlos Esteves

Produção de elenco: Marcela Altberg

Personagens: Merlin, Arthur, Guinevere, Lancelot, Dreadmor, Anamorg, Arthur

jovem, Guinevere jovem e Lancelot jovem



Serviço:

Merlin e Arthur, Um Sonho de Liberdade

Tempo de Duração: 2h15min + 15 minutos de intervalo

Endereço: Rua Frei Caneca, 569 - Shopping Frei Caneca, 7º Andar

Telefones: (11) 3472-2229 / (11) 3472-2230 / (11) 3472-2226

Classificação Indicativa: Livre

Temporada - de 7 de junho de 2019 a 18 de agosto de 2019

Teatro Frei Caneca - de sexta a domingo:

Sexta-feira - 20h

Sábado - 16h e 20h

Domingo - 19h

Lembrete: Preços especiais de pré-venda: Na primeira semana de espetáculo -

7 a 9 de junho - o valor do ingresso terá um desconto de 50%



Preços:

SEXTA

Plateia Vip - R$ 120,00

Plateia - 90,00

Plateia Popular - R$ 50,00

SÁBADO e DOMINGO

Plateia Vip - R$ 150,00

Plateia - 120,00

Plateia Popular - R$ 50,00





