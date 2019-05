BWW Review: SE ESSA LUA FOSSE MINHA Opens in Sao Paulo

"Se Essa Lua Fosse Minha" by Elton Towersey and Vitor Rocha, is an unpublished Brazilian musical that opened on May 7 at the Teatro do Núcleo Experimental in São Paulo.

O musical conta uma história onde saído de Terrarrosa, uma província da Espanha, um povo navega pelo oceano em busca de um lugar para construir um novo amanhã. Eis que lhe é apresentada a terra de Porto Leste, uma ilha situada no encontro das águas quentes com as frias, mas para a surpresa de todos uma terra já habitada por um outro povo. A diferença de crenças e culturas faz com que uma divisão se torne indispensável e uma linha é riscada no chão a fim de evitar a guerra. De um lado fica a destemida Leila e do outro o rebelde Iago. Quem é que faria um coração respeitar uma linha riscada no chão? O encontro de almas se dá, mas o dos corpos se torna cada vez mais raro pelo perigo de serem vistos juntos. A lua escuta mais versos de amor do que os próprios amantes. Enquanto isso, da Espanha vem Belisa, predestinada a se casar com ele, e da terra vem a flor do alecrim, talvez a solução para ela. O lencinho branco cai no chão. O anel que era de vidro e se quebra. Os pés virados para trás. Um canto que atrai os homens. Pirulito que tanto bate. A história às vezes rima, às vezes ensina e às vezes faz os dois ao mesmo tempo e sem dó, são dois coelhos numa cajadada só. É contada assim de boca e acompanhada por pouco mais de um violão, o que parece pouco, mas não é não. Afinal de nada vale tocar uma orquestra se não souber tocar um coração.

"Se Essa Lua Fosse Minha" cast

photo by Divulgação

No palco, contando essa história estão no elenco os atores: Alberto Venceslau, Arthur Berges, Davi Tápias, Fábio Ventura, Fernando Lourenção, Larissa Carneiro, Letícia Soares, Luci Salutes, Marisol Marcondes, Sandro Conte, Vitor Moresco e Vitor Rocha.

O musical promete proporcionar uma aventura nova ao público, mas de um jeito que os farão se sentir "em casa". A história é nova e original, mas usa a todo tempo do folclore brasileiro para ser contada, fazendo com que tudo pareça familiar. O texto fala sobre a importância dos sonhos, de querer e fazer o bem, em plantar o amor, fala sobre o ódio e a liberdade. E para falar de tantas coisas universais, atemporais e necessárias, ele usa da cultura e do povo brasileiro.

Ficha técnica:

Idealização e Texto: Vitor Rocha

Letras e Músicas: Elton Towersey e Vitor Rocha

Direção Cênica: Victoria Ariante

Direção Musical: Elton Towersey

Direção De Movimento e Coreografia: Alberto Venceslau

Preparação de Elenco: Lenita Pinheiro

Produção Executiva: Lucas Mello

Gerência de Produção: Maria Pia Calixto

Assessoria de Imprensa: May Calixto pela Unicórnio Assessoria

Serviço:

Se Essa Lua Fosse Minha

Estreia 7 de maio

Teatro do Núcleo Experimental

Rua Barra Funda, 637. Barra Funda. São Paulo/SP

Terças e quartas, às 21h

Temporada até 10 de julho

Ingressos R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia)

Vendas pelo site Tudus ou na bilheteria do teatro 1h antes de cada sessão

Classificação: 12 anos

Lotação: 80 lugares





