ELOI - LOVELACE Comes to Botanique in October

Révélée en 2022 avec sa reprise de “JTM de ouf”, ELOI s’est imposée comme l’une des figures montantes de la scène alternative française. Deux EPs - Acedia (2020) et Pyrale (2022) affirment son style de production novateur et ses talents d’écriture.

En 2023, ELOI sort son premier album Dernier Orage. Après avoir bravé les flammes sous les kicks gabbers, elle fait à présent sonnerles guitares dans un premier album qui souffle avec force sur ses tempêtes adolescentes et porte le regard au-delà de la grisaille. Explorant sa mémoire embrumée, ELOI laisse s’agiter des souvenirs euphoriques et douloureux. Dernier Orage est défendu à l’image et sur scène comme un appel à l’électricité des émotions vives, vers l’émancipation de l’esthétique glam-punk (très présente dans le clip du morceau Call Me, réalisé par Alexis Langlois).

En 2023, elle remplit La Cigale. Puis, en 2024, elle part sur les routes de France, de Belgique et de Suisse, et joue dans des festivals mythiques : Les Vieilles Charrues, Les Eurockéennes, Live at Montreux, Dour, Marsatac ... Son album Dernier Orage lui vaudra d’être nommée dans la sélection des 10 albums du Prix Joséphine en 2024. Productrice et compositrice autodidacte, ELOI aiguise ses influences, et embrasse son héritage électro.

En 2025, ELOI signe son retour avec « BLAST. », un nouvel EP où l’autrice-compositrice et productrice s’émancipe des doutes et des tourments adolescents de son premier album. Des mélodies entêtantes et une attitude rebelle, ELOI embrasse la couleur d'un nouveau son électro-clash et revient sur les thèmes qui lui sont chers : l’amour, la liberté et la revanche. Elle sera sur la scène de l’Olympia le 1er avril.

