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WEEKLY GROSSES ANALYSIS

Industry Insight Weekly Grosses Analysis


INDUSTRY INSIGHT: Weekly Grosses Analysis - 5/10

May. 10, 2022  


Welcome to this week's edition of BroadwayWorld's exclusive WEEKLY GROSSES ANALYSIS - read on for all the weekly grosses statistics for the movers and shakers from the latest grosses, for the week ending 5/8/2022.


This week, 36 shows played on Broadway, with 249,219 tickets sold and a total gross of $31,199,660. The average ticket price was $125.19.

This was the same as the number of shows as last week. Compared to last week, attendance was up 3.20%. On the sales front, overall grosses were up 7.34% vs. last week. This week's average ticket price of $125.19 is up $4.83 compared to last week.


Top 5 by This Week Gross

THE MUSIC MAN $3,431,657
HAMILTON $2,103,020
THE LION KING $1,716,181
PLAZA SUITE $1,668,783
MOULIN ROUGE! THE MUSICAL $1,592,498

Bottom 5 by This Week Gross
FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF ($159,093), THE SKIN OF OUR TEETH ($174,481), PARADISE SQUARE ($193,669), HANGMEN ($252,543), BIRTHDAY CANDLES ($264,076)


Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

MACBETH $394,862
FUNNY GIRL $266,383
TINA - THE TINA TURNER MUSICAL $193,233
MOULIN ROUGE! THE MUSICAL $172,653
WICKED $144,364

Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
MR. SATURDAY NIGHT ($-145,858), FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF ($-91,082), TAKE ME OUT ($-57,013), COMPANY ($-43,106), HANGMEN ($-41,490)


Top 5 by Average Ticket Price

THE MUSIC MAN $282.42
PLAZA SUITE $215.16
HAMILTON $210.05
MACBETH $169.07
MOULIN ROUGE! THE MUSICAL $154.27

Bottom 5 by Average Ticket Price
PARADISE SQUARE ($40.31), THE SKIN OF OUR TEETH ($52.81), THE LITTLE PRINCE ($53.07), FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF ($65.71), POTUS: OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM AL ($66.68)


Top 5 by % of Seats Sold of Total Seats

THE MUSIC MAN 99.6%
PLAZA SUITE 99.4%
MOULIN ROUGE! THE MUSICAL 99.3%
HADESTOWN 98.2%
FUNNY GIRL 97.5%

Bottom 5 % of Seats Sold of Total Seats
THE SKIN OF OUR TEETH (39%), FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF (39.1%), HANGMEN (40.5%), POTUS: OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM AL (49.2%), GIRL FROM THE NORTH COUNTRY (52.3%)


Top 5 by Seats Sold This Week vs. Last Week

THE LITTLE PRINCE 3181
TINA - THE TINA TURNER MUSICAL 1670
GIRL FROM THE NORTH COUNTRY 1658
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD 1283
THE PHANTOM OF THE OPERA 1179

Bottom 5 by Seats Sold This Week vs. Last Week
POTUS: OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM AL (-3179), MR. SATURDAY NIGHT (-1948), HANGMEN (-966), TAKE ME OUT (-741), FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF (-728)

That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld.com makes no guarantees as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League..


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