Industry Insight Weekly Grosses Analysis
INDUSTRY INSIGHT: Weekly Grosses Analysis - 5/10
This week, 36 shows played on Broadway, with 249,219 tickets sold and a total gross of $31,199,660. The average ticket price was $125.19.
This was the same as the number of shows as last week. Compared to last week, attendance was up 3.20%. On the sales front, overall grosses were up 7.34% vs. last week. This week's average ticket price of $125.19 is up $4.83 compared to last week.
Top 5 by This Week Gross
|THE MUSIC MAN
|$3,431,657
|HAMILTON
|$2,103,020
|THE LION KING
|$1,716,181
|PLAZA SUITE
|$1,668,783
|MOULIN ROUGE! THE MUSICAL
|$1,592,498
FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF ($159,093), THE SKIN OF OUR TEETH ($174,481), PARADISE SQUARE ($193,669), HANGMEN ($252,543), BIRTHDAY CANDLES ($264,076)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
|MACBETH
|$394,862
|FUNNY GIRL
|$266,383
|TINA - THE TINA TURNER MUSICAL
|$193,233
|MOULIN ROUGE! THE MUSICAL
|$172,653
|WICKED
|$144,364
MR. SATURDAY NIGHT ($-145,858), FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF ($-91,082), TAKE ME OUT ($-57,013), COMPANY ($-43,106), HANGMEN ($-41,490)
Top 5 by Average Ticket Price
|THE MUSIC MAN
|$282.42
|PLAZA SUITE
|$215.16
|HAMILTON
|$210.05
|MACBETH
|$169.07
|MOULIN ROUGE! THE MUSICAL
|$154.27
PARADISE SQUARE ($40.31), THE SKIN OF OUR TEETH ($52.81), THE LITTLE PRINCE ($53.07), FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF ($65.71), POTUS: OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM AL ($66.68)
Top 5 by % of Seats Sold of Total Seats
|THE MUSIC MAN
|99.6%
|PLAZA SUITE
|99.4%
|MOULIN ROUGE! THE MUSICAL
|99.3%
|HADESTOWN
|98.2%
|FUNNY GIRL
|97.5%
THE SKIN OF OUR TEETH (39%), FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF (39.1%), HANGMEN (40.5%), POTUS: OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM AL (49.2%), GIRL FROM THE NORTH COUNTRY (52.3%)
Top 5 by Seats Sold This Week vs. Last Week
|THE LITTLE PRINCE
|3181
|TINA - THE TINA TURNER MUSICAL
|1670
|GIRL FROM THE NORTH COUNTRY
|1658
|HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD
|1283
|THE PHANTOM OF THE OPERA
|1179
POTUS: OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM AL (-3179), MR. SATURDAY NIGHT (-1948), HANGMEN (-966), TAKE ME OUT (-741), FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF (-728) That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld.com makes no guarantees as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League..