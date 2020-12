UN DÍA COMO HOY: KISS ME, KATE se estrenaba en Broadway

Un 30 de diciembre de 1948, el New Century Theatre subía el telón por primera vez para escenificar KISS ME, KATE. Este musical sobre la producción de la obra de Shakespeare THE TAMING OF THE SHEW estaba inspirado en las idas y venidas amorosas del matrimonio formado por Alfred Lunt y Lynn Fontanne.

La obra estuvo dirigida por John C. Wilson y coreografiada por Hanya Holm y contaba con un elenco compuesto por Alfred Drake, Patricia Morison, Lisa Kirk, Harold Lang, Charles Wood y Harry Clark.

Este musical pasó a la historia por varios motivos, en primer lugar, fue el primer musical en ganar un premio Tony y, en segundo lugar, el cast recording de 1949 se incluyó en el Registro Nacional de Grabaciones norteamericanas del congreso debido a su significación artística, cultural y/o histórica para la sociedad americana y el legado audiovisual de la nación.

Debido a su gran éxito, se llevaron a cabo varios revivals en Broadway en 1952, 1999 y 2019, de igual manera en la que se pusieron en escena producciones internacionales como la de Londres y la de Australia en 1951 y 1952 respectivamente.

En España el musical llegó bajo el nombre de BÉSAME, CATALINA en diciembre de 1963 en el Teatro Alcázar. La producción estaba dirigida por José Tamayo y elenco estaba encabezado por Maruja Díaz, Juan Barbará y Mari Carmen Andrés, junto a José Sacristán, Jose Luis Sánchez Polak, Venancio Puro y Ambrosio Esono.

KISS ME, KATE narra la historia de un matrimonio de actores y los problemas y discusiones que surgen mientras llevan a escena la obra de William Shakespeare THE TAMING OF THE SHEW.