TV: No te pierdas los dos números de SIX EL MUSICAL en el Teatro Gran Vía

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SIX EL MUSICAL ya ha comenzado su reinado en Madrid. Tras meses de preparación, ensayos y una enorme expectación, el fenómeno internacional creado por Toby Marlow y Lucy Moss llega al Teatro Gran Vía en su primera producción íntegramente en castellano. BroadwayWorld Spain ha podido asistir a sus primeras funciones y vivir de cerca la energía de un espectáculo que transforma la historia de las seis esposas de Enrique VIII en un auténtico concierto pop. Después de las primeras previas, este jueves 17 de septiembre llega el gran estreno oficial en Madrid, poniendo el broche a una cuenta atrás que ha convertido la llegada de las seis reinas en uno de los acontecimientos musicales de esta temporada.

¡Aquí podéis ver dos números íntegros del show en 4k grabado por Nelsón Pará!

Convertidas en una auténtica girl band, las seis reinas abandonan el papel secundario que tradicionalmente ha ocupado su historia para tomar el micrófono y decidir quién de ellas tuvo la experiencia más terrible junto al famoso monarca inglés. Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr compiten a golpe de canción, humor, coreografías y actitud pop, hasta descubrir que quizá la historia que llevan siglos contando sobre ellas necesita ser reescrita. Con una duración aproximada de 80 minutos y sin descanso, SIX EL MUSICAL convierte el Teatro Gran Vía en un auténtico concierto en el que las seis protagonistas reivindican su voz, su identidad y su propia versión de la historia.

El reparto español está encabezado por Clara Lanzani como Catalina de Aragón, Udara Zubillaga como Ana Bolena, Beatriz Santana como Jane Seymour, Liz Tatis como Ana de Cléveris, Arianna Galletti como Catalina Howard y Alba Egilo como Catalina Parr. Junto a ellas, Clara Rengel, Bárbara Días y Flor Lopardo forman el equipo de protagonistas alternantes. Seis intérpretes con seis personalidades completamente diferentes que se ponen al frente de este particular concierto real, acompañadas en directo por una banda formada por Sofía Kherroubi, como directora musical, Emma Weil a la guitarra, Mónica Vicente a la batería e Iranzu García al bajo, con Mireia Federico como directora musical asistente.

Detrás de esta llegada a Madrid se encuentra Julia Gómez Cora, una de las grandes productoras de teatro musical en España, junto a Stellar Theatre, la compañía teatral de Dmitry Bogachev. La producción española cuenta con el respaldo de los productores originales de SIX EL MUSICAL —Kenny Wax, Wendy & Andy Barnes y George Stiles— y la colaboración del Grupo Smedia, responsable del Teatro Gran Vía. La llegada del espectáculo supone además la incorporación al panorama español de uno de los musicales contemporáneos que más ha revolucionado la escena internacional, con una propuesta que conecta directamente con el público joven a través de la música pop, el humor y una puesta en escena de enorme dinamismo.

Al frente de la versión española como directora residente se encuentra Gara Roda, que además ha participado en uno de los grandes retos de esta producción: la adaptación de SIX EL MUSICAL al castellano junto a Marc Gómez y Daniel Anglès. El trabajo de adaptación ha tenido que mantener el ritmo, el humor, los juegos de palabras y las referencias contemporáneas de las letras originales de Toby Marlow y Lucy Moss, trasladándolos al castellano sin perder la identidad pop y la energía del espectáculo. Un proceso especialmente complejo en un musical construido prácticamente como un concierto, donde cada palabra, cada rima y cada frase tiene que encajar con precisión con la música y la interpretación.

La propuesta llega a Madrid avalada por un enorme recorrido internacional, con producciones en el West End, Broadway y numerosos países y más de 35 premios internacionales, entre ellos dos Premios Tony. En Madrid, el equipo creativo parte del trabajo original de Toby Marlow y Lucy Moss, con dirección de Lucy Moss y Jamie Armitage, coreografía de Carrie-Anne Ingrouille, escenografía de Emma Bailey, vestuario de Gabriella Slade, iluminación de Tim Deiling, sonido de Paul Gatehouse y orquestaciones de Tom Curran. Ahora, las seis reinas tienen una nueva corona que conquistar: la Gran Vía madrileña.

Y esta vez no vienen a hablar de Enrique VIII. Vienen a hablar de ellas. 👑

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 45 Days 13 Hrs 08 Min 50 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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