TV: SIX EL MUSICAL nos presenta a sus seis reinas con un adelanto de “Ex-Wives”
El elenco español de SIX interpreta en castellano uno de los grandes números del musical en este adelanto que puedes ver en BroadwayWorld TV.
La cuenta atrás para el estreno de SIX EL MUSICAL en Madrid continúa y BroadwayWorld Spain quiere compartir un pequeño adelanto de lo que podremos disfrutar a partir del próximo 17 de septiembre en el Teatro Gran Vía. Con motivo del ensayo abierto a prensa celebrado esta semana, hemos podido disfrutar en directo de “Ex-Wives”, el número que presenta a las seis protagonistas y que funciona como una auténtica declaración de intenciones del espectáculo.
Sobre el escenario, Clara Lanzani, Udara Zubillaga, Beatriz Santana, Liz Tatis, Arianna Galletti y Alba Egilo se meten en la piel de las seis esposas de Enrique VIII: Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr. Cada una de ellas llega con su propia personalidad, estilo y energía para reivindicar que su historia merece ser escuchada.
“Ex-Wives” es uno de los números más reconocibles de SIX, una explosión de pop, coreografía y actitud que rompe desde el primer momento con la imagen tradicional de estas figuras históricas. En la versión española, el número mantiene el espíritu del original y demuestra el enorme trabajo que hay detrás de una producción que combina interpretación, música en directo y una exigente propuesta coreográfica.
Ahora puedes disfrutar de un fragmento de este número en el vídeo que acompaña a este artículo y descubrir cómo suena SIX EL MUSICAL en castellano. Una pequeña muestra de lo que tienen preparado las seis reinas antes de tomar oficialmente el escenario del Teatro Gran Vía.
Video: Nelson Pará
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90 MINUTOS
Teatro Maravillas (5/26-9/29)
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Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)
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The Last Five Years
Espacio Alma (8/20-9/14)
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101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)