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TV: SIX EL MUSICAL nos presenta a sus seis reinas con un adelanto de “Ex-Wives”

El elenco español de SIX interpreta en castellano uno de los grandes números del musical en este adelanto que puedes ver en BroadwayWorld TV.

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TV: SIX EL MUSICAL nos presenta a sus seis reinas con un adelanto de “Ex-Wives”

La cuenta atrás para el estreno de SIX EL MUSICAL en Madrid continúa y BroadwayWorld Spain quiere compartir un pequeño adelanto de lo que podremos disfrutar a partir del próximo 17 de septiembre en el Teatro Gran Vía. Con motivo del ensayo abierto a prensa celebrado esta semana, hemos podido disfrutar en directo de “Ex-Wives”, el número que presenta a las seis protagonistas y que funciona como una auténtica declaración de intenciones del espectáculo.

Sobre el escenario, Clara LanzaniUdara ZubillagaBeatriz SantanaLiz TatisArianna Galletti y Alba Egilo se meten en la piel de las seis esposas de Enrique VIII: Catalina de AragónAna BolenaJane SeymourAna de CléverisCatalina Howard y Catalina Parr. Cada una de ellas llega con su propia personalidad, estilo y energía para reivindicar que su historia merece ser escuchada.

“Ex-Wives” es uno de los números más reconocibles de SIX, una explosión de pop, coreografía y actitud que rompe desde el primer momento con la imagen tradicional de estas figuras históricas. En la versión española, el número mantiene el espíritu del original y demuestra el enorme trabajo que hay detrás de una producción que combina interpretación, música en directo y una exigente propuesta coreográfica.

Ahora puedes disfrutar de un fragmento de este número en el vídeo que acompaña a este artículo y descubrir cómo suena SIX EL MUSICAL en castellano. Una pequeña muestra de lo que tienen preparado las seis reinas antes de tomar oficialmente el escenario del Teatro Gran Vía. 

Video: Nelson Pará

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