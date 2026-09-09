WICKED anuncia su última temporada en Madrid

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El musical WICKED entra en su recta final en España tras confirmar que el próximo 3 de octubre arrancará su última temporada en Madrid. La producción ofrece así una última oportunidad para disfrutar en la cartelera madrileña de uno de los montajes más ambiciosos y espectaculares del teatro musical contemporáneo, el cual ha cautivado ya a más de 60 millones de espectadores en todo el mundo.

Avalada por más de un centenar de reconocimientos internacionales, entre los que figuran los premios Tony y Grammy, la obra se despide de la capital española. Esta última etapa en Madrid coincide con hitos históricos en el circuito internacional, tales como la celebración del vigésimo aniversario de su estreno en Londres y su vigencia en Broadway, donde se mantiene en cartelera de forma ininterrumpida desde hace 23 años.

Entre las principales novedades de esta recta final destaca el relevo al frente del personaje protagónico, ya que Lucía Ambrosini toma el testigo de Cristina Picos para meterse en la piel de la emblemática Elphaba. Ambrosini asumirá el reto vocal e interpretativo del rol de la Bruja Mala del Oeste, encabezando la cartelera junto a Cristina Llorente, quien continuará encarnando a Glinda en este último ciclo de representaciones.

El elenco principal para esta despedida se complementa con las interpretaciones de Erika Bleda como Nessarose, Javier Ibarz en el rol del Mago, Xabi Nogales como Fiyero, Guadalupe Lancho como Morrible, Esteban Oliver como Dillamond y Neizan Martín en el papel de Boq. La compañía la completan artistas de sólida trayectoria como Antonio Muñoz de Mesa, Mariola Peña, Iván Clemente, Aleix María, Carmen Prados, Carles Vallés, Gina Gonfaus, Jana Gómez, Iván Amigo, Anna Coll, Aarón Mata, Carla Places, Jon Ipiña, Laura López y Zuhaitz San Buenaventura, junto al trabajo de los swings Belén Marcos, Esteban Provenzano, Julia Saura y Chema Zamora.

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