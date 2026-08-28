TV: Entrevistamos a las reinas y equipo de SIX: así se prepara la llegada del musical a España

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La cuenta atrás para uno de los estrenos más esperados de la temporada ha comenzado. El próximo 17 de septiembre, el fenómeno internacional SIX, el musical levantará el telón en el Teatro Gran Vía de Madrid, y en BroadwayWorld Spain nos hemos colado en plena sala de ensayos para hablar cara a cara con sus protagonistas y el equipo creativo responsable de su llegada a nuestro país.

En esta charla exclusiva, las actrices que dan vida a las seis esposas de Enrique VIII —Clara Lanzani (Catalina de Aragón), Udara Zubillaga (Ana Bolena), Beatriz Santana (Jane Seymour), Liz Tatis (Ana de Cléveris), Arianna Galletti (Catalina Howard) y Alba Egilo (Catalina Parr)— comparten cómo ha sido el proceso de construir a sus reinas fusionando rigor histórico con divas del pop actual, la complicidad que comparten dentro y fuera del escenario y el juego de definir a sus personajes en solo tres palabras.

Por su parte, el equipo creativo internacional formado por Lindsay McAllister (directora asociada), Jenny Deacon-Say (supervisora musical asociada) y Nicole Bondzie (coreógrafa asociada) profundiza en el reto de adaptar los textos y el humor británico al castellano, el magnetismo que aporta el elenco español a través de la danza y la fuerza del mensaje de sororidad y empoderamiento que transmite la obra.

El reportaje completo con todas las declaraciones ya se encuentra disponible en nuestro canal oficial de YouTube para que calientes motores antes del gran estreno en la Gran Vía madrileña.

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