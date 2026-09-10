Se revela el elenco completo de LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL

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La productora beon. Entertainment ha desvelado el reparto completo que protagonizará LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL, la primera versión en clave de teatro musical basada en la aclamada y mordaz comedia del dramaturgo francés Francis Veber. El montaje, que desembarcará en el Teatro Marquina de Madrid a partir del próximo 4 de noviembre, reúne a doce intérpretes para trasladar a las tablas la conocida premisa en la que un grupo de amigos organiza semanalmente una cena con el objetivo de competir por ver quién acude con el invitado más ingenuo o disparatado.

Al frente del reparto se situarán Leo Rivera y Jaume Giró encarnando a la icónica dupla protagonista. Rivera se meterá en la piel de Pierre Brochant, el estirado anfitrión convencido de su propia superioridad intelectual, mientras que Giró dará vida al inolvidable François Pignon, el imprevisible invitado cuya llegada desencadenará un torrente de equívocos y catástrofes cómicas. Junto a ellos, completan los roles principales Alberto Sánchez en el papel del inspector fiscal Lucien Cheval, Alba Cuartero como Christine Brochant y Elena González encarnando a Marlène Sasseur.

El equipo artístico sobre las tablas se nutre de figuras de dilatada trayectoria en el género musical. Héctor Otones asumirá el personaje de Juste Leblanc (además de cubrir el rol de Pierre), Miguel Ángel Belotto interpretará a Pascal Meneaux (también como cover de Pierre) y Antonio Mañas ejercerá de cover de Pignon, sumándose la actriz Andrea Enrich y Sara Martín como cover de Marlène. La solidez técnica de la compañía se refuerza asimismo con el trabajo de José Montero y Rocío Margón en las funciones de swing.

Detrás del telón, el proyecto cuenta con un equipo creativo de primer nivel encabezado por Dario Regattieri en la producción ejecutiva para beon. Entertainment. La dirección, adaptación y libreto corren a cargo de Joe O’Curneen (integrante de la compañía Yllana), con música original del compositor Iván Macías y la participación del dramaturgo y letrista Zenón Recalde. Juntos han enriquecido el ácido texto original con nuevas capas emocionales y dinamismo musical, perfilando a LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL como una de las apuestas de humor más esperadas de la cartelera madrileña para el inicio de temporada.

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