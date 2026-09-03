MAMMA MIA! presenta su nuevo reparto para la temporada de Barcelona

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MAMMA MIA! ha presentado el reparto que protagonizará su nueva temporada en el Teatre Tívoli de Barcelona. Tras tres temporadas en Madrid y su posterior gira por España, el musical afronta una nueva etapa con un elenco encabezado por Anna Lagares como Donna y Lucía Pemán como Sophie.

Junto a ellas estarán Mireia Portas como Tanya y Noemí Gallego como Rosie, además de alternante de Donna. Los tres posibles padres de Sophie estarán interpretados por Marc Parejo como Sam, Víctor González como Harry y alternante de Sam, y Joan Olivé como Bill y cover de Harry. Marc Ribalta dará vida a Sky.

El reparto incluye también a Laura Miguel como Lisa, Natalia Serra como Ali y alternante de Sophie, Pol Roselló como Pepper y Luis Visiedo como Eddie y cover de Sky. Completan el elenco Isabel Pera, Ingrid Machuca, Marta Borrás, María Pinalla, Carla Hernandez, Sergi Espina, Adrián García, Benjamín Brousse, Sergi Corominas y Alex Abad.

La compañía cuenta además con Paula Pérez, swing y cover de Sophie, Ali y Lisa; Laia Lladó, swing y dance captain; Carlos Jota, swing y cover de Bill y Harry; Juan Cano, swing y dance captain; Patricia Paisal, alternante de Tanya y Rosie y cover de Donna; y Lluis Canet, alternante de Bill. Ángel Saavedra ejerce como director residente y cover de Harry, Bill y Sam.

Ambientada en una isla griega y construida alrededor de las canciones de ABBA, MAMMA MIA! sigue a Sophie en los días previos a su boda. Decidida a descubrir la identidad de su padre, invita a tres hombres que formaron parte del pasado de Donna, provocando un inesperado reencuentro.

La producción está dirigida por Juan Carlos Fisher, con dirección musical de Joan Miquel Pérez, adaptación de David Serrano y coreografía de Iker Karrera. Ricardo Sánchez-Cuerda firma la escenografía, Gabriela Salaverri el vestuario, Felipe Ramos la iluminación, Gastón Briski el sonido y Chema Noci la caracterización.

Con libreto de Catherine Johnson y música y letras de Benny Andersson y Björn Ulvaeus, MAMMA MIA! construye su historia alrededor de algunos de los grandes éxitos de ABBA, entre ellos “Dancing Queen”, “Gimme! Gimme! Gimme!”, “Chiquitita” y “The Winner Takes It All”.

Después de su etapa en Madrid y su recorrido por diferentes ciudades españolas, MAMMA MIA! se prepara ahora para iniciar su nueva temporada en el Teatre Tívoli de Barcelona.

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