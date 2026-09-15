CASTING CALL: El Teatro Off convoca audiciones para CABARET PEQUOD en Valencia

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CABARET PEQUOD, un nuevo espectáculo profesional de teatro musical en formato cabaret, ha abierto una convocatoria de casting para completar su elenco. La producción que tendrá lugar en el Teatro OFF de Valencia, busca seis intérpretes para formar parte de un proyecto.

La convocatoria busca, por un lado, dos actrices - bailarinas - cantantes de entre 25 y 35 años, con formación en jazz y danza clásica, buen nivel de puntas y habilidades en canto e interpretación. Asimismo, los personajes requerirán presencia escénica, expresividad y versatilidad para desenvolverse entre la danza, canto, texto e interacción con los espectadores.

También se buscan dos actores - cantantes para formar un dúo cómico, con especial capacidad para la comedia y el trabajo en pareja. Se valorará el timing cómico, la agilidad en la réplica, la improvisación y la capacidad para mantener y reconducir una escena ante las posibles respuestas del público. Se valora positivamente la experiencia en comedia, clown, cabaret, teatro gestual o espectáculos participativos .

La producción incorpora además un perfil de bailarín - actor/stripper de entre 25 y 35 años, con buena base técnica de danza, control corporal, presencia escénica y conocimientos de canto. El personaje contará con un importante componente físico, sensual y teatral, por lo que se busca un intérprete con capacidad para realizar striptease escénico profesional. También se valorará experiencia en cabaret, burlesque, danza-teatro, teatro físico o espectáculos de variedades.

El último perfil corresponde a un actor-cantante de entre 30 y 45 años que interpretará a uno de los personajes protagonistas. Se busca un intérprete que cuente con una sólida base actoral y buen nivel de canto, capaz de desenvolverse tanto en registros humorísticos como dramáticos y de establecer una comunicación directa con el público. La experiencia como maestro de ceremonias, presentador escénico, en cabaret, teatro musical o espectáculos inmersivos será valorada positivamente.

La convocatoria permite presentar las candidaturas tanto de manera individual como en pareja artística. En el caso del dúo cómico, no es necesario contar previamente con un compañero o compañera de escena, aunque se valorará especialmente la complicidad escénica y la experiencia conjunta de las parejas ya formadas.

Además, la producción valorará positivamente que los intérpretes sepan tocar algún instrumento musical, especialmente acordeón, armónica u otros instrumentos que puedan encajar con el universo sonoro de CABARET PEQUOD. Este requisito no es imprescindible para participar en el proceso de selección.

Los ensayos tendrán lugar durante el mes de noviembre y las funciones están previstas entre el 10 de diciembre y el 10 de enero en el Teatro OFF de Valencia. Se trata de un trabajo remunerado.

El casting tendrá lugar el 30 de septiembre. Las personas interesadas deberán enviar su candidatura a produccion@offvalencia.com, incluyendo nombre y apellidos, edad, CV artístico, dos fotografías actuales (una de primer plano y otra de cuerpo entero) y teléfono de contacto.

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