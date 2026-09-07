CASTING CALL: Productores de Sonrisas busca cantantes para una producción audiovisual

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Productores de Sonrisas ha abierto una convocatoria de casting para buscar cantantes para una producción audiovisual, con plazo para presentar candidaturas hasta el próximo 13 de septiembre.

El proceso de selección se realizará a través del material audiovisual enviado por los candidatos, por lo que será imprescindible presentar todo el material solicitado para participar en el casting.

Los aspirantes deberán enviar su currículum actualizado y fotografías recientes, además de dos vídeos recientes de canto con temas contrastados: una balada y una canción de ritmo animado, para la que la convocatoria propone como ejemplo un tema navideño dinámico.

También será necesario presentar un vídeo de interpretación y baile. En el correo electrónico deberán incluirse además la edad, altura y confirmación de disponibilidad del candidato.

El material deberá enviarse mediante enlace directo a través de YouTube, Vimeo o Google Drive. La convocatoria especifica que no se aceptarán enlaces de Dropbox ni WeTransfer y recuerda que, al realizarse la selección por vídeo, es necesario aportar la totalidad del material requerido.

Los interesados pueden enviar sus candidaturas a castingcantantes@productoresdesonrisas.com hasta el 13 de septiembre.

Por el momento, Productores de Sonrisas no ha desvelado el título ni otros detalles de la producción audiovisual para la que se realiza este proceso de selección.

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