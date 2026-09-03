CASTING CALL: MOULIN ROUGE! busca a sus protagonistas con el inicio de sus audiciones en España

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Stage Entertainment España ha ampliado toda la información relativa al esperado estreno en Madrid de MOULIN ROUGE! EL MUSICAL. El espectáculo, ganador de diez premios Tony en 2021 incluyendo Mejor Musical, dos galardones de Drama League, cinco de Drama Desk y diez reconocimientos del Outer Critics Circle, se estrenó originalmente con gran éxito de crítica el 26 de julio de 2019 en el Teatro Al Hirschfeld de Broadway, donde ostenta el récord de mayor recaudación en sus más de 100 años de historia.

Para el proceso de selección de la compañía en España, la productora enfatiza que MOULIN ROUGE! EL MUSICAL es un lugar de trabajo inclusivo que defiende la igualdad de oportunidades sin importar origen, género, orientación sexual, edad, capacidades físicas, religión o estatus social. En consonancia con las palabras del dueño del club, Harold Zidler, quien proclama que todo el mundo es bienvenido, se anima expresamente a artistas de todos los orígenes y diversidades a inscribirse.

Los próximos pasos y requisitos obligatorios para los aspirantes detallan que es indispensable contar con el perfil actualizado en Castapp antes del domingo 13 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas, fecha límite en la que se cierran las inscripciones digitales ya que no se aceptarán candidaturas por correo electrónico. Como condición indispensable, los candidatos deben adjuntar un vídeo de un minuto interpretando de forma continuada una canción del género pop, rock o soul, descartando por completo el uso de showreels.

Entre las exigencias específicas de ciertos roles del musical, la productora avisa de que algunos personajes requerirán el uso de cigarrillos de hierbas sin tabaco, la comodidad para actuar con vestuario semi-desnudo o la capacidad de trabajar y volar en altura mediante un arnés de seguridad. Tras la evaluación de las candidaturas, se notificará a los preseleccionados el material que deberán preparar para encarar las audiciones presenciales, las cuales se celebrarán en Madrid desde el lunes 5 de octubre hasta el domingo 11 de octubre de 2026, incluyendo posibles convocatorias en fin de semana y la realización de call backs durante todo el periodo. Para cualquier consulta técnica con la plataforma, la organización remite al soporte técnico de la misma aplicación o al correo oficial de audiciones.

La superproducción cuenta con la dirección de Alex Timbers, libreto de John Logan, coreografía de Sonya Tayeh y supervisión musical, orquestaciones y arreglos de Justin Levine. Asimismo, el prestigioso equipo creativo incluye a Derek McLane en la escenografía, Catherine Zuber en el vestuario, Justin Townsend en la iluminación, Peter Hylenski en el sonido, David Brian Brown en el diseño de pelucas y cabello, Sarah Cimino en el maquillaje y Matt Stine como productor musical, bajo la producción de Carmen Pavlovic.

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