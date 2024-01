Video: Teatro Da Trindade Releases Episode 21 of (IN)EQUIVOCO Podcast

O (In)equívoco é o podcast do Teatro da Trindade. Margarida Pinto Correia desafia criadores e interpretes dos espetáculos programados no Trindade a participarem numa conversa livre e informal. É um espaço de partilha e revelação, onde os artistas falam de si e dos seus processos criativos, de forma inequívoca. Para além do seu conteúdo áudio estar disponível no Spotify, também tem conteúdos vídeo no Site, Facebook e Canal Youtube do Trindade.

Sobre o (In)Equívoco, Margarida Pinto Correia considera-o «Cirúrgico, mas intenso. Genuíno, mas preparado, como os melhores improvisos. (…) É um olhar tentativamente diferente sobre quem está mergulhado de corpo e alma nas peças que vamos ver, nós público. É ver à transparência para lá de personagens e encenadores, é “estarmos lá em casa” com quem ali vem. Às vezes conforta, outras desassossega. Mas sempre, deixa-nos mais perto.» in TL.

EPISÓDIO 21

O ano de 2024 arranca com um novo episódio do (In)Equívoco, que tem como convidados Mariana Pacheco, Miguel Raposo e Sara Campina. Os três atores falam do sucesso do musical “Sonho de Uma Noite de Verão”, que por esta altura já se encontra com todas as sessões esgotadas. Neste encontro com Margarida Pinto Correia, falam também sobre a responsabilidade e o prazer de interpretar temas portugueses tão conhecidos e de como esses temas aproximam os espectadores desta história de Shakespeare. O trabalho com Diogo Infante, enquanto encenador e ator do espetáculo, o desafio de interpretar as suas personagens, a relação cúmplice de todo o grupo e os projetos em que se encontram paralelamente a trabalhar, são outros dos temas abordados nesta conversa.