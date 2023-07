SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO Comes to Teatro da Trindade in September

A conhecida e divertida comédia de Shakespeare, “Sonho de uma Noite de Verão”, será aqui apresentada numa versão musical. Temas portugueses, sobejamente conhecidos do grande público, serão interpretados com novos arranjos e integrados na história, como se dela sempre tivessem feito parte. O resultado adivinha-se surpreendente e envolvente, num jogo de memórias coletivas do qual será difícil não participar.

Teseu, Duque de Atenas, e Hipólita, Rainha das Amazonas, vão-se casar dentro de quatro dias. Para animar a boda, Teseu lança um concurso de teatro, ao qual concorre um divertido grupo de artesãos, que vai para o bosque ensaiar a tragédia de Píramo e Tisbe, uma peça bem intencionada mas muito mal representada.

Hérmia e Lisandro, dois jovens atenienses, estão apaixonados. Demétrio está apaixonado por Hérmia e conta com o apoio do pai dela, que ameaça pô-la num convento caso não queira casar. Helena, por seu lado, sofre, porque está apaixonada por Demétrio e o seu amor não é correspondido. Hérmia foge com Lisandro e Demétrio segue-os, sendo este seguido por Helena.

No bosque, Oberon, rei das fadas, quer recuperar o amor da sua rainha, Titania, e pede a Puck que lhe arranje uma flor mágica, que ao ser esfregada nos olhos de alguém faz com que essa pessoa se apaixone pela primeira criatura que lhe surja à frente. Mas Puck põe o extrato da flor nos olhos errados, desencadeando uma sucessão de enganos entre os jovens, os artesãos e as fadas que habitam o bosque mágico, numa inesquecível noite de Verão, onde um mundo pacato e insuspeito está prestes a ser incendiado pelo desejo e pela paixão.